«Вся постель в этих жуках»: сибирячка заявила, что нашла сеноедов в гостевом домике в поселке

Жительница Новосибирска заявила, что обнаружила жуков в гостевом домике клубного велнес-поселка «Мира Деревня». Как сообщила девушка в своем отзыве на сайте «Фламп», насекомые также находились на постели в помещении.
Автор отзыва сообщила, что приехала в «Деревню Мира» на тест-проживание. Она заехала в домик и увидела в нем жуков сеноедов.
— Весь дом в жуках сеноедах. Но полнейший шок был, когда вся постель — матрас были в этих жуках. Даже не захотели там оставаться и уехали, — заявила женщина. — Дом из соломита. Думаю, понята причина жуков сеноедов.
Она уточнила, что обратилась к менеджеру организации и сообщила о проблеме. Девушка также сообщила, что дом, в который заехала на пробное проживание, был не убран после других гостей.
На сайте «Миры деревни» в феврале этого года появились данные о том, что компания запустила «тест-лайф» в поселке. Услуга предполагает проживание в доме, участие в событиях поселка, знакомство с жителями и иное.
НГС позвонил в «Миру Деревню» с просьбой прокомментировать ситуацию. Руководитель проекта Антон Комичев опроверг корреспонденту издания данные о том, что дом не был подготовлен. Кроме того, он прокомментировал информацию о появлении насекомых в помещении.
— Жуков мы еще не ходили, не смотрели. Не могу сказать, были или нет. Гарантирую, что они вряд ли были по всему дому. Если они могли появиться, то как условные мошки. Маленькие, они обычно в углах и на окнах. Их привлекает свежий ремонт, возможно, что с этим и связано. Дом новый, — сказал Антон Комичев.
Специалист сообщил, что подобный случай произошел в поселке летом прошлого года, когда в здании обнаружили насекомых. Их появление он также связал с ремонтными работами, но отметил, что больше таких прецедентов не было.
— Были они или нет (жуки, — прим.ред.) — сложно сказать. У нас подобный случай был один раз в другом доме после ремонта. Их, возможно, привлекают запахи затирки и клея. На углах окон появлялись, но мы быстро с ними справились, — сказал Антон Комичев. — Одна обработка проблему решала на раз. Поэтому, если такое гипотетически возможно, я не думаю, что как описано в тексте. Что так критично.
Он уточнил, что заезд сибирячки должен был проходить с 13 по 15 октября, но она решила уехать раньше. Девушка покинула домик 14 октября, до появления отзыва специалистам не была понятна причина ее отъезда, сообщил Антон Комичев.
— Другая жительница про нее звонила и говорила, что дом не подошел, — сказал Антон Комичев. — В технологии строительства соломит у нас, в деревне, возведено около трех десятков домов, которым минимум по 3–4 года. И люди с удовольствием живут, у нас офис продаж в подобном доме находится. И таких проблем (проблем с появлением жуков, — прим. ред) не испытываем. Мы будем связываться с девушкой, предлагать решать эту нелепую ситуацию, чтобы остались довольными.
В июле в Оби Новосибирской области в шестиэтажном доме обнаружили множество тараканов. Их заметили в подвале дома на улице ЖКО Аэропорта, 27.