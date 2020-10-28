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После пожара на Первомайке нашли тела двух мужчин

Личности погибших устанавливаются

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Пожар случился в частном доме в Первомайском районе

Пожар случился в частном доме в Первомайском районе

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Двое мужчин погибли в пожаре в частном доме в Новосибирске

В ночь на среду, 28 октября, пожарные обнаружили тела двух мужчин, разбирая обгоревшие конструкции частного дома в Новосибирске. Горело здание на улице Ключевой в Первомайском районе.

— Предположительно очаг возгорания находился в одной из комнат. В настоящий момент личности погибших устанавливаются, — рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по НСО по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

Следователь СКР и дознаватель МЧС России осмотрели место происшествия. Точную причину возгорания установят после пожарно-технической экспертизы, также уже назначена судебно-медицинская экспертиза. Идет доследственная проверка.

В середине октября в пожаре в частном доме в Ленинском районе Новосибирска погибла женщина — соседи вынесли ее с ожогами в прихожую до приезда пожарной охраны и потушили пламя.

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Первомайский районпогибшиепожар
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