«Вчера все уже плавало»: канализация залила три новых дома в Ленинском районе — ЖК построили с нарушениями

Канализационные стоки подбираются к первому этажу дома Источник: Читатель НГС











Дома жилого комплекса «Традиции» в Ленинском районе Новосибирска затопило канализационными водами. Как сообщила НГС местная жительница Кристина, авария произошла в зданиях на Серафимовича, 18а, 20 и 22.



— Позавчера с вечера начало топить, а вчера всё уже плавало, вода поднялась к первым этажам. Отключили воду, электричество, потому что боялись, что дойдёт до щитков, — рассказала собеседница.

Дома топило и ранее — жильцы утверждают, что застройщик мог допустить нарушения на этапе строительства.

— У нас постоянно забивается канализация, так как застройщик проложил трубы не по проекту, вне диаметра. Трубы рассчитаны не такое количество домов — мы постоянно забиваемся, постоянно топит подвал. Помимо этого, у нас неправильная врезка в центральную трубу. По гарантии нам ничего не ремонтируют. То, что у нас трубы неправильные, мы узнали сами, когда проводили промывку. Три дома идут в один колодец, поэтому постоянно всё забивается, — заявляет Кристина.

Дома ЖК «Традиции» ввёл в эксплуатацию в 2019–2020 годах застройщик ООО «Комфортный дом». Организация входит в группу ЗАО «Строитель», которую признали банкротом в 2017 году. По данным RusProfile, гендиректор компании — Евгений Литвинов. Последние два года у компании нет выручки и прибыли.

Претензии к застройщику возникли сразу после сдачи жилого комплекса. В 2021 году в доме на Серафимовича, 22 нашли проблемы с горячим водоснабжением, из-за чего управляющая компания обратилась в суд. В апреле этого года УК через суд добилась принудительного устранения нарушений, допущенных при строительстве. Среди неполадок в материалах дела указана протечка сточных вод в узле герметизации места вывода канализационной трубы.

Корреспонденту НГС не удалось связаться с застройщиком — указанный номер не обслуживается. Также УК не ответила на звонок.

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