НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+2°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+2°

пасмурно, без осадков

ощущается как -1

2 м/c,

зап.

 751мм 88%
Подробнее
4 Пробки
USD 92,39
EUR 103,48

Новосибирская «Кузина» кинула москвичей с зарплатами

Сибиряки — про работу в офисе
Пошла за грибами — нашла кладбище
Что интересного в стране
Протест против храма
Золотой фонд домов Новосибирска
Подросток устроил травлю соседке
Новости в Telegram
Здоровье эксперт Смертельно опасная болезнь распространяется по школам. Как от нее защититься?

Смертельно опасная болезнь распространяется по школам. Как от нее защититься?

Врач рассказала о симптомах пневмонии и о том, какие анализы нужно сдать

482
3 комментария

Врач рассказала, как определить заразную микоплазменную пневмонию по симптомам

В российских регионах всё больше распространяется микоплазменная пневмония, эта зараза охватывает уже целые классы и школы. Увы, остановить ее по щелчку пальцев не получится, дети и взрослые продолжат заражаться. При каких симптомах пора бежать к врачу и делать рентген? Об этом наши коллеги из Е1.RU узнали у пульмонолога Натальи Эсауловой.

Наталья Эсаулова — врач-пульмонолог, кандидат медицинских наук, заведующая отделением дифференциальной диагностики Уральского научно-исследовательского института фтизиопульмонологии.

Пульмонолог перечислила основные симптомы пневмонии:

  • кашель;

  • выраженная и нарастающая общая слабость;

  • отсутствие аппетита;

  • повышение температуры тела.

Также часто бывают:

  • боли в груди при дыхании;

  • отделение мокроты;

  • одышка;

  • боль в мышцах (характерна для вирусной пневмонии).

— У пациентов пожилого и старческого возраста классических жалоб может не быть, зато будут преобладать признаки интоксикации — сонливость или беспокойство, спутанность сознания, анорексия, тошнота, рвота или обострение хронических сопутствующих заболеваний, — уточнила врач.

Принципиально важно понимать, вирусная пневмония или бактериальная, от этого зависит лечение.

Пульмонолог посоветовала обращаться к специалисту: если симптомы похожи на пневмонию, только врач может поставить точный диагноз

Как определить, есть ли пневмония

При симптомах пневмонии нужно не заниматься самолечением, а обратиться к врачу, чтобы не ухудшить состояние. Для постановки диагноза Наталья Эсаулова советует сделать рентгенографию органов грудной клетки, сдать общий анализ крови и проверить С-реактивный белок. По этим показателям специалист сможет определить, вирусная это пневмония или бактериальная.

— Выраженность симптомов будет зависеть от вида возбудителя. При вирусной пневмонии чаще всего бывает очень высокая температура, 39–40 °C, сопровождающаяся ознобом, болями в мышцах, — рассказала врач. — При бактериальной инфекции тоже будет лихорадка, но менее выраженная, в меньшей степени будет проявляться одышка и боль в мышцах.

Пульмонолог пояснила, что боли в грудной клетке при пневмонии может и не быть. Она возникает за счет вовлечения оболочки легких в воспаление. После пандемии ковида у многих дома остались пульсоксиметры, с их помощью стоит следить за уровнем кислорода в крови.

Если у здорового человека без хронической дыхательной недостаточности возникает лихорадка, боли в грудной клетке, одышка, слабость и уровень сатурации менее 92–93%, нужно вызывать скорую помощь.

Микоплазменную пневмонию лечат только антибиотиками, но особенными, которые действуют на возбудителя внутриклеточно

Молодым людям, у которых нет хронических сопутствующих заболеваний, пневмонию можно лечить на дому. Участковый терапевт назначит антибиотики и будет наблюдать за состоянием.

Пациентов из группы риска при развитии пневмонии госпитализируют — это люди старше 65 лет с сопутствующими заболеваниями. У них риск развития осложнений очень высокий, и им назначают для лечения другие антибиотики.

Врач ставит диагноз по симптомам и при подтверждении их на рентгене или КТ.

— Если у пациента есть симптомы (кашель, лихорадка, боль в грудной клетке), но при этом нет изменений на рентгене или КТ, диагноз «пневмония» не ставится, — рассказала Наталья Эсаулова. — Также не всегда изменения в легких при отсутствии симптомов считают пневмонией. Под ними могут скрываться и опухоль, и туберкулез, и доброкачественные новообразования.

Согласно современным правилам, диагноз «внебольничная пневмония» ставится при наличии у пациента рентгенологически подтвержденной картины изменений в легких и, по крайней мере, двух клинических признаков из этого списка:

  • остро возникшая лихорадка в начале заболевания (температура поднимается выше 38,0 °С);

  • кашель с мокротой;

  • изменения в лабораторных исследованиях — так называемые маркеры воспаления: лейкоцитоз (> 10х109/л) и / или палочкоядерный сдвиг (> 10%).

Врач может быть уверен в том, что у пациента пневмония, только если у него будут симптомы и изменения на рентгенографии или КТ

Чем опасна пневмония

Пульмонолог предупредила, что лечение должно начаться в первые 24 часа от постановки диагноза. Пневмония опасна осложнениями, это остро протекающее заболевание, и оно может пройти бесследно, если начать лечить вовремя.

— Задержка антибактериальной терапии при бактериальной пневмонии может привести к развитию плеврита, ухудшению состояния у людей с хроническими заболеваниями и возвращению старых болезней. Но самолечение, а тем более антибиотиками, противопоказано, — подчеркнула Наталья Эсаулова.

Гнойный плеврит — одно из распространенных последствий пневмонии. Причем он может развиваться как во время течения болезни, вызывая дополнительные осложнения, так и после. Это может привести к появлению гноя в оболочке легких.

Основные симптомы — сильные боли и чувство тяжести в боку. Кроме того, у больных наблюдаются затрудненное дыхание, невозможность глубоко вдохнуть, одышка, высокая температура, слабость. Наиболее выражены в начале заболевания боли в грудной клетке, они носят колющий характер, а по мере распространения воспаления и накопления гнойного выделяемого присоединяется чувство тяжести или заполненности в боку и нарастает одышка.

Врач настаивает: во время болезни нельзя самому себе назначать физиотерапевтические процедуры, пить БАДы, даже если соседке и знакомой это «помогло». Все процедуры строго по назначению врача. То же относится и к дыхательной гимнастике во время развития острых симптомов, самодеятельность может привести к фатальным последствиям.

Чем отличается заразная микоплазменная пневмония

Обычно микоплазменная пневмония переносится легко в виде ОРЗ, но у пациентов группы риска с хроническими заболеваниями, у детей и пожилых она может протекать тяжелее. Болезнь распространяется интенсивно в скученных коллективах: детских садах, школах и так далее.

Лечат микоплазменную пневмонию антибиотиками, которые действуют на возбудителя внутриклеточно.

— Особенность этой пневмонии еще и в том, что если ее несвоевременно начать лечить, то микоплазма может вызвать генерализованный процесс, то есть поражать другие органы и системы. Например, у детей может развиться менингит, — предупредила пульмонолог.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
6 минут
пургой и другими явлениями ведь синоптики должны заниматься
Гость
6 минут
сидит, ботьё, шмыгает но.сом..
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Ты с кем двигаешься?»: Новосибирск заполонили блатные зумеры — почему школьники делятся на банды, пьют и дерутся до крови
Анонимное мнение
Мнение
«Кто-то невидимый разрывает тебе мышцы на ногах»: переболевшая рассказала о злобном вирусе, который косит всех вокруг
Анонимное мнение
Мнение
«Люди везде хотят жить комфортно»: сибирячка ужаснулась жизни в Барнауле — что заставило ее переехать в другой город
Анонимное мнение
Мнение
«Платеж — больше половины зарплаты». Обладательница новой двушки рассказала, как решилась на ипотеку с безумными процентами
Алина Ринчино
журналист ИрСити
Мнение
Убрать Дарвина, или Родительское собрание как форма пытки
Лебедев Денис
Руководитель отдела "Бизнес"
Рекомендуем
Знакомства

Димитрий,37

Darvik,36

Алексей ,32

Борис 333,46

Евгений,54

Tati,23

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Добавить объявление