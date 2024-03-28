НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+4°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+4°

пасмурно, без осадков

ощущается как +2

1 м/c,

ю-з.

 747мм 84%
Подробнее
3 Пробки
USD 92,59
EUR 100,27
Реклама

ТЕМА ДНЯ

Бастрыкина попросили разобраться с банями

Выдвижение на Народную премию
Скуловая имплантация зубов
Смерть девушки в ДТП
Как найти работу в ИТ-компании
Мошенники взялись за детей
Кандидаты в шорт-лист премии
Образы с китайской барахолки
Доступное протезирование зубов
НГС в Telegram
Здоровье Близко не подходи: огромный магнит для операций почти украл камеру в клинике Мешалкина — забавный ролик

Близко не подходи: огромный магнит для операций почти украл камеру в клинике Мешалкина — забавный ролик

Аппараты используют для управления катетером

2 502
11 комментариев
Магниты очень важны и часто используются врачами

В клинике Мешалкина показали, насколько мощные магниты используются для современных операций на сердце. Аппарат почти вырвал видеокамеру из рук видеооператора, который проходил мимо.

Забавное видео опубликовали в Центре имени Мешалкина в группе во «ВКонтакте». Видеооператор пытается пройти мимо магнита, и тот начинает сильно притягивать к себе камеру. Врачи показали силу аппарата и на связке ключей.

Такие магниты нужны для управления катетером при лечении аритмии.

В середине марта в Новосибирске хирурги устранили порок сердца у новорожденного. Сложную операцию провели в Центре имени Мешалкина — врачам пришлось собирать структуру сердца как сложный конструктор.

ПО ТЕМЕ
Клиника Мешалкина Магнит Операция Клиника в Новосибирске
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY2
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Чуть не погибла!»: путешественница честно рассказала о плюсах и минусах зимовки в Сочи
Влада Красоткина
журналистка
Мнение
«Символ любить не обязательно»: журналистка НГС — о том, почему Алла Пугачева великая артистка, и останется ей, какой бы статус ни получила
Анна Скок
Корреспондент
Мнение
«Взрослому-то не по себе, а как сына отправлять?»: мама ребенка с аутизмом — о покупках в супермаркетах в компании с собаками
Мавлиха Бикбулатова
Мама особого ребенка
Рекомендуем
Знакомства

Denval,  46

Максим,  49

Annita,  38

Артем,  25

Anton,  43

Сергей,  43

Начать знакомиться
Объявления

Чистокровная бенгальская кошечка редкого оттенка

35 000 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Доставка дров сосна горбыль (пиленный под топку)

1 200 ₽

Добавить объявление