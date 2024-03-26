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Здоровье В Новосибирской области более чем в 10 раз выросла заболеваемость коклюшем

В Новосибирской области более чем в 10 раз выросла заболеваемость коклюшем

Рост инфекции связан с системой национального прививочного календаря

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В 2023 году выявили более 1000 случаев болезни

В Новосибирской области в 10 раз увеличилась заболеваемость коклюшем. Об этом свидетельствуют итоговые данные за 2023 год. Об этом сообщила внештатный специалист по иммунопрофилактике регионального Министерства здравоохранения Татьяна Ивлева.

На пресс-конференции в ТАСС Ивлева отметила, что в2023 году было зарегистрировано 1176 случаев заболевания, в то время как в 2022-м их было около 100.

— Это связано, с одной стороны, с тем, что, действительно, стали чаще болеть, с другой стороны, это связано с тем, что стали лучше диагностировать, — пояснила специалист.

Кроме того, по словам Ивлевой, рост заболеваемости также связан с системой национального прививочного календаря, где не предусмотрены прививки против коклюша у детей более старшего возраста и взрослых.

Вакцинация от коклюша, согласно календарю, проводится детям в 3 месяца, а ревакцинация — в 4,5, 6 и 18 месяцев.

Ранее мы рассказывали, как болеют коклюшем. И что делать, чтобы не заболеть.

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