Появились фотографии со смертельного пожара в Новосибирской области, в котором погибли пенсионеры

Два человека погибли во время пожара в частном доме НСО
В эту субботу, 5 декабря, примерно в 06:05 загорелся частный дом по улице Кооперативной в селе Кокошино Новосибирской области — погибли 68-летний мужчина и 64-летняя женщина.
— Предварительная причина смерти погибших — отравление угарным газом, — рассказала корреспонденту НГС старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова. — Точная причина будет установлена в ходе проведения судебно-медицинской экспертизы.
В пресс-службе ГУ МЧС пояснили, что сообщение о пожаре в двухквартирном доме поступило от очевидца, пожарные прибыли на место уже через пять минут.
— В этот момент открытым огнем горели кровля и веранда, в течение двадцати минут открытое горение было ликвидировано, — добавили в ведомстве.
В ликвидации пожара участвовала добровольная пожарная команда местного поселения, было задействовано 17 человек и 6 автомобилей, из них 7 человек и 2 единицы техники — от МЧС.
Вечером 1 декабря загорелся частный дом на 4-й Рабочей улице в Дзержинском районе Новосибирска. В одной из комнат спасатели обнаружили пожилого мужчину без сознания, его передали бригаде скорой помощи. По информации НГС, мужчина скончался в машине скорой помощи.
В ноябре при пожаре в сауне погибла девушка. Позже стало известно, что она пыталась спасти других.