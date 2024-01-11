СГК опубликовала видео с места прорыва трубы в Новосибирске

Пресс-служба «Сибирской генерирующей компании» опубликовала кадры с места ремонта магистральной теплосети на Плахотного. Из-за дефекта на ней больше 100 домов утром 11 января остались без отопления.
Как сообщили в утром СГК, под отключение тепла попали 104 дома и 13 социальных учреждений. Позже энергетики заявили, что в часть зданий удалось подключить тепло, ресурса нет в 68 домах.
— Дефект на теплосети на Пархоменко устраняют 17 сотрудников теплосетевой компании — в составе трех бригад. Задействованы 8 единиц спецтехники. Предстоит заменить поврежденный участок трубы, которая была проложена в 1974 году, — рассказали в СГК.
Обо всем, что происходит в городе из-за коммунальной аварии, НГС рассказывает в онлайн-трансляции.
Прокуратура региона начала проверку из-за отключения тепла. Затем следователи возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.