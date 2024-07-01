Тарифы ЖКХ в Новосибирске выросли — изучаем новую стоимость тепла, воды и света

Цена на вывоз мусора пока не изменилась, но до конца лета может вырасти Источник: Ольга Бурлакова











С 1 июля в Новосибирске поднялись тарифы ЖКХ. НГС получил подробную информацию от профильного департамента областного правительства и крупнейшего поставщика энергетики. Смотрим, сколько теперь придётся платить за воду, тепло, вывоз мусора и электричество.

По данным департамента по тарифам, тариф за воду вырос с 23,95 рубля до 26,2 рубля за кубометр (рост 9,39%). За водоотведение теперь нужно платить 21,23 а не 19,39 рубля за кубометр (рост 9,48%).

В Новосибирске нет единого тарифа за тепло: в городе несколько десятков поставщиков. Поэтому мы приводим данные по самому крупному — «Сибирской генерирующей компании». Ее услуги за поставку тепла подорожали на 12,17%.

— Цена за тепло от угольных теплоисточников с 1 июля составит 2 101,91 рублей за одну гигакалорию. С 1 декабря 2022 года тариф составлял рублей 1 873,08 рублей за Гкал и не повышался 1,5 года. В среднем стандартная двухкомнатная квартира потребляет менее одной Гкал тепловой энергии в месяц — в этом случае оплата за тепло с 1 июля года вырастет примерно на 200 рублей, — сообщили НГС в «СГК».

Тариф за вывоз ТКО с 1 июля останется на действующем уровне: 79,09 рублей с человека в месяц или 398,8 рублей за кубометр. Но он может измениться уже конца этого лета.

— В департамент по тарифам поступило предложение от регионального оператора по обращению с ТКО МУП «Спецавтохозяйство». Его обоснованность будет рассматриваться департаментом в течение 60 дней, — сообщили НГС в департаменте по тарифам. Редакция не получила ответа на вопрос о том, сколько именно предлагает взимать за вывоз мусора регоператор.

Цена на электричество с 1 июля выросла, а тариф из единого стал дифференцированным: потребителей разделили на три группы, для каждой из них рост составил от 9% до 112%. Сейчас стоимость кВт·ч — 3,36 рубля

— Дифференцированные тарифы, утвержденные департаментом по тарифам Новосибирской области, с 1 июля 2024 года: до 10 980 киловатт-часов в месяц — 3,66 рубля за кВт·ч, свыше 10 980 до 14 640 кВт·ч в месяц — 5,39 рубля, свыше 14 640 кВт·ч в месяц — 7,11 рубля, — следует из ответа департамента по тарифам региона на запрос НГС.



Мы посвятили теме дифференцированного тарифа отдельный разбор.

Ранее мы попытались разобраться, что не так с капремонтом в Новосибирской области и почему растут платежи.