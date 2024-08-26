«Утром — завтрак, в обед — смерть»: что за инфекция, от которой можно сгореть за считаные часы

Некоторые инфекционные заболевания могут стать для человека дорогой в один конец Источник: Олег Федоров / CHITA.RU











В Магнитогорске воспитатель детского сада Любовь Лебедева за три месяца сгорела от гнойного менингоэнцефалита и была выписана из больницы в состоянии «минимального сознания». Пока ее дочь Юлия добивается врачебных приемов и оформления инвалидности, а следствие разбирается в возможной халатности врачей, наши коллеги из MGORSK.RU выяснили, насколько опасен менингоэнцефалит и есть ли способы профилактики инфекции. В этом им помогла профессор ЮУГМУ, врач-инфекционист Алена Конькова-Рейдман.



— Существует гнойный менингит — это воспаление мозговых оболочек. Гнойный менингоэнцефалит — это уже воспаление не только мозговых оболочек, но и вещества головного мозга, — объяснила Алена Конькова-Рейдман. — Гнойные менингоэнцефалиты — это, конечно, более редкое явление. В большей степени — более исключительный случай. Оно не совсем характерно для большинства возбудителей инфекционных болезней. Чаще возникают гнойные менингиты.

Бывает так, что человек остается жив, но прикован к кровати, как в случае с воспитательницей из Магнитки Источник: предоставлено Юлией Кирамовой











Подобное заболевание может развиться от попавших в организм бактерий, если они проникают через гематоэнцефалический барьер в центральную нервную систему.



— Что чаще всего выступает этиологическим фактором менингитов и реже менингоэнцефалитов? Если они гнойные, понятно, что возбудитель — бактериальный агент. У нас есть Федеральный референс-центр по мониторингу за бактериальными гнойными менингитами и менингококковой инфекцией. Если мы посмотрим отчетные данные этого центра, то окажется, что в структуре гнойных менингитов на первом месте стоит менингококк. 48% всех гнойных менингитов приходится именно на менингококк. Дальше идет пневмококк. Это примерно 27%. И еще один возбудитель — ХИБ — инфекция Haemophilus influenzae тип b. Это примерно 7%, — уточнила Конькова-Рейдман.



Далее инфекционист подробно объяснила, что из себя представляют менингококк, пневмококк и ХИБ-инфекция.



Молниеносная инфекция

Менингококковая инфекция, по словам инфекциониста, — чрезвычайно летальная. Летальность от нее в нашей стране составляет примерно 13%.



— Одной из ее форм является гнойный менингит с поражением оболочек головного мозга. Менингоэнцефалит — это более редкое явление для менингококковой инфекции, даже скорее атипичная форма. Генерализованные формы менингококковой инфекции могут протекать фатально. Так, например, при менингококцемии (менингококковый сепсис) может быть досуточная летальность: пациент может за завтраком чувствовать себя здоровым, а к обеду может быть летальный исход, — пояснила Алена Конькова-Рейдман. — Молниеносность инфекции. Поэтому дети должны быть вакцинированы. Рекомендуется вакцинация с 9-месячного возраста конъюгированной полисахаридной вакциной «МЕНАКТРА», которая содержит все актуальные серогруппы менингококка — A, C, Y и W. Полный цикл ее производства налажен в России, и сейчас на рынке появилась зарубежная рекомбинантная ДНК-вакцина против серогруппы В. Есть наша отечественная полисахаридная вакцина против серогруппы А+С, которая у взрослых с 18 лет может быть использована. И для детей [существует] полисахаридная вакцина против серогруппы А с одного года до восьми лет.

Пневмококковую инфекцию эксперт назвала бичом современности.



— Помимо гнойного менингита, к инвазивным формам пневмококковой инфекции относятся сепсис, пневмония, велико бремя гнойного среднего отита. Вакцинация от пневмококковой инфекции включена в нацкалендарь прививок. В настоящее время представлены 13-валентная конъюгированная полисахаридная вакцина, полисахаридные 23-валентные вакцины, которые можно использовать с двух лет, — перечислила инфекционист. — Появилась новая пневмококковая 10-валентная вакцина полисахаридная конъюгированная вакцина, которую можно использовать для активной иммунизации детей в возрасте от шести недель до пяти лет.



Пневмококк опасен и для пожилых людей, и им тоже лучше вакцинироваться. Особенно если есть хронические заболевания органов дыхания, другие тяжелые соматические патологии, онкология, иммунодефицит, объяснила инфекционист:



— Причем вакцинация может осуществляться параллельно с вакцинацией от гриппа. Рекомендуется начинать вакцинацию у взрослых с применения 13-валентной конъюгированной полисахаридной вакцины.

Инфекция порой не щадит даже тех, у кого жизнь только началась Источник: Олег Каргаполов / 74.RU











ХИБ-инфекция чаще опасна для детей (особенно в возрасте до двух лет). Бактериемия, вызванная Hib, в 30–80% случаев осложняется вторичными очагами инфекции, включая гнойные менингиты.



— Поэтому инфекция также включена в национальный календарь профилактических прививок. Чаще всего мы используем в педиатрической практике комбинированные вакцины, которые не только от ХИБ-инфекции защищают, но и от ряда других детских инфекций регламентированных Национальным календарем профилактических прививок, — прокомментировала эксперт.



Насколько легко подхватить инфекцию

Гнойные менингиты могут быть первичные и вторичные, пояснила инфекционист. Если говорить о первичном гнойном менингите, то здесь лидирующие позиции занимает менингококковая инфекция.



— Кстати, ей не так легко заразиться, хотя это инфекция с воздушно-капельным механизмом передачи. Но должен быть продолжительный контакт с источником инфекции, считается, что не менее 15 часов. Менингококк достаточно глубоко локализуется в носоглотке, — обратила внимание эксперт. — Основная группа источников инфекции — бактерионосители. Уровни носительства N. meningitidis низкие в течение первого года жизни, увеличиваются в подростковому периоду, достигая пика в возрасте 20–24 лет. В семейных очагах общий уровень носительства определен как 6,9%.



Вспышки генерализованных форм менингококковой инфекции (гнойный менингит, менингококцемия) вероятны среди мигрантов, так как миграция населения может играть решающую роль в распространении инвазивных штаммов менингококка.



— Условия проживания мигрантов могут повысить риск передачи менингококка среди этой категории лиц, — продолжила Алена Конькова-Рейдман.



Больных генерализованной формой (гнойный менингит, менингококковый сепсис) всего 1–2 % от общего числа инфицированных. Они не являются основными источниками инфекции. Есть еще локализованная форма инфекции, которая может протекать как банальная ОРВИ, назофарингит. Это примерно 10–20% от общего числа инфицированных.



Данные о носительстве менингококков в различных возрастных группах, по данным эксперта, в нашей стране отслеживаются. Подобный мониторинг ведет Роспотребнадзор и Федеральный центр по мониторингу за бактериальными менингитами и менингококковой инфекцией.

Молодые люди тоже в группе риска Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Группы риска

Риск заразиться инфекцией есть в разных возрастных категориях, но для определенных он увеличивается. Алена Конькова-Рейдман перечислила следующие:



дети до пяти лет включительно (в связи с высокой заболеваемостью в данной возрастной группе);

подростки в возрасте 13–17 лет (в связи с повышенным уровнем носительства возбудителя в данной возрастной группе);

люди старше 60 лет;

военнослужащие;

воспитанники и персонал учреждений социального обслуживания с круглосуточным пребыванием (дома ребенка, детские дома, интернаты), лица, проживающие в общежитиях;

новые организованные коллективы — студенты, которые поступают в высшие учебные заведения.

Мощный щит от инфекций — хороший иммунитет.



— Ряд инфекционных болезней, например та же менингококковая инфекция, развивается чаще всего у детей до пяти лет. У них иммунитет еще недостаточно сформирован. И есть факторы риска, ассоциированные с организмом человека. Например, иммунные нарушения, такие как недостаточность системы комплемента, генетические факторы, лечение определенными препаратами, — перечислила инфекционист. — Есть факторы риска, ассоциированные с окружающей средой: близкий контакт с заболевшим (медицинские работники, члены семьи), скученность (студенты, военнослужащие, паломники, активное или пассивное курение), ранее перенесенные инфекции верхних дыхательных путей.



Определенные проблемы со здоровьем у взрослых также могут сделать их беззащитными перед инфекцией.



— Например, анатомическая или функциональная аспления — отсутствие селезенки. А это орган иммунитета. В таком случае люди должны быть обязательно вакцинированы от инкапсулированных бактерий (менингококк, пневмококк, ХИБ-инфекция). От менингококковой инфекции лучше вакцинироваться современными вакцинами против актуальных серогрупп возбудителя, — отметила Алена Конькова-Рейдман.

Вакцинопрофилактика — один из способов спасения Источник: Кристина Полевая / 29.RU











Стоит ли паниковать?

— Предупрежден — значит вооружен. Просто нужно более трепетно относиться к своему здоровью. И там, где это возможно, использовать достижения современной медицины, к числу которых относится вакцинопрофилактика. Для профилактики вторичных гнойных менингитов необходимо санировать хронические очаги инфекции, в первую очередь со стороны ЛОР-органов, и хронические одонтогенные процессы, — подвела итог Алена Конькова-Рейдман.

