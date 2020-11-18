Умер человек. Куда обращаться? И чем отличаются похороны жертв коронавируса? Пошаговая инструкция

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Что делать в первую очередь?
Всё зависит от того, где умер человек. Но есть одно очень важное общее правило — ни в коем случае нельзя перемещать и даже трогать тело умершего. В дальнейшем это помешает полицейским верно установить причину смерти.
Если человек умер в общественном месте (на работе, на улице, в гостях) — следует вызвать полицейского, который составит протокол осмотра тела. Дальше всё будет зависеть от его решения.
Если смерть произошла дома, в первую очередь нужно звонить в скорую помощь или службу спасения «112» (звонок оттуда всё равно перенаправят в скорую). К приезду медика у вас должны быть готовы паспорт и полис обязательного медицинского страхования.
Следом сделайте звонок в полицию. Если в обстоятельствах гибели нет видимого криминала, на место обычно приезжает участковый. Будьте готовы к неудобным вопросам, которые полицейский всегда задает родственникам и тому, кто обнаружил тело погибшего.
Врач на месте должен констатировать смерть, а участковый — составить протоколы осмотра места и установления смерти человека. Запомните — перевозка трупа в морг осуществляется бесплатно. Врач сам должен вызвать бригаду санитаров. Если с вас за это просят деньги — не соглашайтесь. У приехавших на вызов санитаров обязательно уточните, в какой морг везут вашего родственника.
Если человек умер в больнице, то тело сразу перенаправляют в морг, адрес морга могут подсказать в больнице.
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А если сразу обратиться в ритуальное агентство?
Так действительно проще, но будьте готовы к тому, что похоронные агенты часто навязывают ненужные услуги. И в результате прощание обходится дороже в несколько раз. Только вы можете решать, кому и за что вам платить и как именно организовать похороны, вы можете сделать всё как самостоятельно, так и обратиться за помощью к друзьям или родственникам или заказать у похоронных агентств отдельные услуги (например, оформление свидетельства о смерти в ЗАГСе, если сами не успеваете сделать это до даты похорон).
Но это должен быть только ваш выбор. Будьте готовы к навязчивым звонкам из ритуальных агентств (в том числе с предложением транспортировать тело до морга), особо назойливые могут приехать к вам домой. Есть вероятность, что врачи скорой, сотрудники морга и даже полицейские будут подсовывать вам визитки знакомых агентов. Отказывайтесь от таких заманчивых предложений бескомпромиссно. Как показывает практика, стоимость услуг таких агентов «по знакомству» обычно на порядок выше рыночных.
Проштудируйте интернет, сравните цены похоронных агентств или попросите совета у близких, которые обращались к агенту в последние годы. И четко договаривайтесь о стоимости, а лучше прописывайте всё в договоре, чтобы после похорон цена не оказалась для вас неприятным сюрпризом.
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Вскрытие тела — зачем оно и можно ли отказаться?
Как бы ни умер человек, его тело обязательно будет направлено в морг. Там его хранят до похорон или проведения судебно-медицинской экспертизы. Медицинское вскрытие является обязательным, если смерть была неестественной и есть хоть малейшее подозрение на убийство, самоубийство, несчастные случаи. Вскрытие позволяет определить причину и механизм смерти.
Также без вскрытия нельзя обойтись, если умерший лечился в стационаре больницы менее суток, умер от инфекционного заболевания или в результате онкологии. Вскрытию обязательно подлежат беременные или только что родившие женщины.
При естественной смерти родственники могут отказаться от вскрытия, написав письменное заявление, в котором просто надо указать отказ от вскрытия по «религиозным или иным мотивам».
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Когда тело можно забрать из морга?
Обычно медицинское вскрытие занимает до трех дней, после этого родственники могут забрать тело. В морге оно обычно хранится до 7 суток, в крайних ситуациях, когда не получается найти близкого родственника умершего и оповестить о случившемся, этот срок могут увеличить на 14 дней.
Информации о том, сколько стоит хранение тела сверх отведенного времени, в открытых источниках нет. Журналист НГС обзвонила новосибирские морги, представившись родственником умершего, который не успевает забрать тело в положенный срок, — специалисты ответили, что услуги хранения нет, а в таких ситуациях необходимо перезвонить на 7-й день и попросить «пометить тело», чтобы его не похоронили в общей могиле.
Обмывание, облачение и помещение покойного в гроб предоставляются моргами бесплатно. А вот за нанесение косметики и бальзамирование придется заплатить — в Новосибирске прейскурант на эти услуги от 500 рублей до
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Свидетельство о смерти — где получить и какие документы нужны
Сначала вместе со своим паспортом, паспортом умершего, его амбулаторной картой и полисом ОМС нужно прийти в морг, куда поступило тело. Если человек умер в медицинском учреждении, его тело доставят в морг, привязанный к больнице, в других случаях тела доставляют в Новосибирское областное клиническое бюро судебно-медицинской экспертизы.
В морге вам должны выдать свидетельство о смерти — обязательно проверьте правильность написания
Следующий шаг — обратиться ЗАГСа за гербовым свидетельством и справкой о смерти по форме
Если экспертиза установила факт насильственной смерти, вам нужно получить в полиции разрешение на захоронение и принести его с собой.
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Как получить место на кладбище
Вместе с гербовым свидетельством, полученным в ЗАГСе, необходимо прийти на кладбище, где планируется захоронение. В Новосибирске их восемь — Заельцовское, Гусинобродское, Клещихинское, Нижнеельцовское, Инское, Чемское, Северное и Южное кладбище.
Если родственник прописан в Новосибирской области, то место можно получить бесплатно. Журналист НГС под видом родственника умершего обзвонила все кладбища — оказалось, что возможность купить приглянувшееся место есть только на Гусинобродском кладбище. Стоимость услуги — 20 тысяч 807 рублей, место можно зарезервировать заранее — это будет стоить порядка 40 тысяч рублей. На Заельцовском, Гусинобродском, Инском и Нижнеельцовском кладбищах необходимое место выделяют бесплатно, в порядке очередности — оплатить необходимо только копку могилы, 5 тысяч 700 рублей. Клещихинское и Нижнеельцовское кладбища закрыты для новых захоронений. На них можно проводить только родственные захоронения: если рядом с местом, где погребен близкий родственник, есть свободная территория либо если с его похорон прошло больше 15 лет.
Если вы хотите подхоронить умершего к родственнику, нужно обратиться к смотрителю или заведующему кладбищем с подлинником свидетельства о смерти родственника и документом, подтверждающем его родство с умершим (свидетельство о регистрации брака, свидетельство о рождении и так далее). После этого смотритель или заведующий кладбищем рассмотрит и согласует возможность подхоронения.
В любом случае первое, что необходимо сделать, — связаться с администрацией кладбища. Заельцовское кладбище:
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Сколько стоят похороны?
Место на открытом кладбище бесплатное, но заплатить всё равно придется — за то, что сотрудники подготовят могилу, опустят гроб и закроют его землей. Заказать всё это можно в государственной службе МКУ «Ритуальные услуги» и в частных конторах, стоимость — от пяти тысяч рублей (только услуга подготовки могилы) и до бесконечности.
Прайс похоронных агентств начинается от 16 тысяч рублей, однако на деле сейчас похороны в Новосибирске обходятся от 40 до 100 тысяч рублей.
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Как проходит кремация
Сначала надо договориться с Новосибирским крематорием по телефону, организацией прощания занимается Новосибирский дом «Некропль». На Залесского, 4, к. 3:
За 25 тысяч рублей вам просто отдадут урну с покойным, за 34 тысячи устроят церемонию прощания в крематории, похороны на кладбище обойдутся минимум в 30 тысяч рублей. Похороны погибшего от коронавируса выйдут на две тысячи дороже.
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Как хоронят жертв коронавируса
В Новосибирске есть возможность бесплатно похоронить умерших с подтвержденным
Погибших от коронавируса можно кремировать или похоронить. Еще в морге тело погибшего завернут в целлофановые мешки, подходить к гробу, тем более касаться и целовать тело нельзя. Родственники должны соблюдать дистанцию в
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Компенсация затрат на похороны
Если умерший был трудоустроен, пособие можно получить у его работодателя в бухгалтерии. Если умер пенсионер, часть затрат должны возместить в районном отделении Пенсионного фонда, если человек был безработным — в управлении соцзащиты. Но имейте в виду, что обратиться за компенсацией надо не позже чем через полгода после похорон.
В Новосибирской области пособие на погребение пенсионеров рассчитывается в том же размере, что и на остальных новосибирцев, — 7897 рублей. Также родственники погибшего пенсионера, проживавшие с ним вместе в одной квартире или доме, могут обратиться в Пенсионный фонд для выплаты остатка пенсии за месяц, в котором умер пенсионер.
Родственники погибших инвалидов
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Можно ли похоронить умершего бесплатно?
В Новосибирске есть возможность похоронить и кремировать умерших бесплатно — ежегодно на это выделяются средства из бюджета в МКУ «Ритуальные услуги». С администрацией организации, которая находится на улице Кропоткина, 112, можно связаться по телефону:
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Что еще почитать на эту тему
Например, интервью с сотрудником одного из агентств ритуальных услуг о том, как работает похоронный рынок в Новосибирске во время самоизоляции и карантина.
Почему не всем родственникам говорят о том, что умерших от
Сейчас, чтобы прочувствовать и осознать весь размах второй волны, достаточно подойти к ЗАГСу или моргу. И увидеть, как десятки сибиряков стоят в очереди за справками о смерти. Монологи людей, потерявших близких, читайте в нашем репортаже «Как ковид выкашивает семьи».
В Новосибирске из-за коронавируса стали заказывать гробы с окошком. Прозрачную вставку в виде ромбика или прямоугольника можно добавить к любому гробу — мы узнали, сколько это стоит.
А истории жертв пандемии коронавируса читайте в специальном сюжете на НГС. И будьте, пожалуйста, осторожны, берегите своё здоровье.