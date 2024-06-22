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Здоровье «Может привести к смерти»: врач раскрыл нелицеприятную правду о вейпах

«Может привести к смерти»: врач раскрыл нелицеприятную правду о вейпах

Психотерапевт-нарколог дал советы, как бросить курить

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Врач рассказал о вреде вейпов

Вейпы, которые кажутся безопасными и так приятно пахнут, несут угрозу организму. Врач раскрыл редакции 76.RU неприятную правду об электронных сигаретах.

Никотинсодержащая продукция наносит такой же вред организму, как и табачные изделия.

— Принцип работы устройств — в нагревании жидкости и ее превращении в пар для выдыхания. Никотин никуда не девается, продолжая обрекать человека на наркотическую зависимость. Однако производители продолжают утверждать, что парение менее вредно, чем классическое курение. Ведь в простых сигаретах табак сгорает, выделяя канцерогены и химикаты, которые напрямую отправляются в легкие курильщика, а при парении такого нет. Но это мнение ошибочно. В составе жидкостей для вейпа, помимо других токсических веществ, присутствует никотин, а значит, все виды негативного воздействия этого вещества на организм человека присущи и им, — говорит психотерапевт Ярославской областной наркологической больницы Александр Гурин.

Кроме того, в вейпы, по словам врача, добавляют специальные растворители, чтобы смесь «правильно» испарялась — глицерин, пропиленгликоль, масляный раствор витамина E и другие.

— При нагревании эти химикаты должны превращаться в аэрозоль, однако часть попадает в легкие в виде капель и оседает там. Попадание масла в легкие очень опасно для здоровья и может привести к смерти. Когда человек вдыхает масло, легкие воспринимают его капли как инородный объект и выдают иммунный ответ. Он приводит к воспалению и опасному накоплению жидкости в легких, что в свою очередь приводит к так называемой липоидной пневмонии, — утверждает специалист.

По данным Александра Гурина, у переставших курить через 20 минут нормализуется частота сердечных сокращений, через 12 часов нормализуется уровень угарного газа в крови, через две недели начнет улучшаться функция легких, через месяц уменьшится кашель, через 5–15 лет риск инсульта станет таким же, как и у некурящих, а еще через 15 лет таким же, как у некурящих, станет и риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Как бросить курить: советы врача

  • установите дату выхода из зависимости;

  • расскажите об этом друзьям, семье и коллегам. Они могут поддержать вас;

  • важно, чтобы вы предвидели триггеры, запускающие потребность закурить. Удалите табачные изделия из зоны доступа.

ПО ТЕМЕ
Вейпы Вред Курение Электронные сигареты Никотин Табак
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