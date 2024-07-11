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Мой дом Крупные ЖК в Новосибирске отключат от горячей воды уже сегодня — список улиц

Крупные ЖК в Новосибирске отключат от горячей воды уже сегодня — список улиц

Испытания теплосетей пройдут в двух районах

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5 комментариев
Горячей воды в домах не будет почти две недели

В Новосибирске сегодня, 11 июля, начнется очередной этап испытаний на теплосетях. Из-за этого в Ленинском районе отключат горячую воду в крупных жилых комплексах.

Как сообщают на сайте «Сибирской генерирующей компании», испытания проведут на теплосетях в Ленинском районе на улицах 1-я и 2-я Чулымская, в ЖК «Ясный Берег», «Венеция», «Аква-Сити», поселке Восточный. Также горячую воду отключат на улицах Планировочная, Котовского (от Пархоменко до Блюхера), Пермитина, Горский жилмассив, Стартовая, Космическая, Выставочная, Блюхера, проспект Карла Маркса, площадь Карла Маркса, Серафимовича, Римского Корсакова (от стад. «Сибсельмаш» до Титова), Титова (от. Серафимовича до пл. Маркса), Ватутина, мкр. Башня, Геодезическая, Новогодняя. В Кировском районе, Немировича-Данченко (от пл. Лыщинского до Ватутина), ЖК «Панорама». Кроме этого, под испытания попадают теплосети Областной больницы.

Максимальный срок отключения горячей воды — до 24 июля.

Испытания на теплосетях проводят круглосуточно. Возможны разрывы трубопровода и размывы грунта. В случае выхода воды на поверхность, сообщить об этом нужно в колл-центр НТСК по номеру 8–383–289–01–45 или в ЕДДС мэрии 051.

С 1 июля в Новосибирске выросли тарифы на услуги ЖКХ. НГС рассказывал, сколько теперь придется платить.

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Комментарии
5
СТИХИЯ ВОЗДУХ
11 июля 2024, 09:04
Аааа, опять новые испытания....
Гость
11 июля 2024, 09:02
прелестно, как и всегда
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