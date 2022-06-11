Жильцы 17-этажки ЖК «Тихая гавань» на два месяца остались со сломанным лифтом — его ремонт оценили в 307 тысяч

В Новосибирске жильцы дома по улице Овражная, 5 два месяца не могли добиться от УК «МКС-Новосибирск» ремонта грузового лифта OTIS, который сломался еще в апреле 2022 года. При этом, говорят жильцы, маленький пассажирский лифт тоже регулярно ломается.



— Проблема с лифтами тянется очень давно. И тут непонятно, в чем причина: или лифты плохие, или их обслуживают не очень хорошо. Лифты очень часто ломаются. Грузовой не работает где-то с середины апреля. А последние пару недель и пассажирский стал работать через раз: мастер там что-то делает почти каждый день. Лифт может отключиться во время поездки или даже мимо этажа пролететь: бывает, с первого до семнадцатого пролетает, несмотря на нажатые кнопки других этажей, — сообщила корреспонденту НГС жиличка дома Алина Березовская.

