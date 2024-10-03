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Здоровье Добрался ли штамм ковида ХЕС до Новосибирска? Ответ Роспотребнадзора

Добрался ли штамм ковида ХЕС до Новосибирска? Ответ Роспотребнадзора

В этом году заболеваемость коронавирусом снизилась

1 261
16 комментариев

В Новосибирской области в 2024 году снизилась заболеваемость коронавирусом. Она стала ниже на 43,7%.

Подробности рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора по региону. С января по август в Новосибирской области зарегистрировали 7573 случая ковида. За тот же период 2023 года в регионе заболели 13 452 человека.

— Случаев заболевания штаммом коронавируса ХЕС в Новосибирской области не зарегистрировано, — сообщили в ведомстве 2 октября.

В Роспотребнадзоре назвали правила профилактики коронавируса. Для снижения рисков заражения нужно регулярно мыть руки, чистить и дезинфицировать поверхности (столы, дверные ручки, стулья, гаджеты и другие), вести здоровый образ жизни и при первых признаках заболевания обращаться к врачу.

Ранее в ведомстве рассказали, что за три недели сентября в Новосибирской области ковидом заболели 347 человек. В целом заболеваемость ОРВИ и коронавирусом за этот период примерно такая же, как в прошлом году.

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Комментарии
17
Grape Reflection 🍇
12 минут
Сейчас основной кандидат на пандемию это лихорадка Марбурга с летальностью 90%, в этот раз они решили взяться всерьёз
Гость
41 минута
Сказочные балаболы. Конечно снизилась, ведь вы не выявляете его тестированием.
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