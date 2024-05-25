Считаем калории по правилам врачей: формула похудения в двух картинках

При похудении важно ориентироваться не только на уменьшающиеся объемы, но и на собственное самочувствие Источник: Дарья Селенская / Городские порталы











Начинать худеть к лету в последние дни мая, конечно, уже поздновато, но если очень хочется изменить свой вес — начать это делать можно в любое время года. Большинство диет для снижения или набора веса сегодня основываются на подсчете калорий, однако рекомендации в каждой отличаются: одна диета советует съедать не больше 1600 калорий в день, другая предлагает калораж чуть ли не в два раза меньше. И кому верить? Мы попросили рассказать об этом врачей, потому что самое главное в борьбе с лишним весом — не навредить себе. И оказалось, что универсального показателя просто нет.



— На самом деле формулы дают очень приблизительный подсчет. Они не могут учесть индивидуальные особенности метаболизма, активность жестикуляции, чаще всего не учитывают процент жира и сухую мышечную массу, — говорит врач-эндокринолог «Новой больницы» в Екатеринбурге Елена Янышевская.



В идеале диету лучше разрабатывать с врачом, особенно если речь идет о существенном похудении. Но если вы решили просто избавиться от пары килограммов или, наоборот, чуть набрать вес, то можно поступить так: сначала рассчитать, сколько калорий вы употребляете обычно в норме, а потом немного уменьшить это число — на 10–20%.



Простая формула поможет как снизить, так и набрать вес при необходимости Источник: Полина Авдошина / Городские порталы











Принимая решение о похудении, очень важно ориентироваться в первую очередь на здоровье — колебания веса сильно сказываются на всех системах организма. Поэтому врачи советуют обращать внимание на индекс массы тела.



Рассчитать индекс массы тела можно с помощью онлайн-калькуляторов или самостоятельно — по формуле Источник: Полина Авдошина / Городские порталы











Расчет ИМТ может быть весьма показательным, хотя на все вопросы он все-таки не ответит.



— Организм каждого человека индивидуален, так что ориентироваться на советы из интернета не стоит, лучше обратиться к нутрициологу или диетологу, они помогут разработать персональную программу, — говорит гастроэнтеролог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух. — Если у человека диагностировано ожирение и похудение ему рекомендовано врачами, то его проконсультируют бесплатно, по ОМС.

