НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+31°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+31°

небольшая облачность, без осадков

ощущается как +33

1 м/c,

южн.

 746мм 46%
Подробнее
6 Пробки
USD 87,81
EUR 94,11

СРОЧНО

Мальчик споткнулся об упавшее дерево и сломал руку

Как получить iPhone 15
Экоквест по заповедникам
Суд над подпольными банкирами
Батл Сибири и Урала
Делят активы застройщика 90-х
Все чек-апы за отпуск
Ринулись в Китай
Последние квартиры в ипотеку
Опасная замена сахару
НГС в Telegram
Здоровье На Новосибирск обрушится магнитная буря — когда ее ждать

На Новосибирск обрушится магнитная буря — когда ее ждать

Изменения в магнитосфере ожидаются в ближайшие дни

1 199
9 комментариев
Буря достигнет уровня G1

В Новосибирске в ближайшие дни прогнозируется магнитная буря. По информации лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, она накроет город в субботу, 29 июня.

На сайте лаборатории сказано, что изменения в магнитосфере ожидаются утром. Так, магнитная буря начнется в Новосибирске после 03:00 продлится примерно до 10:00 часов. В спокойное состояние магнитосфера вернется после 12:00 часов. Буря достигнет уровня G1 — она считается слабой.

Изменения в магнитосфере прогнозируются 29 июня

Как объяснял доктор физико-математических наук и профессор РАН Сергей Богачев, магнитные бури — это колебания магнитного поля Земли, которые вызывают удары от солнечных вспышек.

Астрономическое явление может влиять на человека. По информации заведующей терапевтическим отделением клиники ЦСМ «Здравица» Елены Обут, риски есть для тех людей, которые страдают хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями. Бури также могут воздействовать на метеозависимых, людей с психоэмоциональными расстройствами, хроническими бронхо-легочными заболеваниями.

— Магнитная буря прежде всего влияет на сосудистую систему. И может меняться тонус сосудов, может в некоторой степени замедляться кровоток, и это может способствовать склонности к тромбообразованию. Нарушается доставка кислорода с кровотоком, и органы и ткани могут испытывать кислородное голодание, — уточняла Елена Обут.

Иногда магнитные бури могут сопровождать полярные сияния. В 2024 году жители Новосибирской области несколько раз наблюдали красочное явление, сияния были видны в марте и мае.

ПО ТЕМЕ
Магнитная буря Метеозависимость Солнце Новосибирск
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
9
Noname13
27 июня 2024, 17:10
Нужно в такие дни делать официальный оплачиваемый выходной день, чтобы люди сидели по домам и отдыхали, затем глядишь и добрее стали.
Barmaleя
27 июня 2024, 17:30
"...людей с психоэмоциональными расстройствами, хроническими бронхо-легочными заболеваниями". Ну всё. Капец. А я такая красивая.
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Начали требовать, чтобы я отвернулась»: сибирячка заступилась за пенсионерку перед цыганами — ее за это вытолкали из автобуса
Ксения Владимирская
Мнение
«Это страшный сон»: россиянин откровенно рассказал о плюсах и минусах отдыха в Турции
Егор Лешкин
Путешественник
Мнение
«Я честно пыталась»: журналистка НГС попробовала добраться до аэропорта без такси — что из этого вышло
Настасья Медведева
Журналист
Мнение
Возвращение Жанны Фриске и Билан на зеркальной ладони: сибирячка побывала на премии МУЗ-ТВ — впечатления из партера со звёздами
Екатерина Родченко
Мнение
«Люди считают себя объектами потребления»: почему мужчины изменяют и не хотят жениться — мнение психотерапевта
Игорь Лях
Врач-психотерапевт
Рекомендуем
Знакомства

Алексей Потапов,  37

Incognito,  21

Анна,  43

Костя,  31

Vitaliy,  49

Сергей,  42

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Дрова сосновые (горбыль) с доставкой самосвалом

800 ₽

Добавить объявление