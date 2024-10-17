«Сначала я просто голодал»: новосибирский студент из пухляша превратился в красавца — будущий юрист весил более 100 кг

Алексей всегда был упитанным и замкнутым ребенком Источник: Алексей Лавров / NGS.RU











Алексей Лавров — студент отделения юриспруденции РАНХиГС. 19-летний парень играет в баскетбол, ходит в тренажерку и планирует после окончания вуза отслужить в армии. С виду — обычный юноша, крепкий и статный. Но так было не всегда: в детстве Алексей был очень упитанным ребенком, а к выпускному классу его вес перевалил за сотню килограммов. Переход в новую школу, косые взгляды и дисциплина помогли ему изменить себя внешне и внутренне. Корреспондент НГС пообщался с молодым человеком и узнал, как можно замотивировать себя и превратиться из пухляша в стройного и уверенного в себе парня.

Синдром бабушкиного внука

Семья Алексея живет в небольшой деревне Остяцк на границе Новосибирской и Томской областей. Две любимые бабушки всегда были рады видеть внука в гостях и готовили угощение.

— Я вообще родился с недовесом — мне и мама, и бабушка постоянно говорят, что я был в младенчестве длинный, но худенький. Грудное молоко не ел, питался только смесями. В детском саду к нормальному весу пришел, а потом уже, к четвертому классу, постепенно округлился. Особых физических нагрузок не было: 400−500 метров дорога до школы. Пока с родителями в деревне жил, в основном учебой занимался, вел сидячий образ жизни, — рассказывает Алексей Лавров.

В 11-м классе парень весил более 100 кг Источник: Алексей Лавров











Размеренная деревенская жизнь, отсутствие активности и калорийное питание сыграли свою роль. Алексей увлекался играми и много времени проводил за компьютером. В общем, двигался мало, ел много.

— У меня, по-моему, были даже какие-то проблемы со здоровьем, вроде бы поджелудочная. Жирную пищу в младших классах очень много ел. Это сильно сказывалось на наборе веса. Ближе к седьмому классу я еще больше начал расти. В подростковом возрасте, до 16 лет, гормоны бурлят, тебе всё не нравится, твои сверстники выглядят по-другому. В деревне не было особо случаев буллинга какого-то. Вот уже когда я переехал в городскую школу, стал обращать внимание, что выделяюсь, парни занимаются спортом, есть девчонки красивые. Мне тоже хотелось круче выглядеть, — вспоминает парень.

В детстве Алексей мало двигался и любил калорийную пищу Источник: Алексей Лавров











Влюбился в баскетбол

В 2019 году в 10-й класс Алексей пошел в новосибирскую школу, жил в городе у тети. Городская среда, продвинутая молодежь, новые знакомства — всё это заставляло парня чаще смотреть на себя в зеркало. На тот момент юноша весил уже более 100 кг. Подростковые переживания, желание выглядеть по-другому подтолкнули Алексея к волевому решению. Особого интереса к спорту у парня не было. Много времени старшеклассник уделял учебе: буквально зубрил каждый предмет. Но в 11-м классе решил впитывать только ту информацию, которая действительно может быть полезной. Так появилось больше свободного времени, и Алексей решил заняться спортом. Путь трансформации он начал не с тренажерного зала, как это происходит в большинстве случаев, а просто начал играть в баскетбол.

— Я выработал привычку и начал ходить на тренировки на все, физкультуру посещать. Мой физрук в школе, Юрий Александрович Шигин, был моим первым тренером по баскетболу. Он мне дал первые азы и помог влюбиться в баскетбол. Было очень трудно первое время, нужно было перебороть себя, перебороть свой голод. Правильно питаться я начал только года два назад. До этого я просто голодал, — вспоминает юноша.

Сначала Алексей буквально морил себя голодом Источник: Алексей Лавров Но потом стал правильно питаться и придерживаться тренировочного режима Источник: Алексей Лавров

Регулярные занятия баскетболом, волевые усилия в воздержании от вредной еды дали первые результаты. Уже к выпуску из школы парень похудел больше чем на 15 кг. Добиться показателя на весах в 87 кг ему удалось за полгода. Алексей говорит, что это вполне реально, если есть желание. Сложнее не просто сбросить вес, но и удержать его, а также привести себя в форму после таких изменений. Над этим он и продолжал работать.

— Я скинул вес, слил воду. У меня еще тогда не было каких-то физических данных, какие есть у меня сейчас. Я еще продолжаю работу над собой и не утверждаю, что сейчас я в максимальной своей кондиции, — говорит сибиряк.

Во время тренировок память часто подкидывает Алексею картинки из прошлого. Благодаря косым взглядам сверстников он пришел к спорту, поэтому относится к неприятным воспоминаниям философски.

— В подростковом возрасте многие люди, которые не уверены в себе, просто начинают тебя гнобить, если ты выделяешься как-то внешне. Неважно, ты можешь быть толстый, у тебя может быть уши большие или нос. С психологической точки зрения нужно понимать, что человек несчастлив как-то, и вот он, чтобы как-то выделяться на фоне остальных людей, будет на тебя пальцем показывать. Все люди с лишним весом с этим сталкиваются. В качалках говорят: «Слабый посмеется, сильный поможет», — делится Алексей.

Были в жизни парня и моменты, когда из-за лишнего веса его не принимали сверстники Источник: Алексей Лавров Занятия спортом помогли обрести уверенность в себе Источник: Алексей Лавров

Сейчас помимо баскетбола Алексей занимается в тренажерном зале. Однако не только для того, чтобы нарастить мышцы, а чтобы улучшить физику для игры в баскетбол, с которым он теперь связан на всю жизнь. Парень играет в лиге Ассоциации студенческого баскетбола, в команде вуза. Его вес сегодня около 80 кг. С преодолением, трансформацией и достижением целей пришла и уверенность в себе.

— Я в детстве был очень замкнутым ребенком, мало общался со сверстниками, был интровертом. Спорт развил во мне качество, что я могу вести диалог с людьми, более открыто говорить о разных вещах. Если относятся грубо — не терпеть. Я начал увереннее себя чувствовать в каких-то конфликтах, спорах, в разных стрессовых ситуациях. Это еще одна из причин хотя бы как-то работать над собой, — откровенно говорит молодой человек.

По словам Алексея, сформировать другое мироощущение ему помог спорт в целом: не единоборства и понимание своего физического превосходства над другими, а способность преодолеть себя, поставить цель и добиться ее.

Самое главное — это самодисциплина, считает Алексей Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











— Мне помог баскетбол в начале моего пути. Сейчас я хожу на две-три тренировки по баскетболу, два-три раза занимаюсь в зале, у меня в среднем пять тренировок в неделю. Я очень люблю баскетбол. Сейчас планирую развиваться еще три года до пятого курса. А дальше хочу играть в любительских лигах. После учебы планирую обязательно пойти в армию. И чтобы не прийти туда каким-то болванчиком, обязательно нужно хотя бы год-полтора посвятить физической подготовке, чтобы никто там не гнобил, — рассказывает о своих планах студент.

Сейчас Алексей с удовольствием смотрит на себя в зеркало, а ему в след оборачиваются девчонки. Но постоянной девушки у парня пока нет. Деревенский красавчик не спешит разбивать чьи-то сердечки, он верит в настоящую любовь. На будущие отношения смотрит серьезно, поэтому не спешит торопить события.

— Я по этому поводу не парюсь, верю в истинную любовь и что она в разном возрасте может прийти. Мечтаю стать профессиональным баскетболистом, но это мечта. Объективно хочу работать юристом. Пока не знаю, где именно, изучаю основы юриспруденции, какие-то криминалистические, уголовные направления, гражданское право. Мой неофициальный девиз: «Мотивация — ничто, дисциплина — всё». Для меня дисциплина — важный фактор, — рассуждает Алексей Лавров.