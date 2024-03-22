«Если не надеяться на успех». Неожиданный совет от 89-летнего психиатра из Японии, как пережить самые большие трудности в жизни

Можно чувствовать себя счастливым, просто радуясь весеннему солнцу Источник: Илья Бархатов / 74.RU











Тот выбор, который мы совершаем каждый день, и есть наша жизнь. И иногда счастье — это спокойное принятие того, что у нас есть сейчас, и способность двигаться дальше, а вовсе не погоня за «успешным успехом» и великими целями. Так считает 89-летний японский психотерапевт и психиатр Накамура Цунэко. Она пережила войну, в профессии почти 70 лет и недавно написала книгу, в которой рассказывает, как обрести душевное спокойствие, даже если у вас черные времена.



Ее взгляды на жизнь называют «обнимающей мудростью». Но «заповеди» Накамуры могут звучать для многих современных людей весьма непривычно. «Доктор Питер» публикует фрагменты из книги японского психотерапевта «Спокойное сердце», которая вышла в издательстве «МИФ».



«Работать, чтобы жить, не стыдно»

«Если вы не можете найти ответ на вопрос "Для чего я работаю?" — попробуйте набраться решимости и сказать: "Я работаю, чтобы мне было на что есть"». Потому что это отправная точка для всех нас. Личный рост, цель в жизни — об этом можно потихоньку задуматься после того, как мы окажемся в состоянии прокормить себя или даже добиться какого-то достатка. Жизнь длинная. Те, кто сейчас зарабатывает достаточно, чтобы позаботиться о себе, уже молодцы… Так или иначе, работать для того, чтобы жить, вовсе не стыдно… Перед тем как решить — «эта работа мне не подходит», попробуйте ее все же принять. Не сделав этого, вы не сможете двигаться дальше.



«Не надо думать о необходимости быть счастливым»

«Я думаю, что бесконечные рассуждения на тему "счастлив — несчастлив" не имеют особого смысла. Ведь нередко человек решает, счастлив он или нет, просто попробовав сравнить себя с другими. Разве не так?»



«Слова "должно быть так" похожи на ненужный багаж. А ненужный багаж лучше бросать как можно скорее, иначе есть риск вообще перестать двигаться под его грузом. Если всё время оглядываться на других и сравнивать себя с ними, тяжесть на душе будет расти, как и ваш стресс».



Если не надеяться на успех, всё может и получиться!

«Если не надеяться и не желать, то появятся новые возможности и правильный путь. Можно будет попробовать ими воспользоваться. Такое отношение позволит не давить на партнера и улучшит атмосферу на работе… Шанс всегда возникает неожиданно. Если судьба вас подтолкнула, отдайтесь потоку… На основании своего опыта могу сказать, что когда приходит хороший поток, то, как ни странно, наше окружение часто подталкивает нас в нужном направлении».



Как вернуть спокойствие

«Странная вещь: если мы чем-то активно занимаемся, пытаясь привести в порядок собственные неотложные дела или дела близких, все посторонние тревоги куда-то улетучиваются... Поэтому, если вы слишком много думаете о чем-нибудь, попробуйте взяться за то, что надо сделать сейчас, в первую очередь».



«Если к нам пришли непростые времена, что же лучше делать? Прежде всего могу посоветовать не останавливаться. Иногда, что бы мы ни делали, усилия не окупаются. Отчаявшись, мы просто прекращаем работать, замыкаемся в себе и запираемся дома. "Как я ни бьюсь, ничего не получается!" — с этой мыслью мы убиваем время за телевизором и компьютерными играми. "Что бы я ни делал, всё напрасно!" — повторяя это, мы пьем с горя, перемежаем пьянство с обжорством и разрушаем свой организм. Всё это и называется "остановиться". И после таких остановок жизненный механизм работает намного хуже».



«Не застывать в печали, стараться жить спокойно и размеренно, поддерживать связь с людьми — мне кажется, это самое важное… Достаточно такого настроя: "Не очень получается, но ничего, будем двигаться потихоньку". Если ваша сила равна 100%, то в этот период ее можно использовать процентов на 60%. Живите не торопясь. Как можно бережнее относитесь к себе. Если упорно грызть себя и надрывать жилы, будет очень тяжело. Лучше со словами "да, да, пусть так" делать то, что вы можете сделать. И попробуйте принять происходящее, примиритесь с мыслью "жизнь заставляет пройти суровую школу". А потом в какой-то момент окажется, что черная полоса позади».



Помогут домашние ритуалы

«Еще один способ сохранять душевное спокойствие — это, как мне кажется, не думать о работе в нерабочее время. И, похоже, многие на такое неспособны. Даже после того, как работа закончена, люди зациклены на ней и от этого испытывают огромный стресс. А вы постарайтесь так не делать».



«Попробуйте придумать себе домашние ритуалы с момента возвращения с работы до сна. Понимаете, сколько ни думай вечером на уставшую голову, хорошая мысль не придет. Но после крепкого сна настрой, скорее всего, будет бодрым и выход найдется быстрее».



«Нужно приказать себе: "Прекрати", — и просто попробовать, например, включить телевизор. У меня дома большой запас исторических драм и передач о путешествиях, поэтому вечером я с удовольствием их смотрю. Алкоголь в больших количествах — яд, но маленькая доза иногда помогает расслабиться. Например, я пью за один раз 1–2 бокала вина или бутылку пива. Если всё время беспокоиться в безысходной ситуации, это приведет к печальному результату: вы съедите себя заживо. А ведь всё, что вы можете, — это, вернувшись домой, переключиться на семейные дела и выспаться».



«Достаточно не иметь свободного времени»

«Из собственного опыта могу лишь повторить: чтобы не зацикливаться на плохих мыслях, не робеть, не переживать обо всём подряд, достаточно просто не иметь слишком много свободного времени. Конечно, ради этого не нужно загружать себя лишней работой.



Я думаю, лучше поучиться чему-то новому, заняться спортом — в общем, найти приятный досуг. Если вам нравится проводить время в компании, попробуйте делать это чаще. Расширяйте круг общения, узнавайте мир с новых сторон, ищите яркие впечатления, и тогда воспоминания, которые вас мучат, постепенно отойдут в тень. Лучшее лекарство здесь — время. Оно не дает мгновенного эффекта, но постепенно исцеляет. Время, которое мы можем прожить здоровыми, ограничено, поэтому его не стоит тратить на плохие воспоминания».

У каждого свои представления о счастье Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











Есть люди, которые верят: они обязательно станут счастливыми, когда встретят свою любовь. Другие ждут, что достигнут счастья благодаря своим детям, третьи считают, что счастливыми их могут сделать друзья.



Однако правда жизни в том, что счастье человека лишь в его руках. О том, как это работает, в своем телеграм-канале рассказал психолог Михаил Лабковский.



Как подчеркивает специалист, людям не нужен человек, который не нужен сам себе. Единственный способ действительно стать счастливым — это взять ответственность. За свои желания, за свое будущее, поведение, за то, как именно вы хотите жить.



Легко и очень удобно думать, что кто-то другой сможет помочь изменить вашу жизнь. Особенно просто возлагать все свои надежды на какой-нибудь «ретроградный Меркурий», который «подарит» шанс и всё у вас станет как надо. Однако будем честны: никакой Меркурий вам ничего не должен и ничего не гарантирует. У вас есть вы, и именно вы можете изменить свою жизнь.

