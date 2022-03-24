«У многих нет резерва запчастей». Что будет с ремонтами лифтов после ухода иностранных компаний

С российского рынка уходят зарубежные производители лифтов и эскалаторов. Сильнее всего это заденет рынок новостроек и коммерческую недвижимость. Американская компания OTIS заявила, что не будет заключать новые контракты с российскими заказчиками с 14 марта, финская KONE остановила поставки и подписание новых договоров, немецкая TK Elevator заявила, что поддерживает санкции и приостанавливает новый бизнес в РФ.
По словам гендиректора ассоциации «Российское лифтовое объединение» Петра Харламова, самым крупным из иностранных поставщиков и производителей лифтов в России является OTIS. В 2021 году в стране было смонтировано больше 45 тысяч лифтов, 16% из них — лифты с завода OTIS в Санкт-Петербурге, «чистый» OTIS из-за рубежа — около 2%. Общая доля зарубежных поставщиков составила 30%, значительная часть в ней — лифты «Могилевлифтмаша» из Белоруссии.
Харламов отметил, что беспокоиться за программы капремонта и замены лифтов не стоит, в них участвуют российские и белорусский заводы. OTIS же покупают для новостроек по всей стране, торговых и офисных центров, домов бизнес-класса.
— Для застройщиков и инвесторов может стать проблемой, что OTIS не будет брать новые заказы. Если в проекте заложен лифт OTIS, придется искать других зарубежных изготовителей или обращаться к российским лифтостроительным предприятиям, таким как Щербинский лифтостроительный завод (принадлежит госкорпорации «Дом.рф». — Прим. ред.), Карачаровский механический завод. Они тоже делают лифты бизнес-класса, но изменится срок изготовления, это будет намного дольше, и цена — это уже не сегмент серийных лифтов экономкласса, которые идут по программам капремонта и замены, — отметил Петр Харламов.
Под угрозой «мозги» лифта
Доля иностранных комплектующих в наших лифтах — около 30%, говорит Харламов. В первую очередь это лебедки — тяговый элемент, который приводит в движение кабину. У Щербинского завода есть совместное предприятие по изготовлению лебедок с OTIS, и оно продолжает работать, но даже в случае остановки производства спрос на лебедки смогут закрыть другие российские заводы, например Сарапульский электрогенераторный.
Намного сложнее ситуация с микроэлектроникой, отмечает эксперт.
— Есть станция управления лифтом (специальное устройство, обрабатывающее вызовы с этажей и приказы из кабины лифта, которое перемещает кабину при помощи лебедки и останавливает на нужном этаже. — Прим. ред.) Это «мозги» лифта — плата, в которой используются микропроцессоры, так называемые чипы, и они однозначно идут иностранные, поставляются из Тайваня и Китая. Пока, надеемся, поставки не будут ограничены или остановлены, но надо учитывать, что чипы хоть и делают в Тайване и Китае, но по американским технологиям. Нужно избежать ограничения поставок и развивать российскую микроэлектронику. Сейчас, к сожалению, эти процессоры и контроллеры у нас никто не делает, — сказал Петр Харламов.
При неправильной работе станции управления лифт будет глючить и не отзываться на команды из кабины и с этажей.
— Самое слабое место у нас — радиоэлектроника, — подтверждает первый вице-президент Национального лифтового союза Алексей Захаров. — И это больше укор в адрес Минэкономразвития и Минпромторга, что не в достаточной мере предпринимали усилия для обеспечения российской промышленности такими устройствами. Во всем остальном, связанном с железом, проводами, наши производители справятся достаточно оперативно.
В пресс-службе Щербинского лифтостроительного завода РБК сообщили, что доля импортной составляющей в продукции не превышает 10% и их можно заменить на другие компоненты:
— Дефицит импортных составляющих возможен, но мы прорабатываем все пути замещения, чтобы минимизировать трудности в производстве и сохранить эффективность работы завода.
А что с ремонтом уже установленных OTIS?
Обслуживать лифты компания продолжит, но ждать запчасти, если OTIS сломается, придется не один месяц. Как отметил первый вице-президент Национального лифтового союза Алексей Захаров, компания заявила только о приостановке новых контрактов. Ранее заключенные и авансированные договоры должны быть выполнены по старым ценам, также должно быть продолжено гарантийное и сервисное обслуживание, им занимаются компании «Мос Отис» и «Отис Россия».
— Пока есть устное заявление сотрудников о том, что программы поддержки уже действующего оборудования не сворачиваются. Единственное, будет корректировка цен по запчастям с учетом изменившегося курса валют и увеличены сроки поставки из-за сложностей в логистических цепочках. Хотя и до этого с поставками запчастей было довольно сложно, в стандартном договоре компания указывала срок поставки 90 суток, сейчас он, возможно, еще увеличится.
В случае поломки ждать ремонта, возможно, придется долго. По словам Алексея Захарова, фирменные сервисы компании занимают лишь половину рынка, остальные — российские фирмы, которые обслуживают иностранное оборудование, часто с использованием альтернативных азиатских источников поставки запчастей.
— Сейчас сложилась ситуация, о которой Национальный лифтовый союз говорил долгие годы. В Советском Союзе действовала система планового предупредительного ремонта. Существовали примерные сроки работ по каждому устройству, и они корректировались с учетом индивидуального износа, до выхода оборудования из строя не доходило. В тарифе на обслуживание лифтов закладывался определенный накопительный процент, чтобы обслуживающая организация могла иметь у себя обменный фонд запчастей и основных узлов. Эта система стала умирать в конце нулевых, на вооружение взяли западную технологию наработки на отказ, то есть, как только деталь сломалась, тут же ее меняем. Сейчас у многих сервисных компаний нет запаса запчастей.
И постепенно, наверное, придется возвращаться к планово-предупредительному ремонту.
СЮЖЕТ
Уход иностранных производителей, повышение курса валют и экономическая ситуация уже спровоцировали рост цен на российские лифты на 15–30%, отметил Алексей Захаров. Теоретически он может продолжиться и дальше.