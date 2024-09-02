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Здоровье Отправили домой с инсультом: сибирячка подала в суд на больницу — она требует 800 тысяч рублей

Отправили домой с инсультом: сибирячка подала в суд на больницу — она требует 800 тысяч рублей

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13 комментариев

Сибирячка подала в суд на больницу скорой помощи

Жительница Новосибирска Ольга Азаренок подала в суд на больницу скорой помощи №2. По данным Октябрьского районного суда, первое предварительное заседание прошло в конце июля. Она требует от больницы 800 тысяч рублей.

Сказали, что состояние не критическое

Как рассказал корреспонденту НГС Родион, сын Ольги, история началась еще год назад. 2 июля 2023 года он привез мать в приемное отделение больницы. У Ольги было сильное головокружение, светобоязнь, нарушение координации, тошнота, рвота и высокое артериальное давление. Маму отправили сначала сдать общие анализы мочи, крови и сделать ФЛГ, а после этого направили в кабинет дежурного врача для осмотра.

 — Некоторое время спустя врач пригласил её в кабинет на прием, который продлился не более 10-15-ти минут, после чего доктор заверил, что давление стабилизировано и нет необходимости в проведении дополнительных исследований, так как, со слов врача, состояние не было критическим и жизнеугрожающим и в госпитализации не было необходимости, — вспоминает Родион

Ольге по итогу приема дали соответствующую справку с рекомендацией амбулаторного наблюдения. Как утверждает Ольга в своем исковом заявлении, она ни раз спрашивала врача о подозрении на инсульт, но работник уверил её, что об этом речь не идет.

Мама с сыном отправились домой. Но на следующий день Ольге Азаренок стало становиться хуже. Сын позвонил в скорую помощь, но её приезда пришлось дожидаться полтора часа.

— При осмотре сотрудники скорой помощи ничего критического не заметили и предложили соблюдать постельный режим. 5 июля 2023 года маме стало ещё хуже и я принял решение отвезти её в Региональный сосудистый центр на базе неврологического отделения ГБУЗ НСО «ГКБ №1». При поступлении в приемное отделение неврологии, доктор приступил к диагностике общего и неврологического состояния, по результату которой возникла необходимость выполнить обследование при помощи компьютерной томографии.

Инсульт мозжечка

По результатам диагностики и описания КТ доктор сосудистого центра поставил предварительный анализ — внутримозговое кровоизлияние в области мозжечка или, как его называют по другому, инсульт мозжечка. Ольгу срочно госпитализировали в отделение реанимации и интенсивной терапии. Женщина провела там семь дней.

В конце месяца, 26 июля, Ольгу выписали из стационара и перевели на домашнее лечение с последующей реабилитацией.

— Неквалифицированные действия медицинских работников привели к ухудшению моего состояния здоровья, что выражалось значительным усилением имеющей симптоматики и появлением новой, а именно: усиление головокружения, многократная рвота, полное отсутствие аппетита, невозможность передвигаться без сопровождения, обезвоживание, резкая потеря веса, спутанность сознания, — заявила в иске Ольга.

Страховая оштрафовала больницу

Ольга подала заявление в Прокуратуру Новосибирской области, Росздравнадзор, Минздрав и страховую медицинскую организацию «СИМАЗ-МЕД». Все копии документов есть в распоряжении редакции.

Страховая провела экспертизу медицинской помощи и выявили нарушения. Судя по документам, эксперты отметили, что не был выполнен биохимический анализ крови и не определен альбумин в моче, не был полностью собран анамнез и другое.

— Страховая медицинская компания выполнила свои обязательства по рассмотрению обращения в рамках своих компетенций в полном объеме. Обращения признано обоснованным. По выявленным нарушения к ГБУЗ НСО «ГКСМП №2» будут применены штрафные санкции, — написано в заключении страховой компании.

В министерстве здравоохранения Новосибирской области не смогли прокомментировать судебное дело из-за врачебной тайны. Следующий суд назначен на 19 сентября.

В начале августа прошло заседание апелляционного суда по иску 21-летней Татьяны Дроздовой. Министерство здравоохранения стремилось отменить решение Центрального районного суда, по решению которого Минздрав обязали купить девушке лекарство за 50 миллионов рублей. Коллегия судей в апелляции отказала.

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Комментарии
13
иван-т
2 сентября 2024, 13:10
Вот помрете, тогда и приезжайте
Тимур Тимкофф
2 сентября 2024, 12:58
Охххх. Не первый раз отправляют людей с инсультом домой!!!!
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