Жильцы 17-этажки ЖК «Тихая гавань» на два месяца остались со сломанным лифтом — его ремонт оценили в 307 тысяч

В Новосибирске жильцы дома по улице Овражная, 5 два месяца не могли добиться от УК «МКС-Новосибирск» ремонта грузового лифта OTIS, который сломался еще в апреле 2022 года. При этом, говорят жильцы, маленький пассажирский лифт тоже регулярно ломается.
— Проблема с лифтами тянется очень давно. И тут непонятно, в чем причина: или лифты плохие, или их обслуживают не очень хорошо. Лифты очень часто ломаются. Грузовой не работает где-то с середины апреля. А последние пару недель и пассажирский стал работать через раз: мастер там что-то делает почти каждый день. Лифт может отключиться во время поездки или даже мимо этажа пролететь: бывает, с первого до семнадцатого пролетает, несмотря на нажатые кнопки других этажей, — сообщила корреспонденту НГС жиличка дома Алина Березовская.
Как рассказала девушка, в управляющей компании рассчитали стоимость ремонта и предложили оплатить его жильцам. Сумма получилась
Технический директор УК «МКС-Новосибирск» Николай Дударев подтвердил корреспонденту НГС проблему с грузовым лифтом и заметил, что такой крупный ремонт делается за отдельные деньги.
— Этот ремонт в обслуживание не входит. Это работа капитального характера — работа на отдельных условиях, — объяснил Николай Дударев.
По поводу пассажирского лифта технический директор управляющей компании заметил, что он исправен и с ним никаких проблем нет, а жалобы жителей назвал «нагнетанием обстановки».
Чтобы окончательно разобраться в проблеме, корреспондент НГС обратился в стороннюю сервисную компанию, которая занимается обслуживанием и ремонтом лифтов, в том числе и марки OTIS. Ситуацию прокомментировал директор «Региональной лифтовой компании» Сергей Иценко. По словам мужчины, двадцатипятилетний срок службы лифта не предполагает такой же срок для его комплектующих.
— Срок службы лифта 25 лет, но это не значит, что все детали в нем работать будут 25 лет. У каждой детали есть свой ресурс. То, что там износились канаты [за 15 лет], это нормально. И остальные детали — это все расходники. Они меняться могут раньше 25 лет, — рассказал журналисту Сергей Иценко.
Иценко также пояснил, что стоимость такого ремонта может входить в ежемесячные сборы с жильцов, но может и не входить: всё зависит от договора УК с лифтовой компанией, которая обслуживает дом. Но чаще всего, пояснил директор «Региональной лифтовой компании», УК платит за обслуживание лифтов в доме столько, что это не предполагает бесплатного сервиса при дорогостоящем ремонте.
Во время написания новости стало известно, что в «МКС-Новосибирск» приняли решение отремонтировать грузовой лифт в течение июня за собственные средства, а потом выставить счет жильцам дома и, если потребуется, добиваться его погашения через суд.
В конце марта НГС рассказал об уходе с российского рынка компании OTIS: с 14 марта продажа лифтов этой марки прекращена.