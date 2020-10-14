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В Ленинском районе загорелся частный дом — в пожаре погибла женщина

В одной из комнат загорелся диван

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Сейчас следователи устанавливают обстоятельства происшествия<br><br>

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства происшествия

В Новосибирске женщина погибла в пожаре

В среду, 14 октября, в Ленинском районе Новосибирска загорелся частный дом по адресу Петропавловский тупик,4. В пожаре погиб человек.

Как сообщают очевидцы в паблике Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», в одной из комнат загорелся диван. Соседи вынесли женщину с ожогами в прихожую до приезда пожарной охраны и потушили пламя.

Старший помощник руководителя СУ СК по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова, подтвердила, что в пожаре погибла женщина. На место выехали следователи.

— Около 18:30 по адресу тупик Петропавловский в Ленинском районе Новосибирска пожарные обнаружили тело женщины в прихожей частного дома, в котором произошёл пожар. Горел диван в спальне дома. Причины произошедшего устанавливают следователи СКР и дознаватели МЧС России. Предположительная причина неосторожное обращение с огнём при курении, - сообщили в ведомстве.

Вчера в доме на Бронной загорелся лифт — спасатели эвакуировали 50 человек.

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