Это поможет похудеть? Врачи рассказали, реально ли работают кремы, скрабы и обертывания для снижения веса

Врачи рассказали, помогают ли обертывания, скрабы и кремы скинуть лишние килограммы Источник: Дарья Селенская / Городские порталы











Лето вечно поднимает важный вопрос похудения: хочется сбросить лишние килограммы быстро и эффективно, а еще желательно без диет и спорта. Что ж, 100% понимания, 0% осуждения! Многие пытаются снизить вес с помощью кремов, скрабов и обертываний. Наши коллеги из E1.RU решили узнать у врачей, действительно ли можно похудеть, если каждый день мазаться средствами и обматываться пищевой пленкой. Их ответы — в этом материале.

Полезны ли кремы и скрабы

— Кремы и скрабы для похудения и от целлюлита содержат, как правило, кофеин, масла и разогревающие компоненты, усиливающие кровообращение в тканях и лимфодренаж, — рассказала дерматолог, косметолог, заведующая косметологической клиникой «Новой больницы» (Екатеринбург) Елена Казаринова. — Эти средства хорошо сочетать с самомассажем. Для лучшего результата такие процедуры нужно проводить дома или в бане еженедельно. Учтите, что их нельзя делать при кожных высыпаниях, склонности к аллергическим реакциям и нарушениях кожного покрова (царапинах, синяках. — Прим. ред.)

Лимфа — жидкость, которая течет по организму и очищает клетки, питает их необходимыми веществами, служит фильтром, в котором все токсины обезвреживаются. Ежедневно в теле человека циркулирует от 1,5 до 3 литров лимфы. Она состоит из плазмы (органические и минеральные вещества, вода) и форменных элементов (лейкоциты, тромбоциты).



Лимфодренаж — метод воздействия на организм, с помощью которого из межклеточного пространства вывозится лишняя жидкость, затем лимфа равномерно распределяется в организме.

Дерматолог объяснила, что эффект от процедур выше, если проводить их в бане, потому что кожа распарена: компоненты проникают глубже, усиливается кровоток и дренаж жидкости. Еще один важный совет: сделайте самомассаж после нанесения средств — это поможет разогнать кровь и улучшит результат. Если вы нанесете крем или скраб и сядете ждать чуда — оно не случится, вместо этого просто увлажнится кожа.



Обертывание: мнение терапевта

Терапевт и нутрициолог Анастасия Курова считает, что обертывание имеет больше косметический эффект и результаты быстро уходят, если не продолжать процедуры.

— Обертывание временно уменьшает объемы за счет улучшения кровотока и выведения излишков воды из организма через кожу, — рассказала терапевт. — Если делать процедуру на постоянной основе, вы будете регулярно отмечать локальное улучшение качества кожи. На организм в целом обертывание не влияет, поэтому большого, так называемого системного эффекта, от этих средств ждать не стоит.

Самыми эффективными методами коррекции фигуры по-прежнему являются питание и физическая активность. Анастасия Курова, терапевт и нутрициолог

Горячее обертывание

Эндокринолог, главный врач «Гранд Клиник» (Екатеринбург) Наталья Севастьянова уверена, что горячее обертывание может помочь при стимуляции уменьшения жировых клеток.

— Это происходит за счет улучшения микроциркуляции в зоне воздействия, то есть через разогревание мы ускоряем местный обмен веществ, побуждаем клетки работать эффективнее, — пояснила врач. — До них быстрее доставляются кислород и другие биологически активные вещества, выводятся продукты распада. Получается, что мы просто внешне помогаем клетке чуть лучше работать. Если упростить, разогреванием мы имитируем воспалительный процесс, и организм направляет все свои ресурсы на место воспаления. Именно за счет этого происходит стимуляция уменьшения жировых клеток.

Холодное обертывание

— Холодное обертывание больше поможет для усиления венозного и лимфооттока, — рассказала Наталья Севастьянова. — Суть этого воздействия в том, что холод оказывает сосудосуживающий и легкий обезболивающий эффект. Механически сузившиеся сосуды ускоряют движение жидкости внутри, а легкое обезболивание снимает ощущение тяжести. Этот же эффект работает и в средствах раздражающего действия с ощущениями жжения и пощипывания.

Пилинги

Эндокринолог рассказала, что пилинги помогают уплотнить кожу, поэтому неровности от увеличенных жировых клеток, которые образуются изнутри, становятся не такими заметными.

— Проводили исследования: пилинги с ретинолами в составе показали реальную эффективность по сравнению с теми, в которых содержатся кофеин, теобромин, теофиллин, — поделилась Наталья Севастьянова.

Что, по мнению врача, важно учесть заранее:



обязательно читайте инструкцию. Каждый производитель заранее всё проверил и предусмотрел, он знает, как эффективно и безопасно использовать средство;



заранее проверьте кожу на аллергическую реакцию. Как это сделать: нанесите немного средства на внутреннюю поверхность локтевого сгиба, выдержите время по инструкции, смойте и понаблюдайте за реакцией в течение суток. Если место нанесения покраснеет или появится зуд, средство лучше не использовать;



если инструкцией не предусмотрено обертывание пленкой, применять ее не следует.

— Пленка обеспечивает плотное прилегание средства к коже, увеличивает поверхность воздействия, и, если температура под пленкой повышается, возможна дополнительная потеря жидкости, — объяснила врач. — Но если это не прописано в инструкции, вы можете себе навредить. Если игнорировать аллергические реакции или наносить средства на раздраженную, поврежденную кожу — это усугубит воспаление. Последствия такого неправильного использования можно лечить потом несколько месяцев.

Обертывание с разными средствами может способствовать выводу жидкости из организма и улучшить качество кожи, но похудеть всё равно не поможет Источник: Екатерина Тычинина / 74.RU











Чем дороже, тем лучше?

— Важно помнить, что в экономсегменте большую часть стоимости составляет упаковка, а значит, реально активно действующих веществ там может или вовсе не быть, или быть по минимуму, — поделилась Наталья Севастьянова. — Отличие профессиональных средств, которыми пользуются врачи, в том, что там всегда указано процентное содержание действующего вещества. С повышением стоимости повышается шанс получить большее количество действующего вещества в его лучшей молекулярной форме.

Чем дороже производство, чем более дорогое сырье используется, тем дороже будет само средство. Наталья Севастьянова, эндокринолог

Специалист посоветовала смотреть на состав: обычно действующие вещества располагаются в порядке убывания количества. Например, часто в составе на первом месте вода, затем цетеариловый спирт, который используется как загуститель, — выводы о качестве напрашиваются сами. При этом то, что мы видим на лицевой стороне этикетки, в составе может быть на последнем месте.

Терапевт Анастасия Курова считает, что цена не всегда отражает качество, и тоже советует перед применением изучать состав и отзывы.

— Важно обращать внимание на состав, рекомендации специалистов и отзывы других покупателей. Сейчас много средств продается на маркетплейсах, но важно помнить, что там много некачественных товаров и подделок, поэтому я рекомендую покупать средства в точках их официальной реализации, — сказала эксперт.

Все врачи повторяют одно: средства для похудения могут быть только вспомогательным элементом. Без изменения образа жизни успеха не добиться.

Важно понимать, что без физнагрузок ничего не работает, всё должно быть в комплексе. Наталья Севастьянова, эндокринолог

Все средства — это лишь вспомогательный фактор, они могут улучшать качество кожи и немного ускорять результат. Все нагрузки на организм должны быть сбалансированы, главное — не вредить себе, тогда и риск отката будет существенно меньше. Что действительно должно поменяться в вас — это отношение к самим себе и своему здоровью, — заключила врач.

Желание быстро похудеть может провоцировать необдуманные поступки, так что будьте бережны к себе и не экспериментируйте с БАДами без назначений врача. Опасностей действительно много: так, недавно в препаратах для коррекции фигуры, продававшихся на маркетплейсах, нашли опасные вещества — они могут довести до инсульта.