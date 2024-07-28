Правда и ложь о фейсфитнесе. Эти четыре упражнения сохранят молодость лица и уберут второй подбородок

С кожей лица нужно быть предельно осторожным Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











Многие дамы так хотят сохранить молодость и красоту, что прибегают к самым разным методам. Один из них — фейсфитнес, специальные упражнения для лица. В соцсетях эти тренировки активно продвигают в массы, даже продают курсы, обучающие им, но не все так однозначно. Врачи считают, что с помощью подобной гимнастики помолодеть не получится, а вот навредить красоте — запросто. NGS24.RU выслушал мнения фейстренера, врачей-косметологов, пластического хирурга и массажиста с медицинским образованием и узнал, есть ли польза от фейсфитнеса.

Снимаем напряжение и не переусердствуем

Янина Свирида занимается фейстфитнесом более пяти лет и помогает постичь его азы другим, продавая соответствующие курсы.

По ее мнению, главное в фейсфитнесе — снять напряжение. Тренер советует начинать заниматься сразу, как только появились морщины.

— Фейсфитнес — это тренировка для мышц лица, основная задача — снять напряжение, где есть гипертонус, и вернуть тонус при его отсутствии. Но, как показывает практика, чаще всего наше лицо излишне напряжено, поэтому важно снять напряжение, именно оно — главный враг, и помогает морщинам углубляться, лицу — стекать, коже — становиться серой и тусклой, — рассказывает фейсфитнес-тренер. — Работать для мышцы — это сжиматься (сокращаться) и расслабляться (возврат в состояние покоя). Чаще всего мышцы сжаты, и тонус одних приводит к дисбалансу других, в каком бы положении ни находилось лицо. Тело запоминает это состояние, и мозг уже не посылает сигналы «расслабься».

Первые тренировки могут быть длительностью от 15 до 20 минут, со временем и по желанию их продолжительность можно увеличить, отмечает фейстренер.

— Мой опыт говорит: чем сложнее мозгу осознать новое действие, тем дольше будет адаптация. Начинайте с 15–20 мин, выбрав некий актуальный для себя набор упражнений, тогда запомнить и довести до автоматизма будет легче, а значит, и развить привычку, — поясняет Янина Свирида.

Первая тренировка может быть 15–20 минут Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











По наблюдениям Янины Свириды, самая частая ошибка новичков — надежда на быстрый результат. При этом, если переусердствовать, можно нанести себе вред.



— Все хотят исправить лицо быстро: раскатать морщины, убрать второй подбородок, уменьшить щеки. «Вот сделаю тренировку, у-у-ух, стану красивая», — думают они. Лицу же нужно больше времени, чем телу, потому что мышцы устроены иначе. Чем легче осознать это, тем быстрее придет результат, — объясняет фейстренер. — Перетренировать мышцы — самое неприятное, что может случиться. И есть нюанс: сам себе редко кто делает глубоко, чаще очень поверхностно.

Еще поклонники фейсфитнеса используют разного рода ролики и так называемые скребки гуаша — это зачастую керамические массажеры, которые можно найти почти в любом магазине по уходу за собой. Янина Свирида считает, что они тоже имеют место.



— Если делать регулярно, то будет результат, — уверена фейстренер.



Вместе с фейстренерами, которые активно продвигают свои услуги и курсы в соцсетях, активизировались в хорошем смысле этого слова косметологи, которые опровергают пользу фейсфитнеса. По их мнению, упражнения для лица помогают не всем, а только тем, у кого хорошая генетика.



— Существуют разные типы старения кожи, с этим мы действительно ничего не можем сделать, — говорит Янина Свирида. — Экологично не критиковать тот или иной метод, пропагандируя свою правду, а совмещать. Массаж лица полезен перед уколами красоты, так и уколы красоты будут хороши тем, кому надо быстро.

Улыбаемся и ничего не трогаем

По мнению врача-косметолога Натальи Стадухиной, фейсфитнес имеет ровно противоположный эффект.

— Фейсфитнес стимулирует те самые мышцы, которые и без него придут в тонус, — поясняет косметолог. — Если им заниматься неправильно, несистемно и без специальных знаний о том, какие мышцы нужно стимулировать, а какие — нет, то тогда мы можем добиться просто повышенного тонуса мышц. Особенность мышц на лице в том, что они прикрепляются напрямую к коже. Когда мышца в тонусе, она тянет за собой кожу. Если мы стимулируем мышцы на лице, то кожа начинает сильнее натягиваться и создавать дополнительные складки.

Наталья Стадухина поделилась одним лайфхаком: по ее словам, единственная мышца, которую стоит стимулировать, — это скуловая.

— Ее можно тренировать, когда мы улыбаемся. Чем чаще мы улыбаемся, тем сильнее активизируем скуловую мышцу, она находится в центральной части лица. И вот тогда, когда она находится в тонусе, она создает красивые округлые щечки. Поэтому эту мышцу стоит тренировать. Просто чаще улыбайтесь, — советует косметолог.

Улыбайтесь, и будет вам счастье Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











В этом вопросе ее поддерживает коллега, еще один косметолог, Алена Храменкова. Остальные мышцы врач также не рекомендует трогать.

— Когда ты молод, кожа эластична, подвижна по отношению к более глубоким тканям, которые находятся под ней, гимнастика дает хороший цвет лицу, помогает снять отеки, — рассказывает Алена Храменкова. — Когда я смотрела соцсети учителей по фейсфитнесу, то не видела никого старше 50 лет. Почему? Потому что когда кожа становится более возрастной, в ней есть, как и во всём организме, дефициты. После длительной нагрузки на мышечный аппарат лица кожа, наоборот, собирается в складки. Чем больше вы пытаетесь натренировать свои мышцы, тем больше вы получаете на коже заломов, то есть морщин.

Алена Храменкова уточняет: если склонны к отекам, можно прибегнуть к помощи фейсфитнеса. Но здесь есть очень важный нюанс.

— Можно гладить кожу по линиям нерастяжения. На лице много мимических мышц. Они, в отличие от скелетных, крепятся одним концом к коже, а другим концом к кости. Когда вы сокращаете мышцу, вы сокращаете и кожу, и получаете залом или морщину, — поясняет косметолог. — Используйте шейно-воротниковую зону для улучшения кровообращения. Эти мышцы должны быть натренированы, чтобы была осанка, которая дает хорошее кровообращение лицу и уменьшение застоев.

Лучше тренировать шейно-воротниковую зону Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











Если мышца все-таки достигла гипертонуса, в этом случае косметологи используют нейропротеины. Самый известный — это ботокс.



— В гипертрофированную, накачанную мышцу вводится небольшой объем препарата, который заставляет ее расслабиться. Мышца не так активно тянет кожу, и складка на коже расправляется. Временно, на четыре-шесть месяцев, и кожа при этом выглядит гладкой. Межбровная складка разглаживается, лицо не выглядит суровым, напряженным, наоборот, оно расслабленное и максимально привлекательное, презентабельное, — рассказывает косметолог Наталья Стадухина.

Об омоложении не может быть и речи

Врач-пластический хирург, ринохирург, специалист по омолаживающей хирургии лица и шеи и ринопластике Татьяна Савченко, в свою очередь, советует рассматривать фейсфитнес только как метод для борьбы с отеками.

— Если пациенты практикуют только работу с мышцами лица, стимулируя их силу, они приводят мышцы в повышенный тонус, что абсолютно не физиологично, — поясняет пластический хирург. — Единственное, в чем фейсфитнес может быть эффективен, — это в уменьшении отечности за счет улучшения лимфооттока обрабатываемой зоны лица. Но с омоложением здесь ничего общего нет.

Фейсфитнес не поможет омолодиться Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











В остальных случаях, если беспокоит внешний вид, по мнению Татьяны Савченко, нужно прибегать к помощи квалифицированных специалистов.



— Мы живем в прекрасное время, когда под каждую жалобу, эстетическую проблему есть решение. Не назначайте себе процедуры и операции, приходите к квалифицированным специалистам, которые будут оценивать не морщину или складку, а вас в целом, учитывая ваши соматические заболевания, образ жизни, финансовые возможности. Именно тогда и случается полнейшее доверие и дружба на долгие годы, — уверена пластический хирург.

Татьяна Савченко добавляет, что в области омолаживающей косметологии и эстетической хирургии есть большое количество методов по сохранению молодости. Например, если мы говорим о качестве кожи — тонус, рельеф, цвет, — то здесь, по словам врача, эффективны процедуры биоревитализации, биорепарации, стимулирование образования коллагена. Если пациент имеет жалобы на наличие морщин, потерю объема тканей — например, в области средней трети лица, губ, подбородка, нечеткий овал лица, — то, продолжает Татьяна Савченко, здесь эффективны такие процедуры, как ботулинотерапия, объемное моделирование, нитевой лифтинг.

Купероз там, где его не должно быть

Массажист с медицинским образованием Анна Лаврик рассказывает, что ей приходилось сталкиваться с последствиями некачественно сделанного массажа лица.



— Я не могу сказать, что любой массаж — это прекрасная альтернатива фейсфитнесу. Тут такая же картина: разнятся методы, подходы и эффективность. Достаточно школ массажа учат малополезным или откровенно повреждающим методикам. В своей практике я сталкивалась с последствиями жесткого массажа лица, от которого остался купероз даже в тех местах, где ему быть несвойственно, — говорит специалист.



Анна Лаврик отмечает, что в фейсфитнесе действительно есть полезные техники. Например, упражнения для шеи и верхней части спины.



— Если они правильно выполняются, хорошо помогают улучшить вид лица. Например, у меня есть мастер-класс по естественным методам омоложения, и там я даю техники на расслабление грудинно-ключично-сосцевидной мышцы и горизонтальной части трапеции через упражнения из пилатеса и МФР. Показываю, как тренировать диафрагму. Всё это напрямую влияет на красоту лица.

Многие относят такие упражнения к фейсфитнесу, чтобы легко объяснить потенциальным клиентам, что предлагаешь. Но я их так не называю. Возможно потому, что непосредственно для лица даю больше техник самомассажа, а не упражнений. Если ты новичок, всё это будет эффективным и безопасным для самостоятельного выполнения, — объясняет массажист.

Также, продолжает Анна Лаврик, есть и не вполне полезные или не подходящие конкретному человеку способы, которые могут сделать хуже.

— Мышцы лица и тела по-разному связаны с кожей. Первые — более тесно. Их можно сравнить с резинкой, на которую пришита ткань. Если мышца в тонусе, то и кожа над ней гладкая. Если мышца в гипертонусе, она, как сжатая резинка, заставляет поверхностные ткани собираться в морщины и заломы, которые с течением времени углубляются. Если такую мышцу нагрузить упражнением, она может уйти в еще больший тонус, и эстетический дефект усилится. Ее нужно разгружать и растягивать, — объясняет специалист.

Еще один из новомодных видов массажа, который якобы помогает омолодиться, — баночный. Однако, по мнению Анны Лаврик, он не сделает лицо красивее.

— Одна из видных деятелей в области омоложения призывает работать специальными банками по всему лицу. Я с этим не согласна. Регулярная работа банками в области скулы сильно уменьшает подкожно-жировую клетчатку в этой области и делает лицо более плоским. Я считаю, что это неэстетично, поэтому работаю банкой так, чтобы сохранять жирочек под кожей там, где он нужен для красоты, — объясняет свою позицию массажист. — Слишком интенсивные упражнения могут заставить слой подкожно-жировой клетчатки истончиться и привести к так называемой «скелетизации лица».

Анна Лаврик отмечает, что нужно следить за красотой не только лица, но и тела, а еще — заниматься ментальным здоровьем, если с ним есть проблемы.

— Лицо у нас не существует отдельно от тела. Нужна забота и о нем. Правильные физические упражнения отражаются на лице положительным образом, — говорит массажист. — Не стоит забывать и о том, что мышцы лица отвечают за мимику. А та связана с выражением эмоций. Наличие в жизни работающей психотерапии тоже помогает поддерживать лицо более молодым и красивым.

Важно заниматься не только лицом, но и телом Источник: Артем Ленц / NGS24.RU











Второй подбородок, прочь!

Если вы все-таки хотите ввести фейсфитнес в свою жизнь, то Янина Свирида предлагает парочку упражнений, которые может повторить любой без вреда для себя.

Упражнения против межбровной морщины



Вариант № 1



Указательные пальцы поставить в область начала бровей от носа, чуть-чуть придавить к кости, и медленными движениями — левая рука в левую сторону, правая рука в правую сторону — растягиваем мышцу. Не надо уходить в таком положении сильно далеко, потому что мышца гордецов находится практически в области треугольничка между левой и правой бровью и началом носа.



Вариант № 2



Из указательного пальца делаем крючок — сгибаем первую-вторую фалангу — и ставим первой фалангой на основание брови, и снова растягиваем бровь, двигаясь от носа к уголку глаза. Таким образом мы стараемся растянуть кожу вместе с мышцей. Можно сделать 5–10 раз.



Упражнение «Острый язык» против второго подбородка



Вариант № 1



Спина ровно, голова прямо, подбородок направлен вперед, то есть угол 90 градусов, насколько это возможно. Открываем рот, высовываем язык и тянемся им вперед, как будто хотим достать до кончика носа — можно положить руку на подбородок и почувствовать, как мышцы начинают растягиваться. Зафиксироваться в этом положении на восемь секунд, вернуться в исходное положение.

Вариант № 2



Спина ровно, голова прямо, подбородок направлен вперед, то есть угол 90 градусов, насколько это возможно. Открываем рот, высовываем язык и тянемся им вниз, максимально стараясь касаться подбородка. Также фиксируем на восемь секунд.

Вариант № 3



Спина ровно, голова прямо, подбородок направлен вперед, то есть угол 90 градусов, насколько это возможно.

Открываем рот, полностью высовываем язык, поднимаем его кончик немножко наверх. Также фиксируемся на восемь секунд.

Сделать пять подходов, после каждого — пятисекундный отдых.



Упражнение «Ау» также против второго подбородка



Садимся ровно, плечи ровно, руку кладем на основание шеи — туда, где находятся ключицы. Голову не запрокидываем сильно, чтобы не испытывать дискомфорт. Просто немножко поднимаем подбородок наверх. Далее вытягиваем губы трубочкой и беззвучно произносим букву «у». Таким образом, у нас начинают натягиваться шея и зона подбородка. Задерживаемся на три секунды. Затем расслабляем губы и как будто хотим произнести букву «а». Таким образом, у нас мышцы растягиваются в другом направлении. Очень важно не перенапрягаться — никаких резких и слишком интенсивных движений.

Упражнение «Наливное яблоко» для щек

