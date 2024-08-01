«Знобило так, что всё тело трясло». Россияне жалуются на мощный вирус, который накрывает регионы

Москвичи пожаловались на вирус, который ходит по столице Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Несмотря на то, что сезон простуд обычно приходится на осень и зиму, летом тоже можно слечь с температурой. Только за последнюю неделю заболеваемость коронавирусом увеличилась в России на 14%, сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Причем рост числа заболевших отмечен сразу в 49 регионах. При этом заболевшие отмечают, что в этот раз накрывшая города инфекция сопровождается нетипичными для ковида симптомами. МSK1.RU публикует рассказы заболевших и комментарии врачей.

Начиналось всё с першения в горле

— Начиналось всё с банального першения в горле. Думал, прополощу и пройдет. Но на второй день стало больно глотать. А потом появились температура и насморк. В конце концов боль в горле трансформировалась в сильный лающий кашель. Только совсем недавно появилась мокрота. И запахи все исчезли, — рассказывает MSK1.RU Александр.

О похожих симптомах также сообщил другой читатель.

— Всё началось с небольшой боли в горле, начал прыскать и всё как обычно. Горло першило два дня, всё сопровождалось легким ознобом, слабостью и небольшим кашлем. На третий день стали пропадать запахи, и это при том, что насморка у меня не было, — делится Андрей.

В итоге на четвертый день болезни знобило так, что всё тело трясло. Появилась температура — градусник показал 38,3. Андрей, читатель MSK1.RU

— После этого стало гораздо лучше, но запахи до сих пор не вернулись полностью. Кашель почти прошел, но состояние всё равно далекое от идеала. На четвертый день болезни заразил жену, у нее почти всё так же, единственное — запахи она чувствует, — говорит Андрей.

Все отмечают, что начиналась болезнь с першения в горле, как при ковиде Источник: Дарья Селенская / Городские порталы











Мигрень, светобоязнь и рвота

Заболевшие говорят, что у них появились нетипичные для простудных болезней симптомы.

— С вечера и всю ночь болела голова. К этому добавилась еще и тошнота. Мне удалось поспать, но сон прерывался приступами рвоты. И так продолжалось до самого утра. Появилась светобоязнь. Поесть нормально не могу, потому что сразу начинает тошнить, — говорит Роман.

Также среди симптомов некоторые называют мигрень.

— Проснулась и почувствовала себя очень уставшей с утра. Ощущение, будто вообще не спала. При этом вечером была страшная мигрень. Я лежала и думала, что умру от разрыва головы. Боль была настолько сильной, что уже физически мутило. Ни есть, ни пить я не могла, — рассказывает читательница MSK1.RU Вероника.

А что говорят эксперты?

По словам инфекциониста Елены Мескиной, летом пациенты чаще всего обращаются с кишечными инфекциями, клещевым боррелиозом и гепатитом А. Тем не менее даже в теплое время года есть риск «загреметь» в больницу с ковидом или гриппом.

— Летом респираторные инфекции тоже встречаются. COVID-19 встречается в любое время года, и так с 2020-го. Вирус развивается, за новыми штаммами ведутся наблюдения. Нельзя сказать, что какая-то ситуация сверхъестественная. Грипп сколько лет с нами, он не потерял способность протекать в тяжелой форме, — говорит эксперт.

Ковид протекает типично. Но летальные исходы у взрослых до сих пор встречаются, хоть их не так много, как в пандемию. Елена Мескина, инфекционист

Как отмечает эксперт лабораторной диагностики и организатор здравоохранения Александр Соловьев, симптомы нового штамма ковида легко спутать с симптомами других заболеваний. Сейчас инфекция вовсю бушует в Польше.

