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Чем переболели 80 тысяч новосибирцев за начало осени

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Здоровье Пневмония без ковида: чем еще переболели 80 тысяч новосибирцев за начало осени

Пневмония без ковида: чем еще переболели 80 тысяч новосибирцев за начало осени

Показатели сравнимы с теми, что были в прошлом году

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8 комментариев

Большинство заболевших в этом году

В Новосибирской области за три недели сентября ОРВИ заболели 74 543 человека. Также зарегистрировано 4034 случая пневмонии.

Подробнее о заболеваемости рассказали в Роспотребнадзоре Новосибирской области в ответе на запрос НГС. В управлении уточнили, что с 1 по 23 сентября в Новосибирске ОРВИ выявили у 45 344 человек. Случаев ковида в регионе — 347, из них в городе — 188.

— Показатели заболеваемости ОРВИ и ковида сопоставимы с показателями за аналогичный период прошлого года. Корреляция между заболеваемостью пневмонией и ковидом в этом сезоне не зафиксирована, — отметили в Роспотребнадзоре.

30 сентября во время оперативного совещания в правительстве Новосибирской области стало известно, что сейчас в регионе фиксируют повышенный уровень заболеваемости ОРВИ.

— Отмечаем отсутствие динамики за прошлую неделю. Цифры ниже аналогичного периода прошлого года. В основном при обращениях легкая и средняя степень тяжести, наблюдаются на амбулаторном режиме, — рассказала исполняющая обязанности министра здравоохранения региона Елена Аксенова.

Она отметила, что прирост заболеваемости с 23 по 30 сентября держится на уровне прошлой недели. Тогда, с 16 по 23 сентября, в Новосибирской области зарегистрировано 21 668 случаев ОРВИ. Заболевших гриппом в регионе нет.

По словам заместителя министра образования Новосибирской области Юрия Савостьянова, на 30 сентября в 38 детских садах на карантин закрыты 52 группы, заболели 499 детей. Также болеют 318 школьников, в 22 школах на карантине находятся 42 класса. Полностью закрытых школ нет.

В ответе Роспотребнадзора добавили, что в эпидсезон важно соблюдать меры профилактики. Для этого нужно избегать контактов с людьми, у которых есть признаки респираторного заболевания, надевать медицинскую маску в местах скопления людей, регулярно и тщательно мыть руки с мылом, проветривать помещения. Кроме этого важно не заниматься самолечением и не приходить больным на рабочее место. При появлении первых симптомов ОРВИ или другой инфекции нужно обращаться за помощью к врачу.

На прошлой неделе НГС писал о том, что в Новосибирске стали чаще болеть пневмонией. Горожане рассказали, как переносят заболевание, а врачи объяснили, какие симптомы должны насторожить.

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Комментарии
8
Мое личное мнение
23 минуты
какой то сентябрь, такой себе, я болею с 9 числа. и до сих пор....волнами, то лучше, то хуже, то поновой всё. вообще такое впервые..
Гость
37 минут
Да норм. Переболели. Какой процент самолечения в области ? 90 ?! или все к врачам обращаются...
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