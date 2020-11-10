На новосибирской трассе столкнулись два ВАЗа — один из водителей погиб

Смертельная авария произошла в Татарском районе на 13-м километре трассы К-20. Водитель «шестерки» вылетел на встречку, где столкнулся с ВАЗ-21102.
Водитель ВАЗ-21102 от полученных травм скончался на месте, еще четыре человека получили травмы разной степени тяжести. Их доставили в Усть-Таркскую центральную районную больницу.
— В настоящее время по данному факту проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства дорожной аварии, — сообщил начальник отделения пропаганды УГИБДД по Новосибирской области Сергей Страдымов.
К сожалению, смертельные ДТП на дорогах Новосибирской области — не редкость. В октябре на Ордынском шоссе столкнулись тягач и бензовоз — один водитель погиб. В ноябре под Новосибирском столкнулись две иномарки. Один водитель скончался от травм, второй попал в больницу.
Также в октябре на пересечении Державина и Красного проспекта столкнулись «Хёндай» и «Хонда». В аварии погибла молодая девушка.