«Пришлось уехать, чтобы не умереть»: бердский поселок остался без электричества на 64 дня — жители говорят о самоуправстве

— В нашем обществе произошла узурпация власти. В качестве нового председателя Илюшко продвинул своего сына Константина. Выборы прошли с грубейшими, на наш взгляд, нарушениями: на момент выдвижения Илюшко не являлся собственником какого-либо участка в СНТ. Суд 9 месяцев рассматривает наше заявление об оспаривании процедуры выборов, а тем временем у нас начали твориться просто немыслимые события, — рассказала дачница.



Под эгидой борьбы с неплательщиками за электричество новый председатель стал проводить ночные рейды по участникам. Тем, кого он счел ворами, снижают подачу энергии с подстанции СНТ до 10 амперов, а электрощитки поднимают на недоступную высоту, запирая на замок, уверяет Анна Аверьянова.