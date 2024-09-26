Смертельно опасная болезнь распространяется по школам. Как от нее защититься?

Врач рассказала, как определить заразную микоплазменную пневмонию по симптомам Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU











В российских регионах всё больше распространяется микоплазменная пневмония, эта зараза охватывает уже целые классы и школы. Увы, остановить ее по щелчку пальцев не получится, дети и взрослые продолжат заражаться. При каких симптомах пора бежать к врачу и делать рентген? Об этом наши коллеги из Е1.RU узнали у пульмонолога Натальи Эсауловой.

Наталья Эсаулова — врач-пульмонолог, кандидат медицинских наук, заведующая отделением дифференциальной диагностики Уральского научно-исследовательского института фтизиопульмонологии.

Пульмонолог перечислила основные симптомы пневмонии:

кашель;

выраженная и нарастающая общая слабость;

отсутствие аппетита;

повышение температуры тела.

Также часто бывают:

боли в груди при дыхании;

отделение мокроты;

одышка;

боль в мышцах (характерна для вирусной пневмонии).

— У пациентов пожилого и старческого возраста классических жалоб может не быть, зато будут преобладать признаки интоксикации — сонливость или беспокойство, спутанность сознания, анорексия, тошнота, рвота или обострение хронических сопутствующих заболеваний, — уточнила врач.

Принципиально важно понимать, вирусная пневмония или бактериальная, от этого зависит лечение.

Пульмонолог посоветовала обращаться к специалисту: если симптомы похожи на пневмонию, только врач может поставить точный диагноз Источник: Наталья Эсаулова











Как определить, есть ли пневмония

При симптомах пневмонии нужно не заниматься самолечением, а обратиться к врачу, чтобы не ухудшить состояние. Для постановки диагноза Наталья Эсаулова советует сделать рентгенографию органов грудной клетки, сдать общий анализ крови и проверить С-реактивный белок. По этим показателям специалист сможет определить, вирусная это пневмония или бактериальная.

— Выраженность симптомов будет зависеть от вида возбудителя. При вирусной пневмонии чаще всего бывает очень высокая температура, 39–40 °C, сопровождающаяся ознобом, болями в мышцах, — рассказала врач. — При бактериальной инфекции тоже будет лихорадка, но менее выраженная, в меньшей степени будет проявляться одышка и боль в мышцах.

Пульмонолог пояснила, что боли в грудной клетке при пневмонии может и не быть. Она возникает за счет вовлечения оболочки легких в воспаление. После пандемии ковида у многих дома остались пульсоксиметры, с их помощью стоит следить за уровнем кислорода в крови.

Если у здорового человека без хронической дыхательной недостаточности возникает лихорадка, боли в грудной клетке, одышка, слабость и уровень сатурации менее 92–93%, нужно вызывать скорую помощь.

Микоплазменную пневмонию лечат только антибиотиками, но особенными, которые действуют на возбудителя внутриклеточно Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU











Молодым людям, у которых нет хронических сопутствующих заболеваний, пневмонию можно лечить на дому. Участковый терапевт назначит антибиотики и будет наблюдать за состоянием.

Пациентов из группы риска при развитии пневмонии госпитализируют — это люди старше 65 лет с сопутствующими заболеваниями. У них риск развития осложнений очень высокий, и им назначают для лечения другие антибиотики.

Врач ставит диагноз по симптомам и при подтверждении их на рентгене или КТ.

— Если у пациента есть симптомы (кашель, лихорадка, боль в грудной клетке), но при этом нет изменений на рентгене или КТ, диагноз «пневмония» не ставится, — рассказала Наталья Эсаулова. — Также не всегда изменения в легких при отсутствии симптомов считают пневмонией. Под ними могут скрываться и опухоль, и туберкулез, и доброкачественные новообразования.

Согласно современным правилам, диагноз «внебольничная пневмония» ставится при наличии у пациента рентгенологически подтвержденной картины изменений в легких и, по крайней мере, двух клинических признаков из этого списка:

остро возникшая лихорадка в начале заболевания (температура поднимается выше 38,0 °С);

кашель с мокротой;

изменения в лабораторных исследованиях — так называемые маркеры воспаления: лейкоцитоз (> 10х109/л) и / или палочкоядерный сдвиг (> 10%).

Врач может быть уверен в том, что у пациента пневмония, только если у него будут симптомы и изменения на рентгенографии или КТ Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Чем опасна пневмония

Пульмонолог предупредила, что лечение должно начаться в первые 24 часа от постановки диагноза. Пневмония опасна осложнениями, это остро протекающее заболевание, и оно может пройти бесследно, если начать лечить вовремя.

— Задержка антибактериальной терапии при бактериальной пневмонии может привести к развитию плеврита, ухудшению состояния у людей с хроническими заболеваниями и возвращению старых болезней. Но самолечение, а тем более антибиотиками, противопоказано, — подчеркнула Наталья Эсаулова.

Гнойный плеврит — одно из распространенных последствий пневмонии. Причем он может развиваться как во время течения болезни, вызывая дополнительные осложнения, так и после. Это может привести к появлению гноя в оболочке легких.



Основные симптомы — сильные боли и чувство тяжести в боку. Кроме того, у больных наблюдаются затрудненное дыхание, невозможность глубоко вдохнуть, одышка, высокая температура, слабость. Наиболее выражены в начале заболевания боли в грудной клетке, они носят колющий характер, а по мере распространения воспаления и накопления гнойного выделяемого присоединяется чувство тяжести или заполненности в боку и нарастает одышка.

Врач настаивает: во время болезни нельзя самому себе назначать физиотерапевтические процедуры, пить БАДы, даже если соседке и знакомой это «помогло». Все процедуры строго по назначению врача. То же относится и к дыхательной гимнастике во время развития острых симптомов, самодеятельность может привести к фатальным последствиям.

Чем отличается заразная микоплазменная пневмония

Обычно микоплазменная пневмония переносится легко в виде ОРЗ, но у пациентов группы риска с хроническими заболеваниями, у детей и пожилых она может протекать тяжелее. Болезнь распространяется интенсивно в скученных коллективах: детских садах, школах и так далее.

Лечат микоплазменную пневмонию антибиотиками, которые действуют на возбудителя внутриклеточно.