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Получил удар током и ожоги: новосибирского электромонтера увезли на скорой из дома, где идет капремонт

По предварительной версии, в щитке произошло короткое замыкание

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В доме проходит капремонт

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Днем 3 мая во время ремонта в подъезде дома на Промышленной, 1а электромонтер ЖЭУ № 83 получил ожоги рук. Об инциденте в редакцию НГС сообщила читательница Елена.

По словам женщины, она слышала небольшой взрыв со стороны электрощитка. Сотрудника управляющей компании увезли на скорой.

На место выезжали специалисты МЧС.

— В 11:52 пожарно-спасательные подразделения выезжали по адресу. На месте находился электрик, он получил ожоги рук, горения не было, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

По информации источника НГС, в щитке, скорее всего, произошло короткое замыкание.

В доме на Промышленной, 1а сейчас идет капремонт. Подрядчик — компания «Мастер-Дом-сервис» — делает ремонт фасада, для этого они установили тот самый щиток.

— Управляющей организацией нам была предоставлена точка доступа электроэнергии и установлен наш щиток и счетчик, чтобы мы смогли оплатить электроэнергию, которую используем в рамках капремонта. В ходе работ у нас произошло отключение этого щитка. Мы обратились в управляющую компанию, чтобы они направили электрика, и он нас заново подключил, — пояснил НГС сотрудник «Мастер-Дом-сервиса» Денис Сарычев.

В момент происшествия сотрудников подрядной организации не было, электрик работал сам, сказал Денис Сарычев.

— Со слов собственников, он что-то сделал неправильно, залез, получил удар током, и произошло возгорание нашего оборудования в том числе, — рассказал Денис Сарычев.

В ЖЭУ № 83, которое обслуживает дом, отказались давать комментарий по телефону.

В марте на стройке в Ленинском районе Новосибирска погиб 55-летний рабочий, на которого упала труба. Следователи начали проверку.

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