Житель Бердска перекрыл проезд к дому соседей забором с калиткой — к нему пришли судебные приставы

В Бердске Новосибирской области мужчина по требованию судебных приставов убрал забор с калиткой, который перекрывал проезд к соседнему участку. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ ФССП России по Новосибирской области.
— 47-летний мужчина на подъезде к своему дому установил ворота с калиткой. Но сделал это так, что закрыл проезд на соседний участок. Разрешить конфликт двух хозяйствующих сторон в досудебном порядке не удалось. При рассмотрении дела в суде было принято решение о демонтаже возведенной постройки в течение месяца, — сообщили в пресс-службе судебных приставов.
Судебные приставы уведомили мужчину о необходимости исполнить решение суда. Однако спустя четыре недели забор не демонтировали. Житель Бердска еще несколько месяцев продолжал уклоняться, но судебный пристав напомнил мужчине, что в судебном решении определено взыскание неустойки в размере 500 рублей за каждый день просрочки. Приставы также вынесли в отношении должника исполнительский сбор в бюджет в размере
— Данные аргументы оказались убедительными. Через два дня мужчина сообщил, что освободил проезд и оплатил исполнительский сбор, — добавили в ФССП.
Теперь мужчина должен выплатить 41 тысячу рублей неустойки за несвоевременное исполнение решения суда.
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