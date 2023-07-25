Новосибирец накопил 19 штрафов за нарушение ПДД — его отправили под арест

В Новосибирске местный житель накопил 19 штрафов ГИБДД. За это судебные приставы отправили его на 7 суток под арест.

— За нарушение правил дорожного движения гражданину было выписано 19 штрафов на общую сумму 25 тысяч рублей. Длительное время мужчина игнорировал неоднократные требования судебного пристава об уплате задолженности, — сообщили в пресс-службе ГУ ФССП России по Новосибирской области.

