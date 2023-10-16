«Вся постель в этих жуках»: сибирячка заявила, что нашла сеноедов в гостевом домике в поселке

Автор отзыва сообщила, что приехала в «Деревню Мира» на тест-проживание. Она заехала в домик и увидела в нем жуков сеноедов.



— Весь дом в жуках сеноедах. Но полнейший шок был, когда вся постель — матрас были в этих жуках. Даже не захотели там оставаться и уехали, — заявила женщина. — Дом из соломита. Думаю, понята причина жуков сеноедов.

