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Мой дом подробности Назло майнерам: в Новосибирской области на 112% взлетит плата за электричество — но не для всех

Назло майнерам: в Новосибирской области на 112% взлетит плата за электричество — но не для всех

В регионе с 1 июля вводят дифференцированный тариф на электроэнергию

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4 комментария
Тариф для подавляющего большинства потребителей вырос на 9%

В Новосибирской области с 1 июля не только повысили тариф за электричество, но и сделали его дифференцированным. Если раньше стоимость каждого кВт·ч для населения была единой, то теперь потребителей разделили на три группы, для каждой из них рост составил от 9% до 112%. Объясняем, кому и сколько придется платить и почему ввели дифференцированный тариф.

Кто и сколько будет платить

В Новосибирской области с 1 июля заработал дифференцированный тариф на электричество. Подавляющее большинство потребителей будут платить на 9% больше привычного, расточительные — на треть, а супертранжиры по итогам месяца — вдвое больше за каждый кВт·ч.

— Дифференцированные тарифы, утвержденные департаментом по тарифам Новосибирской области, с 1 июля 2024 года: до 10 980 киловатт-часов в месяц — 3,66 рубля за кВт·ч, свыше 10 980 до 14 640 кВт·ч в месяц — 5,39 рубля, свыше 14 640 кВт·ч в месяц — 7,11 рубля, — следует из ответа департамента по тарифам региона на запрос НГС.

Ранее тариф для лицевых счетов категории «население» в регионе был единым — 3,36 рубля за кВт·ч

По подсчетам департамента, 2900 киловатт-часов хватает для отопления электричеством дома площадью 100 кв. м, и чтобы перейти во вторую категорию, с ростом тарифа на 60%, придется очень постараться.

В категорию сверхтранжир рискует перейти всего несколько десятков домохозяйств — для этого нужно нажечь за месяц свыше 14 640 кВт·ч. Всего в Новосибирской области 1,36 миллиона лицевых счетов из категории «Население». По данным на март, пороговое на тот момент значение в 10 980 кВт·ч в месяц из них превысили лишь 69 потребителей. До 1 июля тариф для всех физлиц в регионе был единым — 3,36 рубля за кВт·ч.

На коммерческое потребление дифференцированный тариф не распространяются: бизнес регламентирует не областной департамент, а «Энергосбыт». На сайте поставщика электричества есть выкладка по 24 тарифам, которые обновляются ежемесячно.

Почему ввели такой тариф

Решению о введении дифференцированного тарифа предшествовал громкий скандал: в январе 2024 года ФАС России отменила приказы профильного департамента региона, определяющие плату за свет.

— Столичная ФАС установила, что тарифы за электроэнергию в Новосибирской области установлены неправильно, так как в них заложено слишком много перекрестного субсидирования. В итоге руководителя нашего департамента по тарифам Гарея Асмодьярова оштрафовали на 50 тысяч рублей и обязали тариф переустановить, — объяснил НГС член профильного комитета Заксобрания Вадим Агеенко.

Дифференцированный тариф выбрали как эффективный способ противодействию майнинг-фермам. Четыре таких фермы ограбили бюджет региона на 197 миллионов рублей

ФАС предложила новосибирскому правительству три варианта решения проблемы. Одним из них была установка единого «экономически обоснованного тарифа» для населения в 5,39 рубля за кВт·ч. Другой вариант — определить и утвердить тариф «с применением социальной нормы потребления».

Наконец, третьим вариантом был дифференцированный тариф. Именно его выбрал региональный департамент по тарифам — как наиболее справедливый и эффективный в борьбе с нерациональным потреблением и майнинг-фермами.

— Наиболее оптимальным является вариант установления тарифа с дифференциаций по уровню потребления. Высокий уровень потребления электрической энергии, вероятнее всего, говорит о нерациональном ее использовании или использовании на небытовые нужды, — объяснил глава регионального департамента по тарифам Гарей Асмодьяров в ответе на запрос НГС.

Ранее мы попытались разобраться, что не так с капремонтом в Новосибирской области и почему растут платежи.

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Комментарии
4
кулькулятр
28 июня 2024, 07:51
Майнеры не пострадают. Уже давно майнить выгодно только при нулевой розетке. Те фермы, которые причинили убыток энергетикам, воровали энергию, а не платили за нее. Пострадают владельцы больших домов без газификации. Можно установить камин и подтапливать дровами – Россия 21 века. Можно установить газгольдер. Можно вообще не платить за отопление, если установить криптокотел.
Фродо Бэггинс
28 июня 2024, 07:50
а гененириующей компании не пофиг ли как расходуется энергия, рационально или нет, если потребитель платит за нее деньги?
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