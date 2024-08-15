Пока все в отпуске: новосибирцев начали прививать от гриппа — где можно поставить вакцину

Прививки начали ставить на этой неделе Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирской области с 13 августа начали ставить прививки от гриппа в бюджетных поликлиниках и больницах. Об этом НГС рассказали в Городской клинической больнице №1.



— Да, кампания началась 13 августа. Когда завершится — приказа еще нет, но точно будет до конца сентября. Октябрь — по ситуации, — объяснили в медицинском учреждении.



Сейчас многие новосибирцы в отпуске, поэтому вакцинация проходит не очень активно. В поликлинике отметили, что пик традиционно придётся на сентябрь.



Также сообщение о начале прививочной кампании опубликовали в группе Городской клинической больницы №12. Вакцинировать новосибирцев будут препаратом «Совигрипп».



— Прививку лучше делать к началу осени, чтобы к сезонной эпидемии успел сформироваться иммунитет. Защита сохраняется в течение 7–9 месяцев. Вакцина делается один раз в год, — говорится в сообщении.

НГС отправил запрос в министерство здравоохранения Новосибирской области, чтобы узнать, действительно ли в регионе началась масштабная прививочная кампания от гриппа и в каких медучреждениях можно поставить прививку.

Ранее НГС писал, что ВОЗ пополнила список угрожающих миру вирусов и бактерий.

