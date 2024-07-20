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Здоровье «Живите, как хотите!» Из аптек пропали популярные глазные капли от аллергии

«Живите, как хотите!» Из аптек пропали популярные глазные капли от аллергии

Пациенты жалуются, что их аналоги стоят в 3–5 раз больше

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2 комментария
Аналоги стоят на порядок дороже

Из российских аптек пропал противоаллергический препарат «Кромицил». Глазных капель нет ни в одной крупной аптечной сети. На их пропажу жалуются жители многих российских городов. Пациенты покупали эти капли вместо «Лекролина» — аналогичного популярного средства, которое исчезло с прилавков в мае этого года.

«Кромицил» — глазные капли, которые выписывают аллергикам при раздражении слизистой оболочки глаз. Их производит российская фармацевтическая компания Solopharm. Последняя цена продажи препарата — 80–90 рублей.

— Не могу найти «Кромицил» ни в одной аптеке. Весной еще можно было кое-где найти, а сейчас нет. Изначально покупала «Лекролин», но в апреле–мае он перестал продаваться, и врач выписала аналог. В итоге ни того, ни другого — живите, как хотите! — пожаловалась читательница MSK1.RU Анна.

«Кромицила» действительно нет ни в одной из крупных аптечных сетей — ни в «Ригле», ни в «36,6», ни в «Горздраве». О причинах пропажи капель компаниям неизвестно.

— «Кромицила» нет ни в одной аптеке. Никакой информации по этому поводу не вижу, — сказал MSK1.RU оператор горячей линии аптеки «Горздрав».

— Нет в наличии ни в «36,6», ни в «Горздраве». Они были, но закончились. Я думаю, что поставки будут. Вы прозванивайте аптеку, уточняйте информацию, — порекомендовали нам на горячей линии «36,6».

Нет капель и в «Планете Здоровья»

На отсутствие препарата жалуются жители разных городов.

— Живу в Калуге. В апреле выписали мне капли «Лекролин». Их не было нигде уже. Нашла аналог — «Кромицил». Сейчас июль, нет ни в одной из аптек города этого препарата, — рассказала MSK1.RU Наталия.

— Сейчас, в самый разгар сезонной аллергии, люди лишены возможности купить препараты от аллергии на основе Кромоглициевой кислоты по бюджетной стоимости 80–100 руб. Цена глазных капель от аллергии с другими действующими веществами — от 500 рублей и выше. Связывалась со многими сетевыми аптеками города и спрашивала, когда появится интересующий препарат в городе. Сотрудники всех аптек сообщают: «К сожалению, в ближайшее время поставок данного товара не ожидается», — сообщила Софья.

Аналоги «Кромицила» — капли «Олоридин», «Визаллергол», «Олапасан» и другие действительно стоят на порядок дороже — от 300 до 500 рублей.

В мае этого года в пресс-службе Росздравнадзора сообщили, что российский рынок полностью обеспечен препаратом «Кромицил». По данным ведомства, он стабильно производится и вводится в гражданский оборот.

— Только за 4 месяца 2024 года было введено в гражданский оборот более 160 тысяч упаковок (за весь 2023 год — более 500 тысяч упаковок). По состоянию на 02.05.2024 на аптечных полках лежит порядка 120 тысяч упаковок препарата. Судя по всему, за да месяца ситуация сильно изменилась.

За последние несколько месяцев из российских аптек исчезли три инсулиновых препарата, которые широко применялись пациентами с диабетом. Вместе с врачами MSK1.RU попытался разобраться, почему диабетикам ограничивают доступ к инсулину, можно ли заменить один препарат на другой и что будет дальше.

По словам фармакологов, сейчас российский фармацевтический рынок на 90% зависит от зарубежных фармсубстанций. Создать новые лекарства компании не могут из-за недостаточной поддержки властей. Тем временем с прилавков аптек регулярно пропадают важные препараты. MSK1.RU узнал у экспертов, с чем это связано.

ПО ТЕМЕ
Пропал препарат Аллергия Капли для глаз Дефицит лекарств Фармацевтика
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Комментарии
2
Unclе Sam
20 июля 2024, 09:16
Ну а шо вы хатели? 10 лет импортозамещения не прошли даром! Все летаем мс-21 )))
Гость
20 июля 2024, 09:05
Пропали капли от аллергии. Скоро начнут жаловаться, что пропали таблетки от головы.
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