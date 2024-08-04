Коммунальный триллер: новосибирцы поспорили с председателем ТСЖ — конфликт дошел до покушения на убийство и уголовного дела

За повреждениями имущества кроется конфликт, который привел к уголовному делу Источник: читатель НГС











Во дворе дома по улице 25 лет Октября облили кислотой несколько автомобилей. Вандалы попали на камеры наблюдения, но виновных так и не нашли. Незадолго до этого жильцам резали колеса на машинах, обливали их бензином и били окна в квартирах на первых этажах. Местные жители уверены: это происки председателя ТСЖ «Свежий ветер», которая якобы сорвала голосование по тарифам. Она, в свою очередь, уверена: дом хотят перевести в управление УК грязными методами. НГС выслушал аргументы обеих сторон и узнал, как конфликт привел к уголовному делу и ножевым ранениям.

Материальный ущерб

Жилец дома на 25 лет Октября, 11 Алексей рассказал НГС, что две припаркованные во дворе машины облили кислотой. На предоставленных фото видно, что Toyota RAV-4 и ВАЗ-2107 в самом деле повреждены: с кузова под воздействием неизвестной жидкости слезла краска. Ущерб зафиксировали и обратились в полицию, но вандалов пока не нашли.



— Полиция, несмотря на многочисленные заявления, бездействует. Еще ни одного уголовного и даже административного дела не возбуждено — якобы незначительный ущерб. Участковый в открытую смеется и говорит, что предполагает, кто это всё совершает, однако действий по предотвращению правонарушений и привлечению виновных к ответственности никаких не предпринимает, — заявил Алексей.



На машине отчетливо видны следы повреждения Источник: читатель НГС











Две облитые чем-то едким машины — не первый инцидент во дворе за последнее время, говорят жители дома. С начала года неизвестные порезали колеса припаркованной машины, поцарапали еще одну. Кто-то обливал автомобили бензином и заливал клеем замки на дверях авто. Вандалы также разбили несколько окон на первых этажах дома камнями.



В происходящем винят председателя местного ТСЖ «Свежий ветер» Олесю Анисимову: именно она, считают жители, причастна к повреждению имущества. При этом они утверждают, что женщина специально отключила их личные камеры наблюдения.



— Жители уже боятся что-либо спросить, уточнить, а уж тем более высказать по какому-то вопросу свое мнение. Неугодных давно убрали из домового чата. Вот такая теперь стала жизнь у людей, которые когда-то решили создать товарищество собственников жилья, думая, что будет у них порядок и открытый отчет по всем работам по дому, — сокрушается Алексей.



В машине одного из жильцов кто-то повредил колеса Источник: читатель НГС











В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области корреспонденту НГС сообщили, что проводят проверку по факту повреждения машин.



— Заявлений и сообщений в полицию не поступало. Информация, опубликованная в сети Интернет, зарегистрирована в установленном порядке. Проводится проверка. Все обстоятельства устанавливаются, — уточнили в ведомстве.



С чем жильцы связывают вандализм?

Еще одна жительница дома Анастасия в разговоре с корреспондентом НГС рассказала, что конфликт с ТСЖ начался в декабре прошлого года — тогда проходило голосование по тарифам на 2024 год.



— Не сходились цифры в тарифах. Собственники решили уточнить у членов правления, но ответов не получали, их отправляли всё время на прием к председателю. На приеме председатель общаться отказывалась. Она по-хамски отвечала, что никакие документы предоставлять не будет — «всё есть на сайте ГИС ЖКХ». Не желая разговаривать, она предложила покинуть офис ТСЖ, заявила, что в противном случае покинет его она. На отказ собственников покинуть помещение председатель вышла и закрыла на ключ двух собственников, — вспоминает Анастасия.



По словам собеседницы НГС, собственники квартир не смогли найти в открытом доступе документы о деятельности ТСЖ и решили пожаловаться в прокуратуру. Обращение перенаправили в региональную Государственную жилищную инспекцию.



— То есть в инстанции, которые изначально бездействовали, лишь направляя заявителям отписки и ссылаясь на то, что вся ответственность лежит на собственниках, — возмутилась Анастасия. — Со стороны председателя полетели жалобы в опеку, по месту работы и в полицию в отношении людей, которые очень активно выражали свою позицию и пытались найти ответы на вопросы, так как никакой отчетности ТСЖ не представляло. Отсутствовали сметы расходов и доходов, что вызывало затруднение в принятии решений на голосовании по утверждению тарифа на 2024 год.

Хозяева квартиры всерьез испугались за жизнь близких, так как камень мог попасть в ребенка Источник: читатель НГС











По словам женщины, спустя некоторое время после конфликта на фоне голосования по тарифам во дворе дома начали происходить странности. 10 мая одному из жильцов дома разбили окно на кухне. Найти виновных не удалось, но изучение камер наблюдения показало, что имущество повредили парень и девушка. Собственник квартиры заявил, что знает их, но полиция отказалась возбуждать дело. В постановлении, с которым ознакомился корреспондент НГС, сказано, что хозяин не предоставил справку об ущербе.



Собственником квартиры, в которой разбили окна, оказался бывший председатель ТСЖ «Свежий ветер» Андрей Коровин. По данным Rusprofile, он занимал должность с 2016 по 2021 год. Затем его сменила Олеся Анисимова.



Что говорит председатель ТСЖ?

В разговоре с НГС Олеся Анисимова подтвердила, что конфликт действительно начался в конце прошлого года, но причину называет другую. По ее словам, местные активисты, в числе которых Анастасия, хотят сменить форму управления домом.



— Человек хочет перевести дом в управляющую компанию за откат — видимо, ей предложили за это деньги, — убеждена председатель ТСЖ. — Она собрала группу активистов, распускает слухи, что всё плохо и документы не предоставляются. Но вы сами можете приехать и посмотреть, какой у нас шикарный двор, а всё это просто их наговор на меня.



Мужчина, разнимавший драку, получил травмы рук Источник: Олеся Анисимова











Олеся Анисимова уверена, что обвинения в порче имущества жильцов связаны с нападением на нее в мае этого года. По словам собеседницы, супруг Анастасии бросился на нее с ножом — травмы тогда получил знакомый председателя ТСЖ, который вмешался в потасовку. Мужчина получил резаные раны обеих кистей, а полиция возбудила уголовное дело о покушении на убийство в отношении нападавшего. Это подтверждают справка из больницы и постановление о возбуждении дела, с которыми ознакомился корреспондент НГС.



— И когда я довела это дело до суда, меня сразу обвинили в вандальных действиях — видимо, чтобы избежать наказания. У них нет ни одного доказательства. Как можно верить словам, не опираясь на факты? У меня есть факты: фото, видео, уголовная статья (имеется в виду постановление о возбуждении уголовного дела. — Прим. ред.) и суд. А у них странные фото, возможно, скачанные из интернета. Всё это сделано для разжигания конфликта, — продолжает Олеся Анисимова.



То самое нападение Олеся Анисимова сняла на видео Источник: Олеся Анисимова

Местные жители уверяют, что мужчина не нападал, а оборонялся, а нож у него был с собой, так как он всегда берет его с собой на дачу. Драка началась после того, как председателя ТСЖ обвинили в отключении камер видеонаблюдения, принадлежащих жильцам.



Олеся Анисимова также рассказала, что в ее адрес поступали угрозы. На записи, с которой ознакомился корреспондент НГС, мужчина оскорбляет женщину и угрожает ей.



— У твоей дочери мать будет инвалидкой, если не умрет. Я отсижу, мне по фигу. Ты поняла меня? Ты мне камеру сломала, кому ты давала указания? У тебя будет лицо разбитое по колено, ты поняла меня? — слышно на записи.



Олеся Анисимова утверждает, что звонок поступил от мужчины, в отношении которого сейчас возбуждено уголовное дело. Подтвердить это НГС не удалось.



По мнению председателя ТСЖ, к конфликту имеет отношение бывший глава товарищества. Якобы он пытается вернуть должность, которую потерял из-за долгов перед жильцами.



— Криминального по факту ничего не случилось, просто нужно было принимать достойно решение большинства, но, к сожалению, Андрей Коровин скатился до уровня склочной бабы и начал рвать и метать. А это нужно было делать во время правления ТСЖ с оппозиционерами. Он шел на крайние меры, пытался подговорить членов правления переголосовать, настроить жителей против меня, на одном из общих собраний озвучил дешевый компромат на меня — о том, что у меня были административные нарушения. Он готов был обсуждать всё что угодно, чтобы его вернули на должность, — уверена Олеся Анисимова.



Связаться с Андреем Коровиным за время подготовки материала корреспонденту НГС не удалось.



Конфликт в доме на улице 25 лет Октября — один из многих примеров, когда выбор формы управления приводит к скандалу. НГС подробно разбирался в нескольких подобных историях. Например, жильцы дома на Фабричной несколько раз пытались отказаться от услуг управляющей компании, но она раз за разом возвращалась, несмотря на решения судов.



До этого жители многоэтажки на Добролюбова выиграли суд у ГЖИ, которая весной 2022 года передала дом УК «НСК-Дом», имеющей отношение к скандальному застройщику Сергею Степанову. А жильцы дома на Часовой столкнулись со странностями сразу после того, как отказались от управляющей компании.