Доставайте тазики: в Новосибирске начнется новый этап отключения горячей воды — список улиц

Испытания начнутся завтра, 16 июля и продлятся до 29 июля Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Новый этап гидравлических испытаний на теплосетях в Новосибирске начнется уже завтра, 16 июля. Без горячей воды почти на две недели останется часть жителей правобережья.



По данным СГК, отключение горячей воды с 16 июля по 29 июля коснется домов в Октябрьском районе. Испытания будут проводить на теплосетях от ТЭЦ-5. Воду отключат по улицам: Суркова, Гладкова, Геофизическая, Национальная (от 10-й Трикотажный переулок до ГБШ), Куприна, Есенина, Кошурникова, Журавлева, Федосеева, Гаранина, Воинская, Лежена, Стофато, Добролюбова, Бориса Богаткова (от Кошурникова до Кирова), Никитина, Панфиловцев, Гурьевская, Автогенная, Пешеходная, Крамского, Лескова, Белинского, Ленинградская, Тополева, территория Военного городка.

Воду вернут до 29 июля Источник: СГК

Испытания на теплосетях проводят круглосуточно. Возможны разрывы трубопровода и размывы грунта. В случае выхода воды на поверхность, сообщить об этом нужно в колл-центр НТСК по номеру 8–383–289–01–45 или в ЕДДС мэрии 051.



Недавно отключили воду в крупных жилых комплексах Ленинского и Кировского районов. Кстати, с 1 июля в Новосибирске выросли тарифы на услуги ЖКХ. НГС посмотрел, сколько придется платить.

