Новосибирец накопил 19 штрафов за нарушение ПДД — его отправили под арест

В Новосибирске местный житель накопил 19 штрафов ГИБДД. За это судебные приставы отправили его на 7 суток под арест.
— За нарушение правил дорожного движения гражданину было выписано 19 штрафов на общую сумму 25 тысяч рублей. Длительное время мужчина игнорировал неоднократные требования судебного пристава об уплате задолженности, — сообщили в пресс-службе ГУ ФССП России по Новосибирской области.
По каждому неоплаченному штрафу пристав-исполнитель составил административные протоколы за уклонение от исполнения административного наказания (ст. 20.25 КоАП РФ) и передал материалы в судебный участок.
— По совокупности нарушений суд назначил мужчине наказание в виде административного ареста сроком на 7 суток, — рассказали в ГУ ФССП.
При этом мужчине всё равно придется оплатить штрафы, иначе к нему применят меры принудительного исполнения.
Ранее НГС писал, что пешеход в Новосибирске во время большой пробки вышел на дорогу и начал регулировать движение. О том, накажут ли его, рассказали в ГИБДД.