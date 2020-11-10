На новосибирской трассе столкнулись два ВАЗа — один из водителей погиб

Водитель ВАЗ-21102 от полученных травм скончался на месте, еще четыре человека получили травмы разной степени тяжести. Их доставили в Усть-Таркскую центральную районную больницу.

— В настоящее время по данному факту проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства дорожной аварии, — сообщил начальник отделения пропаганды УГИБДД по Новосибирской области Сергей Страдымов.