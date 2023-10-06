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«Пришлось уехать, чтобы не умереть»: бердский поселок остался без электричества на 64 дня — жители говорят о самоуправстве

По словам жителей, председатель по ночам ходит по участкам — так он якобы вычисляет кражи электроэнергии

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СНТ «Приморскому» в Бердске более четверти века. Ничего даже отдаленно напоминающего нынешние события раньше не происходило

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Жители СНТ «Приморский» в Бердске заявили о тирании нового председателя. С момента вступления в должность Константина Илюшко привычный быт дачников разительно изменился. Нелояльным председателю членам СНТ снижают подачу электричества до 10 амперов, а весной дачники провели 64 дня без света. Они считают, что живут в «маленьком полицейском государстве», где законом стало слово бывшего силовика. Подробности дачного конфликта узнал журналист НГС.

«Можно лишь включить чайник»


24 года председателем СНТ «Приморский» в Бердске был Александр Илюшко, а в 2022 году он сложил полномочия по состоянию здоровья. Этот момент стал переломным в истории небольшого сообщества дачников, рассказала НГС одна из них Анна Аверьянова.

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В этом видео коротко рассказываем о проблеме с электричеством в СНТ «Приморский»

Видео: NGS.RU

— В нашем обществе произошла узурпация власти. В качестве нового председателя Илюшко продвинул своего сына Константина. Выборы прошли с грубейшими, на наш взгляд, нарушениями: на момент выдвижения Илюшко не являлся собственником какого-либо участка в СНТ. Суд 9 месяцев рассматривает наше заявление об оспаривании процедуры выборов, а тем временем у нас начали твориться просто немыслимые события, — рассказала дачница.

Под эгидой борьбы с неплательщиками за электричество новый председатель стал проводить ночные рейды по участникам. Тем, кого он счел ворами, снижают подачу энергии с подстанции СНТ до 10 амперов, а электрощитки поднимают на недоступную высоту, запирая на замок, уверяет Анна Аверьянова.

Председатель СНТ по своему усмотрению ограничивает дачниками электричество, уверяют члены СНТ

Председатель СНТ по своему усмотрению ограничивает дачниками электричество, уверяют члены СНТ

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— При такой мощности можно лишь включить чайник. Зимой Илюшко отключил электроэнергию на 64 дня, тем самым оставив нас без наших домов. Здесь проживает женщина-инвалид, у которой это единственное жильё — ей пришлось уехать к родственникам, чтобы не умереть, — добавила Анна. — Также Константин проводит унизительные и лживые агитации против инициативной группы, тем самым настраивая людей против смены председателя. Мы понимаем, что человек занял эту должность не для того, чтобы выполнять основную цель СНТ, а чтобы зарабатывать деньги и выжить тех, кто против него.

По словам Аверьяновой, Константин Илюшко — в прошлом полицейский, и коллеги неохотно вникают в суть жалоб на него. Так это или нет, журналисту НГС достоверно узнать не удалось, но то, что сотрудники полиции в конфликте разбираться не стали — факт.

Реакция надзорных органов


Инициативная группа буквально завалила жалобами надзорные органы: полицию, УФАС, ГЖИ и прокуратуру. Сотрудники МВД рвения не проявили, за что получили прокурорский нагоняй.

— При рассмотрении обращений жителями СНТ «Приморский» ОМВД РФ по г. Бердску допущены существенные нарушения требований КоАП, что не позволило всесторонне, полно и объективно рассмотреть административное нарушение. На определение об отказе в возбуждении административного дела прокуратурой города внесен протест с требованием отменить указанное постановление, возвратить материалы на новое рассмотрение, — говорится в ответе дачникам от зампрокурора Бердска Михаила Хорева.

Прокурорская проверка выявила нарушение допустимой продолжительности перерыва электроснабжения в «Приморский» и факты ненадлежащего содержания трансформаторной подстанции СНТ. В отношении Константина Илюшко завели два дела об административных правонарушениях, одно из них — в ГЖИ (ее ответ также есть в распоряжении редакции).

«Черное называется белым и наоборот»


Отключение электричества в СНТ на 64 дня Константин Илюшко объяснил аварией на подстанции, в которой, по его словам, виноваты члены инициативной группы, выступающей за смену председателя. Именно она — корень всех зол в «Приморском», считает действующий председатель.

— Инициативная группа пишет всякие кляузы в отношении членов правления в государственные надзорные структуры. Если бы у нас были какие-то нарушения, то были бы приняты какие-то меры, — заявил НГС Константин Илюшко. — Единственное нарушение, которое установили — нарушение сроков ремонта подстанции, которую они же и выжгли.

На этом председатель оборвал едва начавшийся разговор. Встретиться для интервью и «тем более беседовать по телефону на такие темы» он отказался.

— Идёт передёргивание ситуации: черное называется белым и наоборот. Я не медийная личность. Правоохранительные органы разбираются, до свидания, — положил он трубку телефона.

Расспросить его о ночных визитах без спроса на чужие участки и ограничениях доступа к подстанции электричества журналисту не удалось — на звонки председатель отвечать перестал

Спор о законности назначения Константина Илюшко сейчас разрешается в суде, процесс еще не завершен. Сменить председателя в обычном порядке дачники не могут: ему удалось убедить суд ввести обеспечительную меру о запрете внесения изменений в записи СНТ в реестре юрлиц.

Ранее экологи обвинили председателя сообщества охотников НСО в нерациональной охоте — их смутило видео на фоне кучи убитых уток. Заявление на Николая Кобыленко подано в Минприроды, Росприроднадзор и Следственный комитет.

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