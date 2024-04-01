«Эта боль необычная»: 13 тревожных симптомов, при которых нужно срочно записаться к ревматологу

Чем раньше начать лечение, тем быстрее можно выздороветь Источник: Кристина Полевая / 29.RU











Если терапевт говорит, что вам нужно записаться к ревматологу, это совсем не значит, что у вас ревматизм. Врач этой специализации занимается целым рядом различных проблем со здоровьем. Но каких? Об этом нашим коллегам из «Доктор Питера» рассказала Татьяна Гульева, врач-ревматолог клиники «АБИА».



Что лечит ревматолог

— Ревматология — большой раздел науки и практики, в котором рассматриваются вопросы диагностики и лечения системных аутоиммунных заболеваний соединительной ткани. Проще говоря, ревматологи — это врачи, которые лечат проблемы, которые возникают с соединительной тканью и органами, где ее много, — суставы, связочный аппарат, частично кожа и внутренние органы.



Ревматологи выявляют и лечат такие заболевания:



ревматоидный артрит — поражение суставов из-за «взбунтовавшейся» иммунной системы, которая разрушает собственные хрящи;

псориатический спондилоартрит — поражение суставов и позвоночника на фоне такой серьезной болезни, как псориаз (кожные бляшки);

подагра — поражение суставов и внутренних органов на фоне нарушений обмена пуринов, когда избытки мочевой кислоты повреждают хрящи и ткани;

системная красная волчанка — болезнь, связанная с поломками иммунной системы, при которой она атакует собственные органы, разрушая их;

болезнь Бехтерева — проблемы иммунитета, на фоне которых тяжело поражаются суставы и позвоночник, что ведет к инвалидности;

болезнь Шегрена — поражение желез, секретирующих слезы, слюну и другие жидкости, а также мягких тканей;

васкулиты — поражения сосудов иммунного характера;

ревматическая полимиалгия — повреждения различных групп мышц;

дерматомиозит — поражения кожи и подкожных тканей;

системная склеродермия — поражения кожи, подкожной клетчатки и мягких тканей с образованием грубых рубцов;

реактивные артриты ;

остеопороз — хрупкость, пористость костей.

Тревожные симптомы

Ведущий симптом, с которым надо отправляться к ревматологу, — боль в суставах и позвоночнике.



— Эта боль не обычная, она воспалительная, усиливается после отдыха, ночного сна, а после зарядки или разминки уменьшается, — объясняет Татьяна Гульева.



Утренняя скованность в суставах и позвоночнике, когда требуется какое-то время, чтобы размяться и начать заниматься обычными делами. Суставы опухают, краснеют, становятся горячими. Появляется сыпь на коже. Увеличены лимфатические узлы. Сухость кожи и слизистых оболочек. Длительная субфебрильная температура — незначительное (37–37,9 °C) повышение температуры тела, наблюдаемое на протяжении длительного времени. Воспалительные заболевания глаз и кишечника. Язвы слизистых оболочек и кожи. Боли и слабость в мышцах. Тромбозы. Невынашивание беременности (или невозможность забеременеть). Множественные переломы костей.

— Направить к ревматологу может любой врач: терапевт, дерматолог, хирург, травматолог, кардиолог, гастроэнтеролог, невролог, эндокринолог, уролог, если увидит в анализах отклонения от нормы, — продолжает Татьяна Гульева. — Или врач ориентируется по вашим характерным жалобам, или нужна консультация в случае неясного диагноза. Вы и сами, конечно, можете прийти к ревматологу без направления.



Методы диагностики у ревматолога разнообразные. Это анализы крови и мочи, лучевая диагностика: рентген, КТ, МРТ, УЗИ, артроскопия, денситометрия. Иногда требуется биопсия.



Лечить сложно

Лечение ревматических заболеваний чаще всего длительное, годами, с обязательным контролем эффективности и безопасности проводимой терапии. И чем раньше начато правильное лечение, тем благоприятнее прогноз.



— Без лечения человек может стать инвалидом, — объясняет доктор. — Суставы приходится протезировать или возникают тяжелые осложнения со стороны внутренних органов: почек, печени, легких, сердца… На фоне проводимой терапии мы берем течение болезни под контроль и добиваемся ремиссии, то есть значительного улучшения состояния и даже выздоровления.



Для лечения в ревматологии в последние годы появились инновационные генно-инженерные биологические препараты, уточняет врач. Это лекарства нового поколения.



— За несколько лет их использования и наблюдения за пациентами можно сделать однозначный вывод: нам есть чем лечить и куда развиваться дальше. И это очень радует, — резюмирует ревматолог.



Почему болят суставы

Как рассказал врач, инструктор по лечебной физкультуре Мариинской больницы Илья Тарасов, самая распространенная причина болей в суставах — артритные проявления, связанные со старением организма и изнашиванием его функциональных резервов. Особенно если у человека есть лишний вес.



Илья Тарасов — врач, инструктор ЛФК отделения реабилитации и восстановления городской Мариинской больницы Санкт-Петербурга.



— Тесная связь между весом и болью в коленях очевидна. Избыточный вес нагружает суставы бедер, коленей и позвоночника. Чем дольше ваши суставы выдерживают повышенную нагрузку, тем быстрее они изнашиваются и повреждаются. Комбинация лишнего веса и, как следствие, малой подвижности приводит к изнурительной боли, которая ограничивает вашу способность двигаться свободно и комфортно, — добавляет специалист.



В список причин боли в коленях медики также включают:



возрастные изменения (остеохондроз, дегенеративные изменения хрящей);

перегрузку связок колена при неправильной технике бега и выполнении физических упражнений;

гонартроз, или артроз коленного сустава. Это хроническое заболевание без видимой причины возникает, как правило, у людей старше 40 лет;

ушибы;

воспаления сумки сустава — бурсит;

кисту Бейкера — патологическое новообразование в области подколенной ямки;

неправильно подобранную обувь.

Илья Тарасов показал четыре простых упражнения, которые помогут облегчить боли в коленях. Выполнять их можно дома на полу или на диване. По словам инструктора ЛФК, эти упражнения можно и даже нужно выполнять даже тем, у кого колени не болят, — для профилактики и укрепления суставов.

