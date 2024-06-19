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Здоровье Вылечить сердце не давал рак кишечника: «сложного» пациента спасли новосибирские хирурги

Вылечить сердце не давал рак кишечника: «сложного» пациента спасли новосибирские хирурги

Врачам пришлось бороться сначала с одним заболеванием, чтобы перейти к лечению другого

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Рак обнаружили случайно

В Новосибирске хирурги клиники Мешалкина спасли пациента со сложным сочетанием диагнозов, мешавших лечить друг друга. Сначала врачам пришлось спасать мужчину от рака кишечника, а уже после заниматься лечением сердца.

— У пациента был инсульт, 3 инфаркта, операция на сердце, аритмия и гипертония максимального риска, сахарный диабет, а также повлияли последствия тяжелой автомобильной аварии, после которой передвигается на костылях. Когда в очередной раз «прихватило сердце», мужчину обследовали и обнаружили не только опасное ухудшение состояния миокарда, но и рак прямой кишки, — сообщили в клинике.

По словам медиков, так как сибиряк долго не обращался в больницу опухоль привела к кишечной непроходимости. Однако из-за расположения опухоли удалить ее полностью и сразу было невозможно, поэтому мужчине назначили курс химиотерапии.

Мужчина долго не обращался в больницу

Когда опухоль уменьшилась хирурги смогли выполнить операцию на новообразовании. Сибиряку предстояло продолжить профилактический курс химиотерапии, но вновь возникли проблемы с сердцем.

— Как только врачами было зафиксировано ухудшение сердечной деятельности, хирурги провели неотложную операцию на сердце. Кровоснабжение сердца значительно улучшилось, и это позволило завершить лечение онкопатологии в полном объеме, — пояснили в Мешалкина.

В итоге пациента выписали в стабильном состоянии. Борьба с опухолью прошла успешно, также врачам удалось снизить риск сердечно-сосудистых приступов.

Ранее в Новосибирске хирурги клиники Мешалкина удалили огромный тромб из ноги 64-летнего пациента. Как отметили в медицинском центре, образование было размером с грецкий орех.

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Хирурги Клиника Мешалкина Операция Новосибирск
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