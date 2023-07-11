«Как в фильме ужасов»: сибиряки обнаружили множество тараканов в своем доме — откуда появились насекомые

В городе Оби под Новосибирском в шестиэтажке обнаружили множество тараканов. Насекомые поселились в подвале дома на улице ЖКО Аэропорта, 27. Пост с жалобой на насекомых от одного из жильцов появился в сообществе «Город Обь Онлайн» в соцсети «ВКонтакте».
Мужчина рассказал, что дом рядом с аэропортом Толмачево оккупировало множество «маленьких и огромных» тараканов. Они заполонили улицу, на которой находится здание.
На кадрах, сделанных сибиряком, видно, как десятки насекомых ползают по фасаду дома. Мужчина уверен, что тараканы выползают из подвала многоэтажки. По его версии, их привлекают пищевые отходы, сбрасываемые в помещение «отдельными жильцами».
— Проходя ночью мимо окна в подвал, под ногами услышал хруст живности, как в фильме ужасов. Включил свет и увидел такую картину: в диаметре десяти метров всё было в тараканах. Боюсь представить, что творится в самом подвале, — говорится в посте.
Автор сообщения утверждает, что жильцы неоднократно обращались в управляющую компанию «Ленинская», обслуживающую дом. Но она якобы бездействует.
Что говорят в УК
Руководитель управляющей компании «Ленинская» Александр Сметанин рассказал, что
По его словам, 9 июля примерно в 16:00 там было множество насекомых (он, кстати, не уверен, что это тараканы, возможно, крупные жуки).
По словам Сметанина, УК предпринимает меры для борьбы с насекомыми. Отмечает, что вопрос уничтожения тараканов неоднозначный и затрагивает также «бездомных кошечек-собачек».
— Часть жильцов в этом доме подкармливает бездомных кошек, из-за которых нередко заводятся разные насекомые. Миски стоят в подвале, как раз за окошком, у которого ранее были обнаружены насекомые. Наблюдается противостояние жильцов: одни одобряют кормление этих кошечек, а другие — наоборот, против. И по насекомым, и по бродячим животным жалобы поступают в полицию и жилищную инспекцию. Получается, что сначала компетентный орган приходит с проверкой на жалобу, что в доме завелись блохи, и их травят. А через неделю приходит на жалобу, что отравилась какая-нибудь кошечка. При этом всех можно понять — и тех, кто жалуется на нежелательных насекомых, и тех, кто кормит кошечек, — люди стараются защитить их от голода и холода.
Управляющая компания направила заявку в Санэпидемстанцию (СЭС). В ближайшее время станет известно, когда именно в шестиэтажке потравят насекомых. Но Александр Сметанин опасается: «Есть риск, что от этого может пострадать какая-нибудь из кошек. И пойдут новые жалобы, мол, кошек истребляем».
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