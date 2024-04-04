Успеть до 35 лет: зачем женщины замораживают яйцеклетки и какие есть риски при процедуре — объясняют гинекологи

Иногда женщины замораживают яйцеклетки, если планируют забеременеть через несколько лет Источник: Юрий Орлов / Сеть городских порталов











Одна из процедур, к которым могут прибегнуть женщины при планировании беременности, — заморозка яйцеклеток. Ее используют как по медицинским показаниям, так и в случае, если женщина не готова или не может родить ребенка в определенный момент жизни по каким-то причинам. НГС поговорил с гинекологами и выяснил, в каких ситуациях такое решение — выход для будущих мам, и какие есть противопоказания для этого.

Способ создать резерв

Как объясняет гинеколог Светлана Костюченко, в организме каждой женщины есть овариальный резерв — индивидуальный запас яйцеклеток. С возрастом он истощается, к 40 годам он может достигнуть минимума. В случае, если женщина не готова к беременности до этого момента, можно прибегнуть к криоконсервации.



Светлана Костюченко — врач акушер-гинеколог, врач ультразвуковой диагностики клиники «Инвитро».

По словам новосибирского гинеколога Светланы Проничевой, лучшее время для заморозки яйцеклеток (ооцитов) — возраст до 35 лет. Причиной для такого решение может быть как то, что женщина сейчас не готова к беременности, так и медицинские показания.



Светлана Проничева — акушер-гинеколог высшей квалификационной категории, заведующая отделением гинекологии «Клиники Пасман».



— Во-первых, такая процедура используется для создания базы донорского материала, который может быть в дальнейшем использован в программах ЭКО у пациентов с крайне низким или отсутствующим овариальным резервом, старшего репродуктивного возраста, при плохом качестве эмбрионов с собственными ооцитами или при остановке дробления, при хромосомных аномалиях у реципиентов, — объясняет Светлана Проничева. — Во-вторых, есть пациентки, которые не планируют беременность в ближайшее время по разным причинам (отсутствие партнера, карьерный рост) — это может быть год, два, 10 лет. Эти женщины могут обратиться в клинику и заморозить ооциты, чтобы воспользоваться им через какое-то время.

Перед процедурой женщине нужно пройти обследование Источник: Юрий Орлов / Сеть городских порталов











Также бывают ситуации, когда женщине предстоит операция по удалению яичников, или лечение онкологического заболевания. Тогда после консультации с онкологом врачи могут простимулировать рост фолликулов и заморозить яйцеклетки прежде, чем орган удалят или их запас снизится после лечения.

— Существует проблема преждевременной недостаточности яичников, когда происходит снижение овариального резерва даже в молодом возрасте по разным причинам. Тогда женщина, которая на данный момент не планирует беременность, может заготовить ооциты в нескольких программах, либо при отсутствии стимуляции яичников или в естественных циклах при самостоятельном росте фолликула, — рассказала Светлана Проничева.

Врач подчеркивает, что проводить такую процедуру лучше до 35 лет, это идеальный вариант — в этом возрасте у женщины есть оптимальный овариальный резерв. При этом у яйцеклеток меньше повреждений и мутаций, есть достаточный ресурс, чтобы в дальнейшем при оплодотворении было успешное дробление эмбриона и наступление беременности.

Светлана Костюченко среди причин также называет отсутствие обеих маточных труб или непроходимость и заболевания, приводящие к дисфункции яичников. Показанием может быть и бесплодие, которое диагностировали у партнера. В такой ситуации желательный возраст для женщины — до 45 лет.

Риски для женщин

Перед процедурой заморозки яйцеклеток женщине нужно пройти ряд обследований. Если все показания в норме, то врачи начнут процесс гормональной стимуляции организма. Для этого, объясняет Светлана Костюченко, женщина 10–12 дней принимает препараты, которые вызывают суперовуляцию. Под их воздействием за один менструальный цикл созревает больше фолликулов, формируется около 10 зрелых яйцеклеток. После этого их извлекают из организма с помощью пункции и замораживают. Чем больше яйцеклеток получится извлечь — тем выше вероятность успеха в следующей процедуре ЭКО.



— Яйцеклетки могут храниться около 10 лет или дольше. При этом при разморозке некоторые из них могут погибнуть. Предугадать, сколько именно удастся сохранить, нельзя, — уточнила гинеколог Светлана Проничева. По ее словам, выживаемость ооцитов составляет около 95%, но может варьироваться у разных пациенток.



У процедуры есть и свои противопоказания. К ним относятся онкологические заболевания, некоторые эндокринные патологии, перенесенные черепно-мозговые травмы с некомпенсированным эпилептическим статусом. Гинеколог Светлана Костюченко уточняет, что такие состояния можно скорректировать, поэтому после терапии женщина сможет провести заморозку биоматериала.

Яйцеклетки могут храниться до тех пор, пока женщина не запланирует беременность Источник: Юрий Орлов / Сеть городских порталов











К абсолютным противопоказаниям относятся острые воспалительные процессы, а также патологии, при которых проведение гормональной стимуляции организма невозможно. В их числе инфекционные заболевания (например, активная форма туберкулеза, вирусные гепатиты), а также инфекции, передающиеся половым путем.



— Наибольшие риски для здоровья женщины связаны с процедурой стимуляции яичников. К возможным негативным последствиям можно отнести нарушение функций почек и печени, увеличение риска тромбообразования. Также может возникнуть скопление жидкости в брюшной полости, легких или грудной клетке, — объяснила Светлана Костюченко.



Врач отметила, что развитие эмбрионов из замороженных яйцеклеток хорошо изучено. По словам гинеколога, накоплен опыт, который подтверждает, что дети, рожденные в результате ЭКО, не имеют особенностей развития и не отличаются от детей, зачатых естественным путем.



При этом процедуру сложно назвать доступной каждой. Например, в «Новосибирском центре репродуктивной медицины» витрификация ооцитов стоит 106 300 рублей. В колл-центре клиники корреспонденту НГС рассказали, что сама заморозка яйцеклеток до трех единиц хранения стоит 47 470 рублей, больше — 64 670 рублей. Если для стимуляции требуются гормональные препараты, то за них придется заплатить около 100 тысяч рублей. Пункция яйцеклетки в естественном цикле стоит 25 500 рублей, со стимуляцией — 37 200 рублей. Хранение обойдется в 830 рублей в месяц.



В медцентре «Линия жизни» криоконсервация яйцеклеток вместе с их хранением в течение года стоит 10 400 рублей, а размораживание обойдется в 13 000 рублей.



На сайте «Клиники Пасман» указано, что заморозка ооцитов или эмбрионов (до двух штук) стоит 51 тысячу рублей. Хранение в течение трех месяцев — 2300 рублей. По информации другой клиники, ЦНМТ, криоконсервация одного эмбриона или яйцеклетки стоит 36 300 рублей.



Одна из причин проблем с зачатием — синдром поликистозных яичников, сокращенно — СПКЯ. Из-за него у женщин нет регулярной овуляции, возможен набор лишнего веса, ухудшением состояния кожи, а в некоторых случаях приводит к депрессии. Мы поговорили с врачами и выяснили, что делать женщинам, которые столкнулись с этим диагнозом.

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