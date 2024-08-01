НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+27°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+27°

небольшая облачность, без осадков

ощущается как +27

3 м/c,

ю-в.

 745мм 48%
Подробнее
5 Пробки
USD 86,11
EUR 93,51
Рабовладельцы из Татарска
Снизились цены на новые авто
Две башни вместо ЦУМа
Новосибирск ведет соцсети
«Танец тьмы» из Японии
Где учатся отличники
5 продуктов при изжоге
Плохое зрение — бич 21 века
НГС в Telegram
Разоблачили мифы об имплантах
Здоровье Всё о коронавирусе эксперт «Знобило так, что всё тело трясло». Россияне жалуются на мощный вирус, который накрывает регионы

«Знобило так, что всё тело трясло». Россияне жалуются на мощный вирус, который накрывает регионы

А врачи рассказали, с какими инфекциями сейчас к ним обращаются люди

3 492
12 комментариев
Москвичи пожаловались на вирус, который ходит по столице

Несмотря на то, что сезон простуд обычно приходится на осень и зиму, летом тоже можно слечь с температурой. Только за последнюю неделю заболеваемость коронавирусом увеличилась в России на 14%, сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Причем рост числа заболевших отмечен сразу в 49 регионах. При этом заболевшие отмечают, что в этот раз накрывшая города инфекция сопровождается нетипичными для ковида симптомами. МSK1.RU публикует рассказы заболевших и комментарии врачей.

Начиналось всё с першения в горле

— Начиналось всё с банального першения в горле. Думал, прополощу и пройдет. Но на второй день стало больно глотать. А потом появились температура и насморк. В конце концов боль в горле трансформировалась в сильный лающий кашель. Только совсем недавно появилась мокрота. И запахи все исчезли, — рассказывает MSK1.RU Александр.

О похожих симптомах также сообщил другой читатель.

— Всё началось с небольшой боли в горле, начал прыскать и всё как обычно. Горло першило два дня, всё сопровождалось легким ознобом, слабостью и небольшим кашлем. На третий день стали пропадать запахи, и это при том, что насморка у меня не было, — делится Андрей.

В итоге на четвертый день болезни знобило так, что всё тело трясло. Появилась температура — градусник показал 38,3.

— После этого стало гораздо лучше, но запахи до сих пор не вернулись полностью. Кашель почти прошел, но состояние всё равно далекое от идеала. На четвертый день болезни заразил жену, у нее почти всё так же, единственное — запахи она чувствует, — говорит Андрей.

Все отмечают, что начиналась болезнь с першения в горле, как при ковиде

Мигрень, светобоязнь и рвота

Заболевшие говорят, что у них появились нетипичные для простудных болезней симптомы.

— С вечера и всю ночь болела голова. К этому добавилась еще и тошнота. Мне удалось поспать, но сон прерывался приступами рвоты. И так продолжалось до самого утра. Появилась светобоязнь. Поесть нормально не могу, потому что сразу начинает тошнить, — говорит Роман.

Также среди симптомов некоторые называют мигрень.

— Проснулась и почувствовала себя очень уставшей с утра. Ощущение, будто вообще не спала. При этом вечером была страшная мигрень. Я лежала и думала, что умру от разрыва головы. Боль была настолько сильной, что уже физически мутило. Ни есть, ни пить я не могла, — рассказывает читательница MSK1.RU Вероника.

А что говорят эксперты?

По словам инфекциониста Елены Мескиной, летом пациенты чаще всего обращаются с кишечными инфекциями, клещевым боррелиозом и гепатитом А. Тем не менее даже в теплое время года есть риск «загреметь» в больницу с ковидом или гриппом.

— Летом респираторные инфекции тоже встречаются. COVID-19 встречается в любое время года, и так с 2020-го. Вирус развивается, за новыми штаммами ведутся наблюдения. Нельзя сказать, что какая-то ситуация сверхъестественная. Грипп сколько лет с нами, он не потерял способность протекать в тяжелой форме, — говорит эксперт.

Ковид протекает типично. Но летальные исходы у взрослых до сих пор встречаются, хоть их не так много, как в пандемию.

Как отмечает эксперт лабораторной диагностики и организатор здравоохранения Александр Соловьев, симптомы нового штамма ковида легко спутать с симптомами других заболеваний. Сейчас инфекция вовсю бушует в Польше.

— Основные симптомы COVID-19 сейчас — лихорадка, боль в горле, конъюнктивит и кашель. При этом пневмонии встречаются редко. Достаточно часто начало заболевания сопровождается симптомами поражения ЖКТ: диареей, рвотой, болью в животе. При таких клинических проявлениях COVID-19 легко спутать с пищевым отравлением, — говорит эксперт.

Ранее мы подробно рассказывали, какие симптомы у нового штамма коронавируса и чем он отличается от предыдущих вариантов COVID-19.

ПО ТЕМЕ
Заболевание Ковид Симптомы Кашель Мигрень Озноб Новый штамм коронавируса
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY3
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
12
Вoван щербатый
1 августа 2024, 15:05
Хорошо, что ВОЗ теперь нам не указ. Так бы бигфарма опять всем маски надела и вакцинацию вернула
я111я
1 августа 2024, 14:16
Олимпийские триатлонисты страдают после заплыва в Сене, у них тошнота и рвота. Екатерина Шабалина, представляющая Казахстан, рассказала, что ее словно "ударило по голове" во время заплыва. "Я захлебнулась водой, после чего меня тошнило до конца плавания. И меня вырвало после первого круга велоэтапа", - рассказала спортсменка. В финале мужских индивидуальных соревнований Тайлера Миславчука из Канады вырвало в прямом эфире. Триатлонист признался, что его "рвало десять раз".
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Машина сыплется, менять не на что»: журналист — об отсутствии выбора для «бюджетных» автомобилистов
Артём Краснов
Редактор раздела «Авто»
Мнение
Увез бабушку в госпиталь и продал квартиру. Три истории о том, как собственники теряли жилье
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
«Мы ж человеки, а не роботы!»: воспитатель в детском саду — о работе в две смены за 24 тысячи в месяц
Анонимное мнение
Мнение
«Хорошо, хоть небо не в клеточку»: журналистка НГС — о бесконечных заборах, которые мешают ходить и уродуют город
Настасья Медведева
Журналист
Мнение
Еду выдают по талонам, на улицах просят аспирин. Россиянка отдохнула на Кубе — как там живут
Анастасия Малышкина
Журналист 72.RU
Рекомендуем
Знакомства

Alim,37

Александр,59

Олег,62

Ник,46

Валерий,57

Sergey154,37

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Дрова сосновые (горбыль) с доставкой самосвалом

800 ₽

Дрова березовые (колотые)

2 000 ₽

Добавить объявление