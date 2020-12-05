Появились фотографии со смертельного пожара в Новосибирской области, в котором погибли пенсионеры

В эту субботу, 5 декабря, примерно в 06:05 загорелся частный дом по улице Кооперативной в селе Кокошино Новосибирской области — погибли 68-летний мужчина и 64-летняя женщина.



— Предварительная причина смерти погибших — отравление угарным газом, — рассказала корреспонденту НГС старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова. — Точная причина будет установлена в ходе проведения судебно-медицинской экспертизы.