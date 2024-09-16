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Здоровье «Регулярно что-то убираем, что-то вставляем». Депутат Госдумы объяснил, почему в России пропадают важные онкопрепараты

«Регулярно что-то убираем, что-то вставляем». Депутат Госдумы объяснил, почему в России пропадают важные онкопрепараты

Александр Петров также предупредил о критической нехватке лекарств, которая будет через несколько лет

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3 комментария

Самая острая проблема с лекарствами возникнет примерно через пять лет, прогнозирует политик

Пациенты с онкологией всё чаще жалуются на пропажу препаратов, применяемых в редких случаях рака. Недавно Минздрав не включил в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств «Лорлатиниб», который использовали для лечения рака легкого. При этом власти уверяют, что беспокоиться не о чем: если лекарства и исчезли из списка, то очень скоро их заменят новыми, более эффективными средствами.

— Регулярно что-то убираем [из перечня ЖНВЛП], что-то вставляем. Появляются новые препараты, более качественные, более точечные и таргетные, тем более в онкологии. Когда говорят: «Вот этот препарат исчез», это означает, что, может быть, появился новый препарат, который внесли в этот список, — рассказал нашим коллегам из MSK1.RU член Комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров.

Сказать, что точно вот просто исключили и оставили пациентов без лекарства, — да не верю я!

Александр Петров напомнил, что перечень ЖНВЛП составляют квалифицированные врачи, профессионалы федерального уровня, в том числе и онкологи.

— Поэтому сказать, что доктора вычеркнули сами из списка препарат, — сложно верится, — отметил он в разговоре с MSK1.RU.

По словам члена Комитета Госдумы по охране здоровья, список жизненно важных препаратов полностью обеспечен финансированием, крупных сбоев в поставке таких лекарств не происходит.

— У нас бывают риски дефектуры, когда в каком-то регионе кончаются. Но мы приняли закон: сейчас можно перебрасывать [препараты] из региона в регион. Сегодня лекарства закупаются заранее, можно в декабре уже закупать на следующий год, и у нас исчезли вот эти январские дыры, которые были регулярными, — объяснил MSK1.RU Александр Петров.

Самая острая проблема с лекарствами возникнет примерно через пять лет, прогнозирует парламентарий. Она может возникнуть из-за того, что «недружественные страны» постепенно сворачивают свои программы присутствия в России.

— Мы должны большое количество лекарственных препаратов завезти. Мы будем заниматься созданием инновационных препаратов. У нас список — больше 100 препаратов сейчас, которыми уже плотно занимаются. Выбрали молекулы, которые нужно воспроизвести химическим синтезом. И органики, химики занимаются сегодня созданием таких производств, — рассказал MSK1.RU член Комитета Госдумы по охране здоровья.

Конечно, еще иностранных лекарств много. Я точно знаю, их будет меньше.

Ранее Александр Петров также объяснил, почему из российских аптек всё чаще исчезают инсулиновые препараты. По словам властей, дефицита инсулина в стране нет — нехватка лекарства временная, чаще всего она возникает из-за инфляции.

ПО ТЕМЕ
Онкопрепараты Рак Дефицит Исчезновение ЖНВЛП Госдума
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Комментарии
3
Гость
16 сентября 2024, 15:07
все идет по плану!! столько народе не нужно на титанике.
Гость
16 сентября 2024, 15:07
🔥 ИTOГИ CВ0 за 15 сентября 🔥 о которых молчат и жидко-вонюче обделываются Шkyлёвые инагенты и прочая 3А-украинская сраHЪ - ВКС стремительно доставляли подарки по всей т.н. "Украине", а ВС России продолжали активное наступление на Донбассе и замачивание бандитов в Курской обл. - - отбиты 19 🥩-атак каkл0-жыв0тныr (2 под Курском), - в минусе - более 2515* украинских 🐷🐷 (300 под Курском). Всего >516,1* тыс. с 04.06.23, из них 13400 под Курском, - разбито >99* ед. боевой и авто техники (31 под Курском). Всего >26,7 тыс. ед. с 04/06/23, в т.ч. 5 таnков, 28 боевых бронемашин, 25 артсистем и 1 станция РЭБ/КББ, - поражены 148 объектов и скоплений сил врага, включая: 10 складов БК, ж/д эшелон с иностранным вооружением, склады с БПЛА и БЭК, цеха ракетного про-ва, - ПВО сбиты - 3 самолёта (2 Су-27 и МиГ-29), 55 БПЛА, 1 реакт. снаряд и 4 авиабомбы, *, без учёта огромных санпотерь и работы ВКС в тылах противника - 💥 Слава 3ащитникам нашей Родины! Победа России ближе день ото дня! 👍 - Выбор у IIIkyлъ-проБлyaDEй незавиден, БЕЖАТЬ из страны или умудряться выживать после содеянного. 🔸 Увидали где Skyлевую TBарЪ, денацифицируйте её предельно жёстко! 👊🤪💀 ПPABДА и ЗАКOH на стороне патриотов, а не инагентских мpA3ей с ЛенiNа 12! rq
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