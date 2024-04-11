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Мой дом В Новосибирске предложили поднять тариф на электричество в два раза — проверьте, коснется ли это вас

В Новосибирске предложили поднять тариф на электричество в два раза — проверьте, коснется ли это вас

Ожидается, что с 1 июля цены будут дифференцированы

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Цена для расточительных потребилетей энергии может вырости почти в 1,5 или 2 раза

В Новосибирской области предложили ввести дифференцированный тариф за электроэнергию. Об этом 10 апреля на заседании профильного комитета Заксобрания доложила замруководителя по тарифам Новосибирской области Елена Марунченко.

С середины 2024 года после потребления определенного количества килловатт-часов цена каждого может увеличиться почти в 1,5 или 2 раза. Об этом сообщает сайт Заксобрания региона.

— Дифференцированные тарифы, предложенные департаментом по тарифам Новосибирской области, с 1 июля 2024 года: до 10 980 киловатт-часов в месяц — 3,66 рубля за киловатт-час, свыше 10 980 до 14 640 киловатт-часов в месяц — 5,39 рубля за киловатт-час, свыше 14 640 киловатт-часов в месяц — 7,11 рубля за киловатт-час, — сообщили в пресс-службе Заксобрания.

По словам Марунченко, для большинства потребителей ничего не изменится: их тариф останется в 3,36 рубля киловатт-час электроэнергии.

В среднем по Новосибирской области потребление на один лицевой счёт составляет 1 099 киловатт-часов в месяц. Необходимость введения дифференцированного тарифа депутаты объясняют борьбой с нерациональным потреблением и майнинг-фермами.

— Высокий уровень потребления электрической энергии, вероятнее всего, говорит о нерациональном её использовании или использовании на небытовые нужды, — считает Елена Марунченко.

По озвученным ею данным, 2900 киловатт-часов в месяц достаточно для отопления дома площадью 100 квадратных метров с помощью электричества.

— Ранее столичный ФАС установил, что тарифы за электроэнергию в Новосибирской области установлены неправильно, так как в них заложено слишком много перекрестного субсидирования. В итоге руководителя нашего департамента по тарифам Гарея Асмодьярова оштрафовали на 50 000 рублей и обязали тариф переустановить. Мы попросили департамент рассказать о том, как идёт эта работы. Нам озвучили выбранный департаментом вариант, — объяснил НГС член профильного комитета заксобрания Вадим Агеенко.

НГС направил запрос в департамент по тарифам Новосибирской области, чтобы узнать, на каком этапе находится решение о вводе дифферинцированного тарифа.

Накануне НГС писал о том, что энергетики обнаружили в Новосибирске четыре нелегальные майнинговые фермы. Ущерб составил 197 миллионов рублей.

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ПО ТЕМЕ
Майнинговая ферма Майнинг-ферма Тарифы за электричество Повышение тарифов Дифференцированные тарифы
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