Обманутую на квартиру сибирячку мэрия выселяет на улицу — женщина жалуется, что у нее вырезан желудок

Обманутую дольщицу Татьяну Медынину и ее дочь выселяют из общежития маневренного фонда мэрии Новосибирска.
Татьяне Медыниной 63 года. В 2004 году она продала свою квартиру и купила новую в строящемся доме на улице Петухова, 6/4 и с тех пор попала в число обманутых дольщиков развалившейся компании «Сибстрой». НГС рассказывал о пенсионерке в апреле 2018 года.
— Пострадали там все дольщики… Я потеряла квартиру, двести тысяч… А в 2016 году мне дали маневренный фонд и продлевали каждый год. А в итоге сейчас нас вместе с дочерью, ей 24 года, выселяют на улицу, — пояснила женщина.
Женщина с дочерью все эти годы, как нуждающиеся, занимают комнату в общежитии маневренного фонда по адресу улица Зорге, 48. Сама Медынина, отмечает, что она инвалид 3-й группы: из-за онкологии у нее удален желудок.
19 мая 2022 года Медынина получила из мэрии извещение о необходимости освободить комнату в общежитии в срок до 6 июня 2022 года. Копия письма имеется в распоряжении НГС. Но пока женщин никто не беспокоил.
— Ничего пока не говорят. Я так думаю, что они в судебном порядке мне извещение принесут и приставы начнут вытаскивать все вещи на улицу, — опасается женщина.
В мэрии объяснили выселение больной женщины, потерявшей квартиру и деньги, тем, что она не относится к категориям граждан, указанных в статье 95 Жилищного кодекса РФ, имеющих право на предоставление жилого помещения маневренного фонда, а комната в 2016 году ей была выделена в исключительном случае.
— С 2009 по 2020 годы Медыниной Татьяне Ивановне оказана социальная помощь из средств бюджета города Новосибирска в связи с трудной жизненной ситуацией на общую сумму
Последнее время мэрия активно занялась освобождением маневренного фонда. Как правило, это происходит после представления прокуратуры об устранении нарушений жилищного законодательства.