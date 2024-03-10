Дерматолог назвала две ошибки при нанесении крема. Из-за них кожа сохнет, а не увлажняется

Кожу и лица и тела нужно увлажнять, говорят косметологи. Этот поможет нам дольше выглядеть мололоже Источник: Дарья Селенская / Городские порталы











Косметологи уверены, что кожу любого типа надо обязательно хорошо увлажнять. Это помогает ей выглядеть сияющей, ровной, удерживать влагу, следовательно, медленнее стареть, рассказывает «Доктор Питер».



Причем ухаживать надо как за лицом, так и за телом. И если в первом случае мы стараемся подобрать уход, следим, эффективен он или нет, то в последнем варианте всё проще. Кажется, стоит нанести крем на руки, ноги, живот и другие части тела — и этого более чем достаточно. Но если вы будете делать это неправильно, то велик риск, что кожа будет шелушиться, появится чувство стянутости, красные пятна и зуд.



Дерматолог из Великобритании постоянно пишет в интернете о правильном уходе под ником «Доктор Адель». По словам эксперта, есть две ошибки, которые многие допускают, когда наносят крем на тело:

наносят средство на сухую кожу;

распределяют крем против направления роста волос.



Всё нужно делать с точностью до наоборот.



— Наносить увлажняющий крем лучше на влажную кожу , так он быстрее и лучше впитается. Поэтому используйте любимое средство сразу после того, как выйдете из душа. Только не вытирайтесь полотенцем насухо! Кожа должна быть немного влажной, — говорит доктор Адель.



И второй важный нюанс: наносить крем следует вдоль направления роста волос.

В противном случае может произойти закупорка волосяных фолликул, что чревато зудом и сыпью.



Если у вас баночка с кремом, то не доставайте средство пальцами. В идеале для нанесения лучше всего использовать специальную лопатку, она продается в любом косметическом магазине. Это убережет крем от попадания в него различных бактерий — следовательно, средство сохранит всю пользу и не испортится раньше срока.

Когда крем становится бесполезным

Анна Лебедева — дерматолог, косметолог.



Есть несколько частых ошибок, которые сводят на нет даже самые качественные средства для лица, говорит косметолог.



Вы неправильно храните крем. На каждой баночке есть сроки годности, в том числе и информация о том, в течение скольких месяцев стоит пользоваться средством после вскрытия. И этими правилами не нужно пренебрегать.

Не обращаете внимания на упаковку. Консерванты продлевают срок годности крема, но не всегда они полезны для кожи. Отдавайте предпочтение средству, которое продается в вакууме.

Добавляете в крем витамины и эфирные масла. Это может сыграть с вами злую шутку: продукт утратит свою эффективность или станет токсичным.

Используете косметику разных брендов. Каждый производитель думает о синергии средств, поэтому старайтесь выбрать для себя определенный бренд.

Не очищаете кожу после сна. Самое важное для хорошего усвоения крема — это своевременное очищение кожи. В противном случае не будет никакого эффекта — наоборот, состояние кожи только усугубится.

Как в 50 выглядеть на 30

Ранее врач перечислила причины, по которым некоторые уже в 25 накачивают лицо ботоксом, чтобы не было заметно ранних морщинок, а другие до 40 почти ничего не делают и даже к косметологам не ходят — и ничего!



Играет роль природная толщина кожи, строение черепа — всё это относится к генетике.



— Думаю, все обращали внимание, что представители Японии, Китая и многих других азиатских стран долго сохраняют молодость, — объяснила Анна Лебедева. — Им в этом помогает в первую очередь более мощный скуластый череп — он в данном случае играет роль «вешалки», не дающей коже «поплыть».



Активность фибробластов, вырабатывающих коллаген, эластин и гиалоурановую кислоту, тоже у всех разная, почему и «уколы красоты» не на всех действует одинаково.



Фигура и одежда

— Надо признаться, обычный человек никогда не оценивает возраст по конкретным морщинкам или другим стигмам, известным косметологам, — поясняет Анна Лебедева. — Оценке подвергается весь образ, поэтому удачно подобранная прическа, современный, а не времен вашей юности макияж, стильная одежда могут убрать 5–10 лет.



То же самое относится к фигуре, причем не всегда худоба сделает вас моложе. После 45–50 многим женщинам идет легкая полнота — в конце концов элементарно на полном лице морщины лучше разглажены.