«Они просто спят на уроках». Как научить школьников и детсадовцев вставать без истерик — 5 главных советов

Эксперт рассказала, как наладить режим ребенку, чтобы он легко просыпался по утрам Источник: Максим Серков / NGS42.RU











С приходом осени вернулись ранние подъемы в садик и школу, от которых не в восторге ни дети, ни взрослые. Малыши и школьники успели расслабиться за лето — поздно и неторопливо вставали, да и ложились наверняка не вовремя. А теперь нужно быстро влиться в учебный процесс со всеми его обязательствами, первое из которых — быть на уроках в 8 утра. Консультант по детскому сну, акушерка Марина Румянцева рассказала E1.RU, как наладить режим дня у мальчишек и девчонок и сделать их сон максимально восстанавливающим.

Сентябрь — месяц раскачивания и вхождения в режим. Не все возвращают детей в садик и школу с первых чисел, чаще всего это растягивается на несколько недель. Ребенок за лето привыкает вставать гораздо позже, чем обычно, и поэтому, когда дети резко, без подготовки возвращаются в коллектив, они испытывают стресс.

Как подготовить ребенка к садику

— Период адаптации дается ребенку нелегко: он находится в новом месте с новыми людьми, тут ходит какая-то тетя, при этом он еще не выспался. В таком случае его эмоциональная устойчивость будет сильно снижена, — считает Марина Румянцева. — Поэтому сначала родителям нужно узнать у воспитателя, какой режим будет в садике: в котором часу прогулка, обед, тихий час, чтобы дома выстроить точно такой же режим заранее.

Эксперт объяснила, что не нужно резко менять время пробуждения, стоит каждый день сдвигать его на полчаса, пока не дойдете до нужного времени. Особенно важно наполнить день такими же занятиями, которые будут в детсаду, и проводить всё в то же время, чтобы малыш меньше стрессовал с приходом в коллектив.

— Время дневного сна в садике день ото дня может быть разным, воспитатель может дать поспать ребенку и два часа, и три, от этого будет зависеть время отбоя, — уточнила консультант по сну. — Спрашивайте у воспитателя: «Сколько сегодня спал мой ребенок?» Если он отдыхал дольше, можно положить спать чуть позже, но всё же время отбоя должно быть с 21 до 22 часов, чтобы малыш успевал восстановиться.

Марина Румянцева советует прививать ребенку ответственность за распределение своего времени и распорядок дня начиная со старших групп детского сада.

— Это здорово, когда родители прививают вот это ощущение времени, понимание того, что ты отвечаешь за свой распорядок дня тоже.

Не только я на это влияю, ты тоже можешь влиять. Посмотри, какой ты большой, какой ты уже молодец, ответственный. Как ты это здорово можешь сам регулировать. Марина Румянцева консультант по детскому сну

Если это правильно подавать, регулярно это делать, вы поможете ребенку в будущем спокойнее вставать в школу. Понятно, что вы по-прежнему за этим следите, но вы его похвалили, ему понравилось, он запомнил. Со временем эта привычка растет вместе с ним, — добавила эксперт.

Она посоветовала проговаривать ребенку причинно-следственные связи: если я не встал вовремя, я проспал, не успел, я должен принять следствие своего выбора или своей ошибки, чтобы в будущем быть более внимательным.

В выстраивании режима дня важна дисциплина. Если ребенок встает, гуляет, ест и ложится в одно время, он меньше подвержен стрессу Источник: Максим Серков / NGS42.RU











Как настроить режим сна школьнику

Марина Румянцева рассказала, что у детей постарше уже более устойчивая и выносливая нервная система, но им тоже будет сложно резко сменить время бодрствования.

— Школьникам нужно время, чтобы влиться в режим, тем более младшеклассникам. Многие дети тяжело реагируют на поход в первый класс и даже плачут на линейках. Прибавить к этому резкое раннее пробуждение, недосып, сложную адаптацию к учебному процессу — и привет головные боли, высокая утомляемость, невнимательность, неусидчивость.

Консультант по сну рассказала, что важно помочь ребенку выстроить режим дня. Он должен понимать, во сколько ему нужно встать, сколько времени понадобится на завтрак, сборы, дорогу и переодевание в школе. Это база и прописные истины, но их часто не соблюдают. Также у него должно быть расписано время в школе и дома — от пробуждения до отбоя, чтобы он четко знал, что за чем идет, и брал на себя ответственность.

Дети реагируют на смену обстоятельств по-разному: кто-то более спокойно, кому-то для адаптации кроме режима дня нужно больше внимания, поддержки. Марина Румянцева уточнила, что детям с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) особенно тщательно нужно выстраивать режим и строго его придерживаться.

Умение самому выстраивать свой распорядок — навык, которому нужно научить ребенка Источник: Дарья Паращенко / 93.RU











— Я и сама была мамой первоклашки, и учитель каждое родительское собрание начинала с важной фразы: «У детей нет режима, нужно срочно его выстраивать, потому что они просто спят на первых уроках, ничего не отражают, сидят как в вакууме». Для того чтобы внимательно слушать и усваивать информацию, дети должны быть отдохнувшими, ложиться в 23 часа недопустимо, — подчеркнула эксперт.

Марина Румянцева посоветовала ограничить экранное время телефона для детей младших классов до одного часа в день. Этого времени должно быть достаточно для игр. За час-полтора до отбоя должна быть сенсорная тишина, чтобы на сетчатку глаза не попадал бело-голубой свет от экранов гаджетов, так как он разрушает мелатонин.

Топ-5 советов по налаживанию режима

Вставать и ложиться в одно и то же время (в том числе в выходные);

добиться того, чтобы воздух был прохладным и увлажненным.

— Кондиционеры и радиаторы сушат воздух. Здорово спасают увлажнители, влажность должна быть 45–55%, температура +20… +23 °C, кому как комфортно. То есть стараемся проветрить, охладить воздух, если жарко, и увлажнить, — посоветовала Марина Румянцева.

Поддерживать темноту (не спать при свете ночников);

включать белый шум на время сна.

— Возрастных ограничений использования белого шума нет, он помогает абстрагироваться от негромких неравномерных звуков и улучшает качество сна, — поделилась наблюдениями эксперт.

Ввести ритуал засыпания.

— Дети затягивают время перед сном, родителю нужно брать инициативу и напоминать, что через пять минут нам нужно идти умываться и спать. Вы предупредили ребенка, дали немного времени, потом начинаете ритуал.

В среднем он длится 30–50 минут, не больше: сходить в ванную, почистить зубы, почитать вместе книгу, поделиться мыслями, сделать массаж, спеть колыбельную песню. Марина Румянцева консультант по детскому сну

Важно, чтобы у ребенка и родителя была связь, такое душевное время перед сном как раз помогает ее формировать. Ритуал помогает нам замедлиться, настроиться на сон, — объяснила Марина Румянцева.

По ее словам, для подростка тоже нужно рассчитать оптимальное время сна. Допустим, в каникулы он засыпал в 12 ночи и вставал без будильника в 9 утра, при этом чувствовал себя хорошо. Значит, ему нужно 9 часов, чтобы выспаться. В начале учебного года нужно рассчитать ребенку тайминг: чтобы в 07:30 выехать из дома, перед этим успеть собраться и позавтракать, надо встать в 06:30, значит, лечь лучше в 21:30 — край в 22:00. Распорядок дня нужен, чтобы подросток успел завершить все дела до сна.

— Запрещать подростку пользоваться телефоном перед сном бесполезно, с ним нужно договариваться и объяснять, для чего глазам нужно отдыхать. Залипание в телефон или телевизор перед сном удлиняет процесс засыпания, перевозбуждает нервную систему, — отметила эксперт.