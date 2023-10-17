Жильцы обвинили соседа в насекомых и мусоре. Как в новосибирском доме борются с нашествием тараканов — ответ мэрии

Жильцу дома на улице Карамзина, 34, чью квартиру соседи назвали источником тараканов, пока не грозит никаких предписаний. Специалисты Роспотребнадзора провели рядом с его квартирой обследование и не выявили нарушений санитарных норм. Об этом в ответ на запрос НГС заявили в мэрии Новосибирска.
В начале октября мы рассказывали о том, что в доме на Карамзина, 34 появилось много тараканов. Некоторые жильцы считают, что насекомые расползаются из квартиры, в которой хозяин собирает мусор. Они обращались в различные инстанции, но пока решить проблему не удалось.
В ответ на наш запрос в мэрии рассказали, что плановая дезинсекция проводится в доме два раза в год. Как уточнили нам в Государственной жилищной инспекции, она была проведена 10 июня и 17 августа 2023 года. Кроме того, после обращения жильцов была оформлена заявка на дополнительную дезинсекцию.
По данным мэрии, специалисты регионального Роспотребнадзора провели санитарно-эпидемиологическое обследование рядом с квартирой, на которую пожаловались жильцы. Никаких нарушений выявлено не было.
Попасть в саму квартиру не удалось, так как во время проверки ее жильца не было дома.
У администрации Центрального округа нет оснований для того, чтобы принимать какие-либо меры в отношении собственника, сказано в ответе мэрии. Пока ему не планируют направлять предупреждения о том, что следует перестать использовать квартиру якобы не по назначению.
В управляющей компании «Спас-Дом» нам сообщали, что решить проблему с насекомыми трудно, так как «сложно попасть в квартиру к человеку». При этом там нам подчеркнули, что пытаются помочь жильцам.
Ранее три сибирячки рассказали НГС о том, как боролись с тараканами в своих квартирах. Им пришлось использовать самые разные методы, некоторые из которых оказались неэффективными. Читайте, что может помочь в такой ситуации.