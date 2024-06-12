Не только алкоголь и сигареты: в ВОЗ раскрыли, что убивает треть людей на планете

Ультра-обработанные продукты, алкоголь, табак и ископаемое топливо стало причиной 34% смертей во всем мире. Об этом заявили в Европейском бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
— Четыре продукта — табак, ультра-обработанные продукты, ископаемое топливо и алкоголь — являются причиной 19 миллионов смертей в год во всем мире, или 34% всех смертей, — сообщили в ВОЗ. Согласно их данным, 2,7 млн смертей в Европе связаны с этими факторами.
Ультра-обработанные продукты, как правило, готовы к употреблению. Они содержат в себе промышленные добавки, влияющие на вкус и фактуру. Главная их опасность в том, что люди едят их практически ежедневно. Например, это сладкие газированные напитки, фастфуд, сухие завтраки, чипсы, шоколад и даже мороженное. К ископаемому топливу относятся каменный уголь, нефть, горючий сланец, природный газ и его гидраты, торф и другие горючие минералы.
Другим опасным продуктом оказалась обычная соль. Ученые из Венского медицинского университета пришли к выводу, что у людей, которые часто солили готовую пищу и употребляли соленые закуски риск рака желудка повышался до 40%. Заменители сахара тоже могут навредить. Ежедневное, бесконтрольное употреблении нередко приводит к перееданию и прогрессии ожирения.