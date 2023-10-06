«Пришлось уехать, чтобы не умереть»: бердский поселок остался без электричества на 64 дня — жители говорят о самоуправстве

Жители СНТ «Приморский» в Бердске заявили о тирании нового председателя. С момента вступления в должность Константина Илюшко привычный быт дачников разительно изменился. Нелояльным председателю членам СНТ снижают подачу электричества до 10 амперов, а весной дачники провели 64 дня без света. Они считают, что живут в «маленьком полицейском государстве», где законом стало слово бывшего силовика. Подробности дачного конфликта узнал журналист НГС.
«Можно лишь включить чайник»
24 года председателем СНТ «Приморский» в Бердске был Александр Илюшко, а в 2022 году он сложил полномочия по состоянию здоровья. Этот момент стал переломным в истории небольшого сообщества дачников, рассказала НГС одна из них Анна Аверьянова.
— В нашем обществе произошла узурпация власти. В качестве нового председателя Илюшко продвинул своего сына Константина. Выборы прошли с грубейшими, на наш взгляд, нарушениями: на момент выдвижения Илюшко не являлся собственником какого-либо участка в СНТ. Суд 9 месяцев рассматривает наше заявление об оспаривании процедуры выборов, а тем временем у нас начали твориться просто немыслимые события, — рассказала дачница.
Под эгидой борьбы с неплательщиками за электричество новый председатель стал проводить ночные рейды по участникам. Тем, кого он счел ворами, снижают подачу энергии с подстанции СНТ до 10 амперов, а электрощитки поднимают на недоступную высоту, запирая на замок, уверяет Анна Аверьянова.
— При такой мощности можно лишь включить чайник. Зимой Илюшко отключил электроэнергию на 64 дня, тем самым оставив нас без наших домов. Здесь проживает женщина-инвалид, у которой это единственное жильё — ей пришлось уехать к родственникам, чтобы не умереть, — добавила Анна. — Также Константин проводит унизительные и лживые агитации против инициативной группы, тем самым настраивая людей против смены председателя. Мы понимаем, что человек занял эту должность не для того, чтобы выполнять основную цель СНТ, а чтобы зарабатывать деньги и выжить тех, кто против него.
По словам Аверьяновой, Константин Илюшко — в прошлом полицейский, и коллеги неохотно вникают в суть жалоб на него. Так это или нет, журналисту НГС достоверно узнать не удалось, но то, что сотрудники полиции в конфликте разбираться не стали — факт.
Реакция надзорных органов
Инициативная группа буквально завалила жалобами надзорные органы: полицию, УФАС, ГЖИ и прокуратуру. Сотрудники МВД рвения не проявили, за что получили прокурорский нагоняй.
— При рассмотрении обращений жителями СНТ «Приморский» ОМВД РФ по г. Бердску допущены существенные нарушения требований КоАП, что не позволило всесторонне, полно и объективно рассмотреть административное нарушение. На определение об отказе в возбуждении административного дела прокуратурой города внесен протест с требованием отменить указанное постановление, возвратить материалы на новое рассмотрение, — говорится в ответе дачникам от зампрокурора Бердска Михаила Хорева.
Прокурорская проверка выявила нарушение допустимой продолжительности перерыва электроснабжения в «Приморский» и факты ненадлежащего содержания трансформаторной подстанции СНТ. В отношении Константина Илюшко завели два дела об административных правонарушениях, одно из них — в ГЖИ (ее ответ также есть в распоряжении редакции).
«Черное называется белым и наоборот»
Отключение электричества в СНТ на 64 дня Константин Илюшко объяснил аварией на подстанции, в которой, по его словам, виноваты члены инициативной группы, выступающей за смену председателя. Именно она — корень всех зол в «Приморском», считает действующий председатель.
— Инициативная группа пишет всякие кляузы в отношении членов правления в государственные надзорные структуры. Если бы у нас были какие-то нарушения, то были бы приняты какие-то меры, — заявил НГС Константин Илюшко. — Единственное нарушение, которое установили — нарушение сроков ремонта подстанции, которую они же и выжгли.
На этом председатель оборвал едва начавшийся разговор. Встретиться для интервью и «тем более беседовать по телефону на такие темы» он отказался.
— Идёт передёргивание ситуации: черное называется белым и наоборот. Я не медийная личность. Правоохранительные органы разбираются, до свидания, — положил он трубку телефона.
Расспросить его о ночных визитах без спроса на чужие участки и ограничениях доступа к подстанции электричества журналисту не удалось — на звонки председатель отвечать перестал
Спор о законности назначения Константина Илюшко сейчас разрешается в суде, процесс еще не завершен. Сменить председателя в обычном порядке дачники не могут: ему удалось убедить суд ввести обеспечительную меру о запрете внесения изменений в записи СНТ в реестре юрлиц.
Ранее экологи обвинили председателя сообщества охотников НСО в нерациональной охоте — их смутило видео на фоне кучи убитых уток. Заявление на Николая Кобыленко подано в Минприроды, Росприроднадзор и Следственный комитет.