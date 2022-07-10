СЕЙЧАС +29°С
Пробки 1/10
usd 61.27
eur 62.05
Тема дняГибель подростка на станции Инской
Все новости
Все новости
Проблема

Обманутую на квартиру сибирячку мэрия выселяет на улицу — женщина жалуется, что у нее вырезан желудок

По мнению чиновников, Татьяна Медынина не входит в категорию тех, кто может жить в маневренном фонде

115
Татьяна Медынина много лет безуспешно добивалась возврата денег и квартиры

Татьяна Медынина много лет безуспешно добивалась возврата денег и квартиры

Поделиться

Обманутую дольщицу Татьяну Медынину и ее дочь выселяют из общежития маневренного фонда мэрии Новосибирска.

Татьяне Медыниной 63 года. В 2004 году она продала свою квартиру и купила новую в строящемся доме на улице Петухова, 6/4 и с тех пор попала в число обманутых дольщиков развалившейся компании «Сибстрой». НГС рассказывал о пенсионерке в апреле 2018 года.

— Пострадали там все дольщики… Я потеряла квартиру, двести тысяч… А в 2016 году мне дали маневренный фонд и продлевали каждый год. А в итоге сейчас нас вместе с дочерью, ей 24 года, выселяют на улицу, — пояснила женщина.

Женщина с дочерью все эти годы, как нуждающиеся, занимают комнату в общежитии маневренного фонда по адресу улица Зорге, 48. Сама Медынина, отмечает, что она инвалид 3-й группы: из-за онкологии у нее удален желудок.

19 мая 2022 года Медынина получила из мэрии извещение о необходимости освободить комнату в общежитии в срок до 6 июня 2022 года. Копия письма имеется в распоряжении НГС. Но пока женщин никто не беспокоил.

— Ничего пока не говорят. Я так думаю, что они в судебном порядке мне извещение принесут и приставы начнут вытаскивать все вещи на улицу, — опасается женщина.

В мэрии объяснили выселение больной женщины, потерявшей квартиру и деньги, тем, что она не относится к категориям граждан, указанных в статье 95 Жилищного кодекса РФ, имеющих право на предоставление жилого помещения маневренного фонда, а комната в 2016 году ей была выделена в исключительном случае.

— С 2009 по 2020 годы Медыниной Татьяне Ивановне оказана социальная помощь из средств бюджета города Новосибирска в связи с трудной жизненной ситуацией на общую сумму 216 650 рублей. Кроме того, ей в период с 2011 по 2020 годы оказана социальная помощь в натуральном виде: выдано 16 продуктовых наборов и 2 новогодних подарка. С 2021 года Медынина за оказанием социальной помощи не обращалась. За оказанием дополнительной социальной помощи Медынина Татьяна Ивановна может обратиться в управление социальной поддержки населения мэрии города Новосибирска, — сообщили в департаменте по социальной политике мэрии Новосибирска.

Последнее время мэрия активно занялась освобождением маневренного фонда. Как правило, это происходит после представления прокуратуры об устранении нарушений жилищного законодательства.

По теме

выселяют пенсионеркудольщикиманевренный фондмэрия Новосибирска
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2