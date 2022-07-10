Обманутую на квартиру сибирячку мэрия выселяет на улицу — женщина жалуется, что у нее вырезан желудок

Обманутую дольщицу Татьяну Медынину и ее дочь выселяют из общежития маневренного фонда мэрии Новосибирска.



Татьяне Медыниной 63 года. В 2004 году она продала свою квартиру и купила новую в строящемся доме на улице Петухова, 6/4 и с тех пор попала в число обманутых дольщиков развалившейся компании «Сибстрой». НГС рассказывал о пенсионерке в апреле 2018 года.

