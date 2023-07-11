«Как в фильме ужасов»: сибиряки обнаружили множество тараканов в своем доме — откуда появились насекомые

На кадрах, сделанных сибиряком, видно, как десятки насекомых ползают по фасаду дома. Мужчина уверен, что тараканы выползают из подвала многоэтажки. По его версии, их привлекают пищевые отходы, сбрасываемые в помещение «отдельными жильцами».

— Проходя ночью мимо окна в подвал, под ногами услышал хруст живности, как в фильме ужасов. Включил свет и увидел такую картину: в диаметре десяти метров всё было в тараканах. Боюсь представить, что творится в самом подвале, — говорится в посте.