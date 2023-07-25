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Новосибирец накопил 19 штрафов за нарушение ПДД — его отправили под арест

Мужчина не оплатил 25 тысяч рублей

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Мужчину арестовали на 7 суток

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В Новосибирске местный житель накопил 19 штрафов ГИБДД. За это судебные приставы отправили его на 7 суток под арест.

— За нарушение правил дорожного движения гражданину было выписано 19 штрафов на общую сумму 25 тысяч рублей. Длительное время мужчина игнорировал неоднократные требования судебного пристава об уплате задолженности, — сообщили в пресс-службе ГУ ФССП России по Новосибирской области.

По каждому неоплаченному штрафу пристав-исполнитель составил административные протоколы за уклонение от исполнения административного наказания (ст. 20.25 КоАП РФ) и передал материалы в судебный участок.

— По совокупности нарушений суд назначил мужчине наказание в виде административного ареста сроком на 7 суток, — рассказали в ГУ ФССП.

При этом мужчине всё равно придется оплатить штрафы, иначе к нему применят меры принудительного исполнения.

Ранее НГС писал, что пешеход в Новосибирске во время большой пробки вышел на дорогу и начал регулировать движение. О том, накажут ли его, рассказали в ГИБДД.

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