Эффективнее любых тренажеров и диет: лучшее упражнение для быстрого сжигания жира на животе

Известные всем отжимания Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU











Лето всё ближе, а значит пора активно готовиться к сезону платьев и купальников! Не расстраивайтесь, если за зиму вы набрали парочку лишних килограммов, это естественно, ведь в холода мы меньше двигаемся и больше едим, чтобы согреться. Тем более что всё можно легко исправить.



Итак, есть одно упражнение, которое поможет не только быстро согнать жир на животе, но еще и укрепить мышцы. И это известные всем отжимания.



— Ими можно заниматься где угодно, с любым уровнем физической подготовки, без оборудования. Вам даже не нужно надевать кроссовки, — говорит фитнес-тренер Зана Моррис.



Эксперт считает, что отжимания — это идеальное упражнение, которое поможет быстро привести себя в форму. Ведь такая нагрузка способствует проработке всех мышц, что приводит тело в тонус, учащает сердцебиение и запускает процесс жиросжигания.

Лучшее упражнение, которое полезно не только для фигуры, но и здоровья Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Врач-диетолог Майкл Мосли также ратует за отжимания. По его словам, это упражнение полезно не только для фигуры. Интенсивные нагрузки укрепляют память, помогают справиться с бессонницей и поднимают настроение.



— Я стараюсь делать не менее 30 таких упражнений каждый день, а затем не менее 30 приседаний. Если к этому еще добавить вес, например приседать с гантелями, то вы нарастите и мышечную массу, — говорит эксперт.



Важно: отжиматься надо правильно. Иначе вы рискуете навредить себе.



Как правильно делать отжимания

Встаньте в планку. Делать это лучше всего из положения лежа на животе. Поднимитесь на носки, а руки выпрямите. Следите, чтобы ваше тело было как одна ровная линия, особенно спина! Руки должны находиться четко под плечами, не надо их сильно выставлять вперед. Согните руки в локтях настолько, насколько позволяет подготовка. Ноги при этом должны оставаться прямыми. Когда делаете рывок вверх, напрягайте мышцы живота, они должны вам помогать! Тело всегда должно быть как одна прямая линия, при этом вы должны стремиться коснуться пола именно грудной клеткой. Если тяжело, можно начать делать отжимания с колен. Техника такая же, только следите за тазом: он не проваливается вниз, а также не поднимается вверх. Как подкачать обвисшие руки в домашних условиях: 3 упражнения с гантелями (видео).

Если отжиматься каждый день, то вы заметите, как сможете делать все больше и больше подходов. При этом тело начнет быстро приходить в форму, так что усилия точно не окажутся напрасными.



Идеальное дополнение к отжиманиям

Эксперт по фитнесу Леон Болмеер предлагает свою тренировку, которая способна помочь избавиться от жира на животе и сформировать подтянутый пресс. Его тренировка включает пять упражнений, которые надо выполнять два или три раза в неделю, по крайней мере, с одним днем отдыха между ними. Подробная инструкция здесь.

Лишний вес после 40 лет увеличивает риск умереть раньше времени на треть

С возрастом многим людям становится сложнее следить за фигурой. Однако есть веские причины продолжать делать это. Ученые выяснили: набор даже пары лишних килограммов в возрасте 40–50 лет может увеличить риск уйти из жизни раньше времени почти на треть по сравнению с теми, кто остается стройным.



Люди, у которых есть проблемы с давлением, уровнем холестерина и сахара, а также те, кто имеет небольшой лишний вес, в среднем имеют на 30% больший риск умереть в более молодом возрасте. По мнению специалистов, эти факторы повышают вероятность столкнуться с сердечным приступом или инсультом в течение следующих 30 лет. Самое опасное — человек с подобными проблемами может в целом неплохо себя чувствовать, пока не станет слишком поздно.



Ученые планировали проверить, чаще ли умирают от болезней сердца и сосудов люди с бессимптомным диабетом, гипертонией и ожирением. Для этого они изучили около 34 000 человек в возрасте от 40 до 50 лет, которые прошли программу сердечно-сосудистого скрининга в Швеции в период с 1990 по 1999 год.



У каждого из участников исследования измеряли несколько параметров: рост, вес, кровяное давление, общий уровень холестерина, глюкозу в крови, а также окружность талии и бедер.



Кроме того, все добровольцы заполняли анкету и рассказывали о своем образе жизни, наличии у них диабета и болезней сердца, а также об уровне своего образования.



Ученые диагностировали у них метаболический синдром, если находили три и более симптома. Среди них:



окружность талии 102 см для мужчин или 88 см для женщин;

показатель общего холестерина 6,1 ммоль/л или выше;

систолическое артериальное давление 130 мм рт. ст. или выше;

уровень глюкозы в плазме натощак 5,6 ммоль/л или выше.

Проверки показали, что 15% участников исследования попали под критерии метаболического синдрома. Авторы работы сравнили их со здоровой контрольной.



При оценке этих данных ученые также учитывали другие факторы: ИМТ, отсутствие или наличие в жизни спорта, условия жизни. В результате исследователи выяснили: у людей с этими диагнозами риск сердечного приступа в течение следующих 30 лет существенно выше.



26% испытуемых (1317 человек) из группы людей с метаболическим синдромом умерли, а в группе здоровых людей из жизни ушли 19% (1904 человека).

