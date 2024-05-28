В России всего 200 врачей-сексологов: специалист рассказал, кто сегодня лечит проблемы интимного характера

Сексология не входит в перечень видов медицинской деятельности, для которой требуется лицензия Источник: Дмитрий Гладышев / Городские порталы











С расстройствами в сексуальной сфере может столкнуться каждый, но не каждый готов обратиться за помощью к специалисту. Причин этому несколько: нежелание делиться личной информацией, стремление решить деликатные проблемы самостоятельно с помощью интернета и некомпетентность сексологов. Последнее является актуальной проблемой — обилие секс-коучей и психологов-сексологов, предлагающих различные психологические практики и помощь, но не имеющих соответствующей медицинской, а то и психологической подготовки, становится всё больше.



Несмотря на наличие большого числа специалистов на рынке, получить квалифицированную сексологическую помощь в России сложно. Врач-сексолог Андрей Булах в материале наших коллег из MSK1.RU объясняет, почему так происходит и как можно улучшить ситуацию.

Востребована ли сексологическая помощь

Сексологическая помощь востребована в нашей стране. Мужчины обращаются за ней активнее, так как у них сексуальные расстройства проявляются в виде конкретных нарушений, из-за которых возникает сложность в реализации сексуальности — проблемы с эрекцией, эякуляцией и т. п.

У женщин всё несколько иначе — сексуальные расстройства не влияют на репродукцию и сексуальную жизнь, затрагивают лишь ее качество. Поэтому в случае выявления дискомфорта во время полового акта, который является наиболее распространенным нарушением, или проблемами с оргазмом женщина не считает, что ей требуется помощь. И это доказывает статистика — всего 30% от всего количества женщин, у которых есть проблемы, обращаются к сексологам.



— По данным личной статистики приемов за 24 года, в среднем за день ко мне обращается четыре пациента, а это 20 человек в неделю. Всего за год выход в среднем около 1000 человек, — рассказывает врач-сексолог Андрей Булах.

Сексолог Андрей Булах Источник: Константин Брусницын /предоставлено Андреем Булахом











Также есть категория людей, предпочитающих решать проблемы с помощью психологов-сексологов или контента в интернете. Поэтому можно предположить, что людей, нуждающихся в сексологической помощи, на самом деле много. И не все из них получат подходящую терапию.



Сексологи в дефиците

Врачей-сексологов, способных провести комплексную диагностику, учитывая как психологические, так и физиологические аспекты сексуальных расстройств, крайне мало. По данным исследования Профессионального объединения врачей-сексологов, по всей стране работает примерно 200 специалистов, имеющих соответствующее образование и опыт медицинской практики.

Официальной статистики Росстата по врачам-сексологам нет, что создает сложности при поиске специалиста. «Услуги» сексолога, как правило, предлагают психиатры, урологи и другие врачи, которые прошли курсы повышения квалификации, но не имеют полного образования по сексологии. Поэтому нет гарантий, что они назначат эффективную терапию и учтут не только психологический, но и органический фактор проблемы.



Усугубляет проблему дефицита врачей-сексологов и изменения в законодательстве. Сперва сексологию убрали из перечня видов медицинской деятельности, для которых требуется лицензия. Затем специализация «Сексолог» была временно исключена из списка специальностей, и до сентября 2025 года статус врачей-сексологов остается неопределенным . Всё это усложняет доступ к профессиональной помощи в области сексологии.



— Чтобы решить проблему дефицита квалифицированных сексологов и сделать помощь профессиональнее и доступнее, нужно обучать сексологии не только психиатров, но и других врачей — гинекологов и урологов. С этими докторами пациенты охотнее делятся проблемами и такие специалисты есть в каждом даже небольшом городе. Сюда же можно отнести неврологов и эндокринологов (последние до 2000 года могли осваивать специальность сексолога), — отметил Булах.



Кто работает на рынке сексологов

Чтобы получить бесплатную сексологическую помощь по ОМС, нужно отправиться в психоневрологический диспансер. Идея посещения ПНД многих пугает и отталкивает, из-за чего необходимость сексологической помощи исчезает сама собой.



Тем, кто готов заплатить за консультацию и терапию, рынок сексологии предлагает разнообразие специалистов разных направлений, которые базируются в частной медицине и в онлайн-пространстве:



секс-коучи, секс-терапевты, психологи, прошедшие повышение квалификации по сексологии — проводят психологические сессии и консультации;

продавцы магазинов интим-товаров — ограничиваются рекомендациями о том, как разнообразить сексуальную жизнь;

психотерапевты — врач с психиатрическим образованием, иногда имеющий сексологическую подготовку;

психиатр — квалифицированный врач, который может назначить препараты для решения проблемы влияния психических расстройств и нарушений на половую жизнь;

гинекологи и урологи — в некоторых случаях именуют себя сексологами, не являясь таковыми, но частично участвуя в решении сексуальных проблем, а именно назначая терапию для лечения заболеваний;

врачи-сексологи — классические врачи с базовым образованием по психиатрии и медицинской подготовкой по сексологии.

Сексологов много, но не каждый назначит подходящую терапию — 80% из всех представленных специалистов предлагают не лечить, а прорабатывать проблему. То есть работать с психогенным аспектом появления сексуального расстройства, а не с органическими причинами — заболеваниями, которые могут влиять на качество сексуальной жизни.



Нельзя сказать, что такой подход неправильный. Большинство сексуальных нарушений появляется из-за психологических и психических проблем, что относит сексологию к психиатрии.

Но при этом в той же МКБ-10 (международная классификация болезней Десятого пересмотра. Представляет собой нормативный документ с общепринятой статистической классификацией диагнозов. — Прим. ред.) указано, что, например, наиболее популярная женская проблема диспареуния (боль во время полового акта), аноргазмия или проблемы с эрекцией, эякуляцией у мужчин могут быть вызваны физиологическими изменениями в организме, которые должны диагностировать и лечить не психиатры, а гинекологи и урологи.

Но как гинекологи, так и урологи в большинстве своем не имеют подготовки по сексологии. Следовательно, пациент не получает квалифицированной сексологической помощи, если его нарушение не связано с психическими расстройствами или психологическими проблемами, травмами и негативным опытом.

Какому специалисту довериться

При выборе специалиста, будь то врач-сексолог с психиатрическим образованием и подготовкой по сексологии или психолог-сексолог с психологическим образованием, важно обратить внимание на все аспекты опыта его работы. Врачу-сексологу достаточно 5 лет активной медицинской практики, чтобы его можно было считать профессионалом, а для психолога-сексолога (секс-коуча, секс-терапевта и т. п.) важна не столько длительность практики, сколько ее качество.



— Хороший психолог-сексолог понимает, какую большую ответственность он несет перед клиентом, и при необходимости рекомендует ему обратиться к гинекологу, урологу, психотерапевту или психиатру-сексологу, — рассказал врач-сексолог Андрей Булах.



Желательно, чтобы психолог знал о физиологических причинах появления сексуальных нарушений и работал не ради пополнения клиентской базы, а стремился именно помочь справиться с проблемой, направить человека на лечение, взаимодействуя с врачами, если того требует выявленная проблема.



Известно, что не все самостоятельно обращаются к психологу, считая их шарлатанами. А психоневрологические диспансеры — страх многих людей, думающих, что при обращении туда их обязательно поставят на учет, который разрушит их жизнь (что является мифом). Поэтому обучение врачей становится единственно эффективным выходом из сложившейся ситуации в сфере сексологии в нашей стране.

