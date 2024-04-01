«Эта боль необычная»: 13 тревожных симптомов, при которых нужно срочно записаться к ревматологу

Если терапевт говорит, что вам нужно записаться к ревматологу, это совсем не значит, что у вас ревматизм. Врач этой специализации занимается целым рядом различных проблем со здоровьем. Но каких? Об этом нашим коллегам из «Доктор Питера» рассказала Татьяна Гульева, врач-ревматолог клиники «АБИА».
Что лечит ревматолог
— Ревматология — большой раздел науки и практики, в котором рассматриваются вопросы диагностики и лечения системных аутоиммунных заболеваний соединительной ткани. Проще говоря, ревматологи — это врачи, которые лечат проблемы, которые возникают с соединительной тканью и органами, где ее много, — суставы, связочный аппарат, частично кожа и внутренние органы.
Ревматологи выявляют и лечат такие заболевания:
ревматоидный артрит — поражение суставов из-за «взбунтовавшейся» иммунной системы, которая разрушает собственные хрящи;
псориатический спондилоартрит — поражение суставов и позвоночника на фоне такой серьезной болезни, как псориаз (кожные бляшки);
подагра — поражение суставов и внутренних органов на фоне нарушений обмена пуринов, когда избытки мочевой кислоты повреждают хрящи и ткани;
системная красная волчанка — болезнь, связанная с поломками иммунной системы, при которой она атакует собственные органы, разрушая их;
болезнь Бехтерева — проблемы иммунитета, на фоне которых тяжело поражаются суставы и позвоночник, что ведет к инвалидности;
болезнь Шегрена — поражение желез, секретирующих слезы, слюну и другие жидкости, а также мягких тканей;
васкулиты — поражения сосудов иммунного характера;
ревматическая полимиалгия — повреждения различных групп мышц;
дерматомиозит — поражения кожи и подкожных тканей;
системная склеродермия — поражения кожи, подкожной клетчатки и мягких тканей с образованием грубых рубцов;
реактивные артриты;
остеопороз — хрупкость, пористость костей.
Тревожные симптомы
Ведущий симптом, с которым надо отправляться к ревматологу, — боль в суставах и позвоночнике.
— Эта боль не обычная, она воспалительная, усиливается после отдыха, ночного сна, а после зарядки или разминки уменьшается, — объясняет Татьяна Гульева.
Утренняя скованность в суставах и позвоночнике, когда требуется какое-то время, чтобы размяться и начать заниматься обычными делами.
Суставы опухают, краснеют, становятся горячими.
Появляется сыпь на коже.
Увеличены лимфатические узлы.
Сухость кожи и слизистых оболочек.
Длительная субфебрильная температура — незначительное (37–37,9 °C) повышение температуры тела, наблюдаемое на протяжении длительного времени.
Воспалительные заболевания глаз и кишечника.
Язвы слизистых оболочек и кожи.
Боли и слабость в мышцах.
Тромбозы.
Невынашивание беременности (или невозможность забеременеть).
Множественные переломы костей.
— Направить к ревматологу может любой врач: терапевт, дерматолог, хирург, травматолог, кардиолог, гастроэнтеролог, невролог, эндокринолог, уролог, если увидит в анализах отклонения от нормы, — продолжает Татьяна Гульева. — Или врач ориентируется по вашим характерным жалобам, или нужна консультация в случае неясного диагноза. Вы и сами, конечно, можете прийти к ревматологу без направления.
Методы диагностики у ревматолога разнообразные. Это анализы крови и мочи, лучевая диагностика: рентген, КТ, МРТ, УЗИ, артроскопия, денситометрия. Иногда требуется биопсия.
Лечить сложно
Лечение ревматических заболеваний чаще всего длительное, годами, с обязательным контролем эффективности и безопасности проводимой терапии. И чем раньше начато правильное лечение, тем благоприятнее прогноз.
— Без лечения человек может стать инвалидом, — объясняет доктор. — Суставы приходится протезировать или возникают тяжелые осложнения со стороны внутренних органов: почек, печени, легких, сердца… На фоне проводимой терапии мы берем течение болезни под контроль и добиваемся ремиссии, то есть значительного улучшения состояния и даже выздоровления.
Для лечения в ревматологии в последние годы появились инновационные генно-инженерные биологические препараты, уточняет врач. Это лекарства нового поколения.
— За несколько лет их использования и наблюдения за пациентами можно сделать однозначный вывод: нам есть чем лечить и куда развиваться дальше. И это очень радует, — резюмирует ревматолог.
Почему болят суставы
Как рассказал врач, инструктор по лечебной физкультуре Мариинской больницы Илья Тарасов, самая распространенная причина болей в суставах — артритные проявления, связанные со старением организма и изнашиванием его функциональных резервов. Особенно если у человека есть лишний вес.
Илья Тарасов — врач, инструктор ЛФК отделения реабилитации и восстановления городской Мариинской больницы Санкт-Петербурга.
— Тесная связь между весом и болью в коленях очевидна. Избыточный вес нагружает суставы бедер, коленей и позвоночника. Чем дольше ваши суставы выдерживают повышенную нагрузку, тем быстрее они изнашиваются и повреждаются. Комбинация лишнего веса и, как следствие, малой подвижности приводит к изнурительной боли, которая ограничивает вашу способность двигаться свободно и комфортно, — добавляет специалист.
В список причин боли в коленях медики также включают:
возрастные изменения (остеохондроз, дегенеративные изменения хрящей);
перегрузку связок колена при неправильной технике бега и выполнении физических упражнений;
гонартроз, или артроз коленного сустава. Это хроническое заболевание без видимой причины возникает, как правило, у людей старше 40 лет;
ушибы;
воспаления сумки сустава — бурсит;
кисту Бейкера — патологическое новообразование в области подколенной ямки;
неправильно подобранную обувь.
Илья Тарасов показал четыре простых упражнения, которые помогут облегчить боли в коленях. Выполнять их можно дома на полу или на диване. По словам инструктора ЛФК, эти упражнения можно и даже нужно выполнять даже тем, у кого колени не болят, — для профилактики и укрепления суставов.
Вам потребуются мячик, валик или просто скрученное полотенце. Сядьте на пол, положите мячик под одно колено и начинайте выпрямлять это колено, далее удержите ногу в выпрямленном положении 3–5 секунд и расслабьте ее. Повторите упражнение 5–6 раз для каждой ноги.
Исходное положение: лежа на животе, руки согнуты и лежат под подбородком. Положите левую ногу на правую. Далее сгибайте правую ногу в колене, а левой в этот момент оказывайте ей разумное сопротивление. Повторите упражнение 5–6 раз для каждой ноги.
Исходное положение то же: лежа на животе, руки согнуты под подбородком. Согните колени и положите правую ногу на левую. Выпрямляйте правую ногу, левой оказывая разумное сопротивление. Повторите упражнение 5–6 раз для каждой ноги.
Встаньте, прижавшись спиной к стене. Медленно опускайтесь вниз вдоль стены, сгибая колени. Сядьте в позу стульчика и удерживайте себя в таком положении 3–5 секунд, затем выпрямитесь. Повторите так 5–6 раз.