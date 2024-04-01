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Здоровье «Эта боль необычная»: 13 тревожных симптомов, при которых нужно срочно записаться к ревматологу

«Эта боль необычная»: 13 тревожных симптомов, при которых нужно срочно записаться к ревматологу

Кому необходимо попасть к этому специалисту, даже минуя терапевта, говорит врач

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Чем раньше начать лечение, тем быстрее можно выздороветь

Если терапевт говорит, что вам нужно записаться к ревматологу, это совсем не значит, что у вас ревматизм. Врач этой специализации занимается целым рядом различных проблем со здоровьем. Но каких? Об этом нашим коллегам из «Доктор Питера» рассказала Татьяна Гульева, врач-ревматолог клиники «АБИА».

Что лечит ревматолог

— Ревматология — большой раздел науки и практики, в котором рассматриваются вопросы диагностики и лечения системных аутоиммунных заболеваний соединительной ткани. Проще говоря, ревматологи — это врачи, которые лечат проблемы, которые возникают с соединительной тканью и органами, где ее много, — суставы, связочный аппарат, частично кожа и внутренние органы.

Ревматологи выявляют и лечат такие заболевания:

  • ревматоидный артрит — поражение суставов из-за «взбунтовавшейся» иммунной системы, которая разрушает собственные хрящи;

  • псориатический спондилоартрит — поражение суставов и позвоночника на фоне такой серьезной болезни, как псориаз (кожные бляшки);

  • подагра — поражение суставов и внутренних органов на фоне нарушений обмена пуринов, когда избытки мочевой кислоты повреждают хрящи и ткани;

  • системная красная волчанкаболезнь, связанная с поломками иммунной системы, при которой она атакует собственные органы, разрушая их;

  • болезнь Бехтерева — проблемы иммунитета, на фоне которых тяжело поражаются суставы и позвоночник, что ведет к инвалидности;

  • болезнь Шегрена — поражение желез, секретирующих слезы, слюну и другие жидкости, а также мягких тканей;

  • васкулиты — поражения сосудов иммунного характера;

  • ревматическая полимиалгия — повреждения различных групп мышц;

  • дерматомиозит — поражения кожи и подкожных тканей;

  • системная склеродермия — поражения кожи, подкожной клетчатки и мягких тканей с образованием грубых рубцов;

  • реактивные артриты;

  • остеопороз — хрупкость, пористость костей.

Тревожные симптомы

  1. Ведущий симптом, с которым надо отправляться к ревматологу, — боль в суставах и позвоночнике.

    — Эта боль не обычная, она воспалительная, усиливается после отдыха, ночного сна, а после зарядки или разминки уменьшается, — объясняет Татьяна Гульева.

  2. Утренняя скованность в суставах и позвоночнике, когда требуется какое-то время, чтобы размяться и начать заниматься обычными делами.

  3. Суставы опухают, краснеют, становятся горячими.

  4. Появляется сыпь на коже.

  5. Увеличены лимфатические узлы.

  6. Сухость кожи и слизистых оболочек.

  7. Длительная субфебрильная температура — незначительное (37–37,9 °C) повышение температуры тела, наблюдаемое на протяжении длительного времени.

  8. Воспалительные заболевания глаз и кишечника.

  9. Язвы слизистых оболочек и кожи.

  10. Боли и слабость в мышцах.

  11. Тромбозы.

  12. Невынашивание беременности (или невозможность забеременеть).

  13. Множественные переломы костей.

Направить к ревматологу может любой врач: терапевт, дерматолог, хирург, травматолог, кардиолог, гастроэнтеролог, невролог, эндокринолог, уролог, если увидит в анализах отклонения от нормы, — продолжает Татьяна Гульева. — Или врач ориентируется по вашим характерным жалобам, или нужна консультация в случае неясного диагноза. Вы и сами, конечно, можете прийти к ревматологу без направления.

Методы диагностики у ревматолога разнообразные. Это анализы крови и мочи, лучевая диагностика: рентген, КТ, МРТ, УЗИ, артроскопия, денситометрия. Иногда требуется биопсия.

Лечить сложно

Лечение ревматических заболеваний чаще всего длительное, годами, с обязательным контролем эффективности и безопасности проводимой терапии. И чем раньше начато правильное лечение, тем благоприятнее прогноз.

— Без лечения человек может стать инвалидом, — объясняет доктор. — Суставы приходится протезировать или возникают тяжелые осложнения со стороны внутренних органов: почек, печени, легких, сердца… На фоне проводимой терапии мы берем течение болезни под контроль и добиваемся ремиссии, то есть значительного улучшения состояния и даже выздоровления.

Для лечения в ревматологии в последние годы появились инновационные генно-инженерные биологические препараты, уточняет врач. Это лекарства нового поколения.

— За несколько лет их использования и наблюдения за пациентами можно сделать однозначный вывод: нам есть чем лечить и куда развиваться дальше. И это очень радует, — резюмирует ревматолог.

Почему болят суставы

Как рассказал врач, инструктор по лечебной физкультуре Мариинской больницы Илья Тарасов, самая распространенная причина болей в суставах — артритные проявления, связанные со старением организма и изнашиванием его функциональных резервов. Особенно если у человека есть лишний вес.

Илья Тарасов — врач, инструктор ЛФК отделения реабилитации и восстановления городской Мариинской больницы Санкт-Петербурга.

— Тесная связь между весом и болью в коленях очевидна. Избыточный вес нагружает суставы бедер, коленей и позвоночника. Чем дольше ваши суставы выдерживают повышенную нагрузку, тем быстрее они изнашиваются и повреждаются. Комбинация лишнего веса и, как следствие, малой подвижности приводит к изнурительной боли, которая ограничивает вашу способность двигаться свободно и комфортно, — добавляет специалист.

В список причин боли в коленях медики также включают:

  • возрастные изменения (остеохондроз, дегенеративные изменения хрящей);

  • перегрузку связок колена при неправильной технике бега и выполнении физических упражнений;

  • гонартроз, или артроз коленного сустава. Это хроническое заболевание без видимой причины возникает, как правило, у людей старше 40 лет;

  • ушибы;

  • воспаления сумки сустава — бурсит;

  • кисту Бейкера — патологическое новообразование в области подколенной ямки;

  • неправильно подобранную обувь.

Илья Тарасов показал четыре простых упражнения, которые помогут облегчить боли в коленях. Выполнять их можно дома на полу или на диване. По словам инструктора ЛФК, эти упражнения можно и даже нужно выполнять даже тем, у кого колени не болят, — для профилактики и укрепления суставов.

  1. Вам потребуются мячик, валик или просто скрученное полотенце. Сядьте на пол, положите мячик под одно колено и начинайте выпрямлять это колено, далее удержите ногу в выпрямленном положении 3–5 секунд и расслабьте ее. Повторите упражнение 5–6 раз для каждой ноги.

  2. Исходное положение: лежа на животе, руки согнуты и лежат под подбородком. Положите левую ногу на правую. Далее сгибайте правую ногу в колене, а левой в этот момент оказывайте ей разумное сопротивление. Повторите упражнение 5–6 раз для каждой ноги.

  3. Исходное положение то же: лежа на животе, руки согнуты под подбородком. Согните колени и положите правую ногу на левую. Выпрямляйте правую ногу, левой оказывая разумное сопротивление. Повторите упражнение 5–6 раз для каждой ноги.

  4. Встаньте, прижавшись спиной к стене. Медленно опускайтесь вниз вдоль стены, сгибая колени. Сядьте в позу стульчика и удерживайте себя в таком положении 3–5 секунд, затем выпрямитесь. Повторите так 5–6 раз.

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