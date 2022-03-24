«У многих нет резерва запчастей». Что будет с ремонтами лифтов после ухода иностранных компаний

Харламов отметил, что беспокоиться за программы капремонта и замены лифтов не стоит, в них участвуют российские и белорусский заводы. OTIS же покупают для новостроек по всей стране, торговых и офисных центров, домов бизнес-класса.

— Для застройщиков и инвесторов может стать проблемой, что OTIS не будет брать новые заказы. Если в проекте заложен лифт OTIS, придется искать других зарубежных изготовителей или обращаться к российским лифтостроительным предприятиям, таким как Щербинский лифтостроительный завод (принадлежит госкорпорации «Дом.рф». — Прим. ред.), Карачаровский механический завод. Они тоже делают лифты бизнес-класса, но изменится срок изготовления, это будет намного дольше, и цена — это уже не сегмент серийных лифтов экономкласса, которые идут по программам капремонта и замены, — отметил Петр Харламов.

Под угрозой «мозги» лифта

Доля иностранных комплектующих в наших лифтах — около 30%, говорит Харламов. В первую очередь это лебедки — тяговый элемент, который приводит в движение кабину. У Щербинского завода есть совместное предприятие по изготовлению лебедок с OTIS, и оно продолжает работать, но даже в случае остановки производства спрос на лебедки смогут закрыть другие российские заводы, например Сарапульский электрогенераторный.