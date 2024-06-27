На Новосибирск обрушится магнитная буря — когда ее ждать

Буря достигнет уровня G1 Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске в ближайшие дни прогнозируется магнитная буря. По информации лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, она накроет город в субботу, 29 июня.



На сайте лаборатории сказано, что изменения в магнитосфере ожидаются утром. Так, магнитная буря начнется в Новосибирске после 03:00 продлится примерно до 10:00 часов. В спокойное состояние магнитосфера вернется после 12:00 часов. Буря достигнет уровня G1 — она считается слабой.

Изменения в магнитосфере прогнозируются 29 июня Источник: xras.ru











Как объяснял доктор физико-математических наук и профессор РАН Сергей Богачев, магнитные бури — это колебания магнитного поля Земли, которые вызывают удары от солнечных вспышек.



Астрономическое явление может влиять на человека. По информации заведующей терапевтическим отделением клиники ЦСМ «Здравица» Елены Обут, риски есть для тех людей, которые страдают хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями. Бури также могут воздействовать на метеозависимых, людей с психоэмоциональными расстройствами, хроническими бронхо-легочными заболеваниями.



— Магнитная буря прежде всего влияет на сосудистую систему. И может меняться тонус сосудов, может в некоторой степени замедляться кровоток, и это может способствовать склонности к тромбообразованию. Нарушается доставка кислорода с кровотоком, и органы и ткани могут испытывать кислородное голодание, — уточняла Елена Обут.

