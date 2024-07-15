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Начнется новый этап отключения горячей воды

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Мой дом Доставайте тазики: в Новосибирске начнется новый этап отключения горячей воды — список улиц

Доставайте тазики: в Новосибирске начнется новый этап отключения горячей воды — список улиц

Ограничения коснутся части домов Октябрьского района

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1 комментарий
Испытания начнутся завтра, 16 июля и продлятся до 29 июля

Новый этап гидравлических испытаний на теплосетях в Новосибирске начнется уже завтра, 16 июля. Без горячей воды почти на две недели останется часть жителей правобережья.

По данным СГК, отключение горячей воды с 16 июля по 29 июля коснется домов в Октябрьском районе. Испытания будут проводить на теплосетях от ТЭЦ-5. Воду отключат по улицам: Суркова, Гладкова, Геофизическая, Национальная (от 10-й Трикотажный переулок до ГБШ), Куприна, Есенина, Кошурникова, Журавлева, Федосеева, Гаранина, Воинская, Лежена, Стофато, Добролюбова, Бориса Богаткова (от Кошурникова до Кирова), Никитина, Панфиловцев, Гурьевская, Автогенная, Пешеходная, Крамского, Лескова, Белинского, Ленинградская, Тополева, территория Военного городка.

Воду вернут до 29 июля

Испытания на теплосетях проводят круглосуточно. Возможны разрывы трубопровода и размывы грунта. В случае выхода воды на поверхность, сообщить об этом нужно в колл-центр НТСК по номеру 8–383–289–01–45 или в ЕДДС мэрии 051.

Недавно отключили воду в крупных жилых комплексах Ленинского и Кировского районов. Кстати, с 1 июля в Новосибирске выросли тарифы на услуги ЖКХ. НГС посмотрел, сколько придется платить.

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ЖКХ СГК Отключение Горячая вода Теплосети Отключение горячей воды График отключения горячей воды Испытание теплосетей
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Комментарии
2
Гость
15 июля 2024, 07:37
Наверное в этом году наконец то обезвредит все мины заложенные Лениным и зимой не придется вводить режим ЧС или всё-таки придется?
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