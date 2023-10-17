Жильцы обвинили соседа в насекомых и мусоре. Как в новосибирском доме борются с нашествием тараканов — ответ мэрии

В ответ на наш запрос в мэрии рассказали, что плановая дезинсекция проводится в доме два раза в год. Как уточнили нам в Государственной жилищной инспекции, она была проведена 10 июня и 17 августа 2023 года. Кроме того, после обращения жильцов была оформлена заявка на дополнительную дезинсекцию.

