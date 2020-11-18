Умер человек. Куда обращаться? И чем отличаются похороны жертв коронавируса? Пошаговая инструкция

Всё зависит от того, где умер человек. Но есть одно очень важное общее правило — ни в коем случае нельзя перемещать и даже трогать тело умершего. В дальнейшем это помешает полицейским верно установить причину смерти.

Если человек умер в общественном месте (на работе, на улице, в гостях) — следует вызвать полицейского, который составит протокол осмотра тела. Дальше всё будет зависеть от его решения.

Если смерть произошла дома, в первую очередь нужно звонить в скорую помощь или службу спасения «112» (звонок оттуда всё равно перенаправят в скорую). К приезду медика у вас должны быть готовы паспорт и полис обязательного медицинского страхования.

Следом сделайте звонок в полицию. Если в обстоятельствах гибели нет видимого криминала, на место обычно приезжает участковый. Будьте готовы к неудобным вопросам, которые полицейский всегда задает родственникам и тому, кто обнаружил тело погибшего.

Врач на месте должен констатировать смерть, а участковый — составить протоколы осмотра места и установления смерти человека. Запомните — перевозка трупа в морг осуществляется бесплатно. Врач сам должен вызвать бригаду санитаров. Если с вас за это просят деньги — не соглашайтесь. У приехавших на вызов санитаров обязательно уточните, в какой морг везут вашего родственника.

Если человек умер в больнице, то тело сразу перенаправляют в морг, адрес морга могут подсказать в больнице.