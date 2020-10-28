После пожара на Первомайке нашли тела двух мужчин

Двое мужчин погибли в пожаре в частном доме в Новосибирске
В ночь на среду,
— Предположительно очаг возгорания находился в одной из комнат. В настоящий момент личности погибших устанавливаются, — рассказала старший помощник руководителя
Следователь СКР и дознаватель МЧС России осмотрели место происшествия. Точную причину возгорания установят после пожарно-технической экспертизы, также уже назначена судебно-медицинская экспертиза. Идет доследственная проверка.
В середине октября в пожаре в частном доме в Ленинском районе Новосибирска погибла женщина — соседи вынесли ее с ожогами в прихожую до приезда пожарной охраны и потушили пламя.