В Ленинском районе загорелся частный дом — в пожаре погибла женщина

В среду, 14 октября, в Ленинском районе Новосибирска загорелся частный дом по адресу Петропавловский тупик,4. В пожаре погиб человек.

Как сообщают очевидцы в паблике Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», в одной из комнат загорелся диван. Соседи вынесли женщину с ожогами в прихожую до приезда пожарной охраны и потушили пламя.

Старший помощник руководителя СУ СК по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова, подтвердила, что в пожаре погибла женщина. На место выехали следователи.