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Здоровье Пока все в отпуске: новосибирцев начали прививать от гриппа — где можно поставить вакцину

Пока все в отпуске: новосибирцев начали прививать от гриппа — где можно поставить вакцину

Кампания стартовала 13 августа

718
6 комментариев
Прививки начали ставить на этой неделе

В Новосибирской области с 13 августа начали ставить прививки от гриппа в бюджетных поликлиниках и больницах. Об этом НГС рассказали в Городской клинической больнице №1.

— Да, кампания началась 13 августа. Когда завершится — приказа еще нет, но точно будет до конца сентября. Октябрь — по ситуации, — объяснили в медицинском учреждении.

Сейчас многие новосибирцы в отпуске, поэтому вакцинация проходит не очень активно. В поликлинике отметили, что пик традиционно придётся на сентябрь.

Также сообщение о начале прививочной кампании опубликовали в группе Городской клинической больницы №12. Вакцинировать новосибирцев будут препаратом «Совигрипп».

— Прививку лучше делать к началу осени, чтобы к сезонной эпидемии успел сформироваться иммунитет. Защита сохраняется в течение 7–9 месяцев. Вакцина делается один раз в год, — говорится в сообщении.

НГС отправил запрос в министерство здравоохранения Новосибирской области, чтобы узнать, действительно ли в регионе началась масштабная прививочная кампания от гриппа и в каких медучреждениях можно поставить прививку.

Ранее НГС писал, что ВОЗ пополнила список угрожающих миру вирусов и бактерий.

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ПО ТЕМЕ
Новосибирская область Здоровье Вакцинация Грипп Прививки
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Комментарии
6
Гость
15 августа 2024, 13:35
30 лет не прививаюсь и ни разу не заболел.
жму 200
15 августа 2024, 13:49
это чтобы как можно долше недострои видеть в этом гадюшнике 🤣🤣🤣
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