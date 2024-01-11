freedom
СЕЙЧАС -14°С
Пробки 5/10
usd 89.39
eur 97.87
СрочноФото с места возможного прорыва теплотрассы
Все новости
Все новости
Авария в непогоду

СГК опубликовала видео с места прорыва трубы в Новосибирске

Утром больше 100 домов остались без тепла

593

На месте аварии работают три бригады

Поделиться

Пресс-служба «Сибирской генерирующей компании» опубликовала кадры с места ремонта магистральной теплосети на Плахотного. Из-за дефекта на ней больше 100 домов утром 11 января остались без отопления.

Как сообщили в утром СГК, под отключение тепла попали 104 дома и 13 социальных учреждений. Позже энергетики заявили, что в часть зданий удалось подключить тепло, ресурса нет в 68 домах.

— Дефект на теплосети на Пархоменко устраняют 17 сотрудников теплосетевой компании — в составе трех бригад. Задействованы 8 единиц спецтехники. Предстоит заменить поврежденный участок трубы, которая была проложена в 1974 году, — рассказали в СГК.

Обо всем, что происходит в городе из-за коммунальной аварии, НГС рассказывает в онлайн-трансляции.

Прокуратура региона начала проверку из-за отключения тепла. Затем следователи возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

По теме

СГКЛенинский районОтключение теплаКоммунальная авария
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter