Близко не подходи: огромный магнит для операций почти украл камеру в клинике Мешалкина — забавный ролик

В клинике Мешалкина показали, насколько мощные магниты используются для современных операций на сердце. Аппарат почти вырвал видеокамеру из рук видеооператора, который проходил мимо.
Забавное видео опубликовали в Центре имени Мешалкина в группе во «ВКонтакте». Видеооператор пытается пройти мимо магнита, и тот начинает сильно притягивать к себе камеру. Врачи показали силу аппарата и на связке ключей.
Такие магниты нужны для управления катетером при лечении аритмии.
В середине марта в Новосибирске хирурги устранили порок сердца у новорожденного. Сложную операцию провели в Центре имени Мешалкина — врачам пришлось собирать структуру сердца как сложный конструктор.