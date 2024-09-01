«Спрашивали, не урезала ли я желудок»: сибирячка сбросила 42 кг и полностью изменила свою жизнь — как ей это удалось

Еще три года назад Олеся Радченко весила почти 100 кг, сегодня девушка носит 46 размер одежды Источник: Юрий Орлов











Олесе Радченко 40 лет, она живет в Барнауле и в настоящее время работает над запуском собственного бизнеса. Своим главным достижением, помимо двух сыновей, Олеся считает свое преображение. Еще три года назад она весила 100 кг, попытки сесть на диету не давали результатов, а шоппинг не доставлял радости — приходилось покупать то, что «можно было натянуть на себя», а не то, что нравилось. Принятое однажды решение — не просто похудеть, а действительно изменить жизнь — стало отправной точкой для женщины. Сейчас Олеся весит 58 кг, запускает собственный стартап и радуется жизни. Мы поговорили с ней о том, каков был ее путь, и что ее мотивировало.

Олеся Радченко признается, что никогда не была миниатюрной девочкой, крупные формы были с ней всегда. После двух беременностей сибирячка набрала внушительный вес. По ее словам, за питанием она не следила: ела все, что нравится, не разделяя на вредное и полезное, калорийное и диетическое.

Олеся Радченко проделала огромный путь, чтобы избавиться от лишнего веса и начать новую жизнь Источник: Сергей Уланов, Антон Дигаев / NGS.RU

Как, наверное, многие женщины, Олеся давала себе обещания, пыталась начать контролировать питание, но решимости хватало не надолго. Обычно после двух недель мотивация пропадала и все возвращалось на круги своя.

— Я постоянно говорила, что хочу похудеть, но при этом мне приходилось покупать одежду 54-го размера. В один прекрасный день я в очередной раз встаю на весы и вижу эту цифру: 99,8 кг. У меня в голове что-то произошло, возникла мысль, что надо что-то делать. Не просто похудеть, а именно надо что-то делать. И вот с этой мыслью я начала свой путь. И мне говорили: «Олесь, сейчас ты опять сядешь на диету, потом бросишь. Я говорю: „Нет, я не слезу“», — вспоминает Олеся Радченко.

У девушки было множество попыток сесть на диету, но они не увенчались успехом Источник: Антон Дигаев / NGS.RU











На очередном этапе попыток изменить себя Олеся столкнулась с первыми испытаниями. Если воздерживаться от вредной и калорийной пищи было не самым сложным, то отсутствие мгновенного результата тяготило по-настоящему. Сибирячка вспоминает, что первые 10 кг ушли довольно быстро, и это вдохновляло. Изменился и размер одежды: теперь сибирячка покупала не 54-й, а 52-й. Но на этом прогресс остановился.

— Когда мой вес был 82−83 кг, все остановилось, он перестал уходить. Я подумала, что если я просто дальше буду себя уничтожать в плане питания, есть каши на воде, филе куриное, придерживаться жестких ограничений, я не уеду далеко. Нужно что-то менять, но как-то по-другому. И я начала сама с собой разговаривать: «Олесь, а что ты хочешь?». Я поняла, что моя следующая цель — это 50-й размер. И стала думать о том, что будет, когда я этого добьюсь. Обозначила себе награду за это достижение: куплю определенное платье. И так все мое похудение шло, через целеполагание, — рассказывает сибирячка.

В магазинах Олеся покупала только ту одежду, которая могла налезть Источник: Олеся Радченко Сейчас она сама выбирает что носить и как жить Источник: Олеся Радченко

Так Олеся нашла свой путь. Намечая цель, она обозначала не только сам факт достижения, но и то, что даст ей этот результат и чем можно себя за это отблагодарить. Схема начала работать, и первую обратную связь женщина получила именно в магазине одежды, куда часто ходила еще до того, как решила измениться.

— Когда я стала 50-го размера, я приехала в магазин и продавцы говорят: «Что с вами вообще происходит? Вы так меняетесь!». Я им ответила, что обязательно поменяюсь еще и приеду обновлять гардероб. Так и получилось. В итоге я покупала там одежду вплоть до 46 размера, — вспоминает Олеся.

Пройти путь было не просто Источник: Олеся Радченко Помогали промежуточные цели Источник: Олеся Радченко

Со временем мотивация обновленным гардеробов и возможностью выбирать наряды стала ослабевать. Движение от платья к платью или другие материальные стимулы оказались лишены вдохновения. Кроме того, естественные последствия интенсивного похудения — это проблемы с обвисанием кожи, которую тоже требовалось приводить в порядок. Это стало новым этапом в новой жизни Олеси.

— Я решила походить на массаж и начала себя мотивировать. Записывалась в самые дальние салоны на массаж, потому что ехать далеко, время потрачено, деньги потрачены, — рассказывает женщина.

Олеся добилась впечатляющих результатов: 46-й размер одежды стал привычным, а вес в 58 кг позволял чувствовать себя по-другому. Массаж и занятия в спортзале помогли восстановить молодость. Глядя на свои фотографии «до», сибирячка понимала, что на них — не настоящая она.

— На каждом этапе становилось еще сложнее держаться в питании. Я убрала полностью соленое, сладкое, копченое, мучное, газировки. Для меня было очень важно, чтобы каждая цель, которую я ставила на этом пути, была достигнута, и я это понимала. Когда я приехала в магазин за 46-м размером одежды, они вообще были в шоке. И меня это вдохновляет, еще больше стимулирует. Я опять себе ставлю различные цели. Понимание того, какая я буду «там», заставляло двигаться дальше, — вспоминает Олеся Радченко. — Но было очень тяжело. Кто-то меня поддерживал, кто-то не поддерживал, кто-то говорил: «Да ты успокойся, хватит».

Первые 10 кг ушли легко Источник: Олеся Радченко С остальными килограммами приходилось бороться долго и упорно Источник: Олеся Радченко

Олеся отмечает, что за весь свой непростой путь ни разу не обращалась ни к диетологам, ни к модным сегодня нутрициологам, у нее не было никакого наставника. И все, что ее мотивировало, было внутри.

— У меня даже спрашивали, не урезала ли я желудок? А я даже не знаю, как эта процедура называется. Я просто бежала к новой цели, новому рубежу и вдохновлялась этими мечтами, — рассказывает свой секрет сибирячка. — Цифра «60» на весах была моей целью. Я стала больше себя уважать, больше к себе прислушиваться, ценить себя. Я до сих пор придерживаюсь питания, конечно, уже не такого жесткого. Могу себе позволить в командировках какие-то вещи, но не перебарщивать.

Для достижения целей Олесе приходилось вести постоянны диалог с собой Источник: Антон Дигаев / NGS.RU











Фотографии и воспоминания из прошлой жизни были дополнительным мотиватором для движения вперед, дисциплины, осознанного подхода ко всему: и в питании, и в отношении к жизни в целом. Возвращаться к старому режиму, вновь видеть на фотографиях не новую, стройную и настоящую себя, а ту Олесю, которая выглядит совершенно по-другому, она не хотела.

— Я не рассуждала, что вновь стану полная, если вдруг дам слабину. Я оборачивалась назад, погружалась туда, вспоминала, какой я была, то время, когда я приходила в магазины и покупала только то, что на меня налезет. Я знала, что так больше не хочу, — делится Олеся. — Хочу радоваться жизни, беречь здоровье, в первую очередь. Раньше у меня болела нога, врачи говорили, что это из-за внушительного веса. Я понимала, что «туда» никогда не вернусь. Когда смотришь на отражение в зеркале и видишь изменения, ты думаешь: «Ну это же так красиво, это же такой успех». Хвалишь себя за проделанный путь. От этого силы прибавляются, стимула становится больше и хочется рушить стереотипы, двигаться вперед, никогда не останавливаться. Цели могут быть не только в похудении, но и в карьере, и в семье — различные. Поэтому сейчас я уже могу четко и уверенно сказать, что каждая цель может быть достигнута.

Сегодня для Олеси важно, что ее сыновья гордятся ее достижением. К своему прошлому она научилась относиться с юмором — это помогает отделять новую жизнь от той, куда уже нет обратного пути.

— Дети гордятся мамой, я для них — живой пример. Как-то мы были на экскурсии на ферме в Горном Алтае, экскурсовод рассказывал о свиньях, акцентировал внимание на их весе. Мой младший сын, ему 12 лет, говорит: «Вы знаете, моя мама раньше тоже жирная была». Экскурсоводу стало неудобно, а я говорю: «Вы не переживайте. Ребенок хотел тем самым сказать, что он гордится, что мама раньше была вот такая, а сейчас изменилась». Сын мне вообще часто говорит: «Мам, ты никогда не становись как раньше. Ты сейчас такая красивая. А если ты опять поправишься — это же на сердце нагрузка, это ноги», — вспоминает Олеся.

Возвращаться к прошлой жизни Олеся не намерена Источник: Олеся Радченко Приобретенный опыт она направляет и в другие сферы жизни Источник: Олеся Радченко

Конечно, для семьи Олеся готовит любые блюда, но сама следит за питанием и излишеств не допускает. Хотя признается, что иногда очень хочется съесть той самой «запрещенки», которой когда-то могла баловать себя хоть каждый день.

— Хочется каждый день и утром, и в обед, и вечером. Особенно копченой рыбы, например, — я бы поела с удовольствием. Но, во-первых, она задерживает воду. Во-вторых, там ничего особо полезного нет. Я лучше отварю рыбу, покушаю, — говорит сибирячка. — Иногда хочется, допустим, пироженку, тортик, но я покупаю себе черный шоколад и на завтрак могу себе позволить пару долек с кофе.

Результат и удовлетворение, которое получила Олеся, когда добилась своего, дали новый стимул менять не только себя, но и обстоятельства. Год назад сибирячка ушла с работы по найму и сейчас развивает собственный бизнес по производству косметических средств. Теперь, по словам женщины, она четко понимает, что раньше не осознавала своего потенциала и не видела возможностей. Проделанный путь, усилия и личный успех буквально открыли ей глаза. Олеся намерена продолжать строить свою жизнь только на тех условиях, которые создает сама.