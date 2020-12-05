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Появились фотографии со смертельного пожара в Новосибирской области, в котором погибли пенсионеры

По предварительной информации, мужчина и женщина задохнулись угарным газом

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Пожар произошел сегодня рано утром в Чулымком районе

Пожар произошел сегодня рано утром в Чулымком районе

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Два человека погибли во время пожара в частном доме НСО

В эту субботу, 5 декабря, примерно в 06:05 загорелся частный дом по улице Кооперативной в селе Кокошино Новосибирской области — погибли 68-летний мужчина и 64-летняя женщина.

— Предварительная причина смерти погибших — отравление угарным газом, — рассказала корреспонденту НГС старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова. — Точная причина будет установлена в ходе проведения судебно-медицинской экспертизы.

В тушении пожара принимала участие местная добровольная пожарная команда

В тушении пожара принимала участие местная добровольная пожарная команда

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В пресс-службе ГУ МЧС пояснили, что сообщение о пожаре в двухквартирном доме поступило от очевидца, пожарные прибыли на место уже через пять минут.

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— В этот момент открытым огнем горели кровля и веранда, в течение двадцати минут открытое горение было ликвидировано, — добавили в ведомстве.

По предварительной информации, погибшие отравились угарным газом

По предварительной информации, погибшие отравились угарным газом

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В ликвидации пожара участвовала добровольная пожарная команда местного поселения, было задействовано 17 человек и 6 автомобилей, из них 7 человек и 2 единицы техники — от МЧС.

Звонок в МЧС поступил от очевидца

Звонок в МЧС поступил от очевидца

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Вечером 1 декабря загорелся частный дом на 4-й Рабочей улице в Дзержинском районе Новосибирска. В одной из комнат спасатели обнаружили пожилого мужчину без сознания, его передали бригаде скорой помощи. По информации НГС, мужчина скончался в машине скорой помощи.

В ноябре при пожаре в сауне погибла девушка. Позже стало известно, что она пыталась спасти других.

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Чулымпожар
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